HONOR giới thiệu smartphone tích hợp AI chuyển động tại MWC 2026

HONOR ROBOT PHONE tại MWC 2026. Ảnh: Indianexpress

Robot Phone sở hữu cơ chế điều khiển chuyển động tinh vi nhờ mô-tơ siêu nhỏ và gimbal 4DoF tích hợp trong thân máy mỏng gọn. Hệ thống này hỗ trợ ổn định ba trục, cho phép thiết bị xoay 90 hoặc 180 độ mượt mà qua tính năng AI SpinShot.

Trong các cuộc gọi video, AI Object Tracking theo dõi chủ thể theo thời gian thực, tự điều chỉnh góc nhìn để duy trì khung hình linh hoạt. Người dùng không cần thao tác thủ công, máy tự tìm vị trí phù hợp để ghi lại chuyển động tự nhiên nhất.

Điểm khác biệt nằm ở khả năng phản hồi bằng “ngôn ngữ cơ thể” như gật đầu, lắc đầu hoặc chuyển động theo nhịp nhạc. Tương tác không còn giới hạn trên màn hình phẳng, thay vào đó xuất hiện cảm giác đối thoại trực diện giữa người và thiết bị. Cảm biến 200MP kết hợp thuật toán xử lý hình ảnh nâng cao chi tiết và chiều sâu, biến mỗi khoảnh khắc thành thước phim giàu cảm xúc.

Trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu bước vào giai đoạn bão hòa, hướng đi của HONOR cho thấy nỗ lực tái định nghĩa thiết bị cá nhân bằng cách hòa trộn AI, cơ điện tử và nghệ thuật hình ảnh. Robot Phone không chỉ mở rộng khả năng ghi hình, thiết bị còn đặt nền móng cho thế hệ di động nơi công nghệ tiệm cận đời sống theo cách tự nhiên và sinh động hơn.