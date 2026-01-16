Khoa học
Công trình khoa học

Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip

Ngọc Hà

Ngọc Hà

18:05 | 16/01/2026
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Các nhà khoa học Đan Mạch phát triển quy trình hóa học biến bùn thải chứa asen từ xử lý nước ngầm và khai thác mỏ thành vật liệu kim loại phục vụ công nghiệp bán dẫn và năng lượng sạch.
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Chất thải asen độc hại có thể trở thành nguyên liệu sản xuất chip
Bùn chứa asen được chuyển hóa thành vật liệu bán dẫn. Ảnh: lightsource

Bùn thải chứa asen từ lâu là gánh nặng môi trường với chi phí xử lý và lưu trữ cao ngất ngưởng. Nhưng giờ đây, loại chất thải độc hại này có thể trở thành nguồn nguyên liệu quý giá.

Nhóm nghiên cứu tại Cơ quan Khảo sát Địa chất Đan Mạch và Greenland vừa tìm ra cách chuyển hóa asen từ dạng độc tố thành kim loại sử dụng được trong chip máy tính, pin tiên tiến và công nghệ xanh.

"Thạch tín được biết đến như Vua của các loại độc tố và Độc tố của các vị vua trong nhiều thập kỷ", Case van Genuchten, tác giả chính nghiên cứu, nói. Asen xuất hiện phổ biến trong nước ngầm và tại các mỏ vàng, đồng trên khắp thế giới. Các nhà máy xử lý nước có thể lọc sạch asen khỏi nguồn cấp, nhưng vẫn để lại cặn giàu chất độc này. Những khu khai thác mỏ cũng phải đối mặt với lượng chất thải asen tập trung quanh khu vực đào bới.

Các cơ sở xử lý nước và mỏ vật liệu phải chi tiền lớn để bảo quản an toàn những chất cặn nguy hiểm. Chi phí tăng liên tục qua các năm. Rủi ro rò rỉ vào môi trường luôn hiện hữu. Trước đây, các ngành công nghiệp không có phương án nào để vô hiệu hóa hoặc tái sử dụng asen một cách hiệu quả.

Van Genuchten và nhà nghiên cứu Kaifeng Wang quyết định đi ngược lại tư duy cũ. Thay vì chỉ coi asen là mối đe dọa cần kiểm soát, họ tìm cách biến nó thành tài nguyên có ích. "Giá trị xã hội của asen thay đổi gần như theo thời gian thực", van Genuchten giải thích.

Asen hiện được dùng trong nhiều sản phẩm thiết yếu cho quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang hệ thống năng lượng sạch. Một số quốc gia đã liệt asen vào danh sách khoáng chất chiến lược. Nhu cầu tăng mạnh do vai trò quan trọng của asen trong sản xuất chất bán dẫn, pin thế hệ mới và các công nghệ xanh.

Nhóm nghiên cứu đã phát triển quy trình hóa học chuyển asen từ bùn xử lý nước ngầm thành asen kim loại. Sản phẩm cuối có dạng kim loại thủy tinh, khác hẳn dạng tinh thể truyền thống. Cấu trúc đặc biệt này mang lại những tính chất điện và cơ học riêng biệt, phù hợp với yêu cầu của các ứng dụng công nghiệp tiên tiến. Kim loại thủy tinh thường có độ bền cao hơn và khả năng dẫn điện tốt hơn trong một số điều kiện cụ thể.

Để kiểm tra chi tiết vật liệu mới, nhóm nghiên cứu làm việc tại Trung tâm Nguồn Sáng Canada (Canadian Light Source - CLS) thuộc Đại học Saskatchewan. Họ sử dụng hệ thống chùm tia Brockhouse để phân tích cấu trúc nguyên tử của asen thủy tinh. "Đây là nơi tuyệt vời để thực hiện công việc này", van Genuchten chia sẻ. "Chúng tôi cần kỹ thuật rất cụ thể để nghiên cứu vật liệu dạng thủy tinh, và đội ngũ CLS hỗ trợ chúng tôi cực kỳ nhanh chóng." Kết quả phân tích xác nhận asen tái chế đạt đủ tiêu chuẩn kỹ thuật để dùng trong hệ thống điện tử và năng lượng.

Các nhà khoa học giờ muốn đưa quy trình ra khỏi phòng thí nghiệm. Van Genuchten hy vọng thử nghiệm phương pháp này tại các nhà máy xử lý nước thực tế và khu vực khai thác mỏ đang hoạt động. Ông nhìn thấy tiềm năng lớn ở những nơi đang vật lộn với ô nhiễm asen và núi chất thải tồn đọng qua nhiều năm.

"Có quá nhiều chất thải mà chúng ta không biết phải làm gì trong thời gian dài", van Genuchten nói. "Nếu bạn loại bỏ nó khỏi môi trường và tạo ra thứ có giá trị từ đó, tôi nghĩ đây là ý tưởng mạnh mẽ về cả mặt môi trường lẫn xã hội." Khi triển khai thành công trên quy mô công nghiệp, phương pháp này có thể giảm ô nhiễm đồng thời cung cấp nguyên liệu thiết yếu cho quá trình chuyển đổi xanh toàn cầu.

asen độc hại chất thải asen vật liệu bán dẫn tái chế chất thải Năng lượng sạch kim loại thủy tinh quy trình hóa học

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Điện tử tiêu dùng

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

JBL ra mắt bộ 3 tai nghe mới dành cho game thủ

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Cận cảnh ExpertBook Ultra, chiếc laptop chuẩn mực mới dành cho doanh nghiệp của ASUS

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

Đánh giá chi tiết robot lau kính Ecovacs Winbot W2S Omni sau 2 tháng sử dụng

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

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VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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