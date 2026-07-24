Ảnh: Toyota

Theo thông tin Toyota công bố, Hybrid System 5 vẫn giữ động cơ xăng bốn xy-lanh dung tích 2.5 lít, kết hợp cùng hai mô-tơ điện và một mô-tơ thứ ba tích hợp trong hộp số vô cấp CVT. Toyota không nói rõ cấu hình mới khác gì so với bản cũ, cũng không công bố số liệu công suất cụ thể, khiến người dùng chưa thể biết liệu sức mạnh có vượt mốc 236 mã lực của thế hệ trước hay không.

Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ở mức tiêu thụ nhiên liệu. Toyota công bố hệ thống mới đạt 40 dặm mỗi gallon ở chu trình kết hợp, tương đương khoảng 17 km mỗi lít, nhưng con số này thấp hơn 1 dặm mỗi gallon so với bản 2026 hiện hành. Đây là điểm khác thường bởi các bản nâng cấp hybrid thường đi kèm mức tiêu hao nhiên liệu được cải thiện chứ không giảm đi.

Riêng bản cao cấp nhất Platinum tiếp tục dùng hệ truyền động Hybrid Max, gồm động cơ tăng áp 2.4 lít bốn xy-lanh phối hợp cùng hai mô-tơ điện và hộp số tự động sáu cấp. Cấu hình này cho công suất tổng hợp 340 mã lực cùng mô-men xoắn 400 pound-feet, giữ nguyên như phiên bản trước đó.

Ảnh: Toyota

Crown được Toyota giới thiệu từ năm 2023 nhằm thay thế mẫu sedan cỡ lớn Avalon vốn đã ngừng sản xuất sau nhiều năm gắn bó với thị trường Mỹ. Xe mang thiết kế trung gian giữa sedan và SUV, với nóc xe dốc về phía sau và gầm được nâng cao hơn so với một chiếc sedan thông thường.

Ở đợt nâng cấp 2027, ngoại thất Crown gần như giữ nguyên. Thay đổi rõ rệt nhất nằm ở cản sau, được chỉnh sửa nhẹ so với bản cũ. Toyota bổ sung màu sơn đen mới mang tên Inked, trong khi phù điêu nhận diện hệ dẫn động hybrid bốn bánh chuyển sang hoàn thiện dạng satin. Bản Platinum nay được trang bị tiêu chuẩn cùm phanh màu đỏ cùng viền cửa sổ màu đen, còn phần cốp xe được sơn cùng màu thân thay vì tạo hiệu ứng hai tông màu như những phiên bản trước.

Bên trong khoang lái, bản Limited có thêm tùy chọn ghế bọc màu nâu Saddle Tan, sắc màu này cũng xuất hiện xuyên suốt khoang cabin của bản Platinum. Toyota còn bổ sung lẫy chuyển số sau vô lăng cho cả ba bản XLE, Limited và Nightshade.

Về giá bán, Toyota chỉ tăng nhẹ 200 USD cho bản XLE, đưa giá khởi điểm của Crown 2027 lên 42.755 USD. Bản Limited tăng mạnh hơn hẳn, thêm 3.770 USD để đạt 51.015 USD, qua đó trở nên đắt hơn cả bản Nightshade vốn có giá 50.260 USD. Bản Platinum dẫn đầu dải giá với 56.485 USD, cũng tăng thêm 200 USD so với năm trước.

Nhìn chung, đợt cập nhật giữa vòng đời của Crown 2027 mang tính chất khá khiêm tốn. Toyota chưa công bố thời điểm xe chính thức đến tay đại lý.