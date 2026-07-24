Xe và phương tiện

Toyota nâng cấp dòng xe Crown 2027 với hệ thống hybrid mới

Hải Nguyên

Hải Nguyên

16:57 | 24/07/2026
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Toyota giới thiệu Crown bản 2027 với hệ truyền động hybrid mới mang tên Toyota Hybrid System 5, áp dụng cho ba phiên bản XLE, Limited và Nightshade. Hãng xe Nhật Bản chưa tiết lộ công suất cụ thể của hệ thống này, cũng như mức chênh lệch so với động cơ cũ.
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Toyota nâng cấp dòng xe Crown 2027 với hệ thống hybrid mới
Ảnh: Toyota

Theo thông tin Toyota công bố, Hybrid System 5 vẫn giữ động cơ xăng bốn xy-lanh dung tích 2.5 lít, kết hợp cùng hai mô-tơ điện và một mô-tơ thứ ba tích hợp trong hộp số vô cấp CVT. Toyota không nói rõ cấu hình mới khác gì so với bản cũ, cũng không công bố số liệu công suất cụ thể, khiến người dùng chưa thể biết liệu sức mạnh có vượt mốc 236 mã lực của thế hệ trước hay không.

Một chi tiết đáng chú ý khác nằm ở mức tiêu thụ nhiên liệu. Toyota công bố hệ thống mới đạt 40 dặm mỗi gallon ở chu trình kết hợp, tương đương khoảng 17 km mỗi lít, nhưng con số này thấp hơn 1 dặm mỗi gallon so với bản 2026 hiện hành. Đây là điểm khác thường bởi các bản nâng cấp hybrid thường đi kèm mức tiêu hao nhiên liệu được cải thiện chứ không giảm đi.

Riêng bản cao cấp nhất Platinum tiếp tục dùng hệ truyền động Hybrid Max, gồm động cơ tăng áp 2.4 lít bốn xy-lanh phối hợp cùng hai mô-tơ điện và hộp số tự động sáu cấp. Cấu hình này cho công suất tổng hợp 340 mã lực cùng mô-men xoắn 400 pound-feet, giữ nguyên như phiên bản trước đó.

Toyota nâng cấp dòng xe Crown 2027 với hệ thống hybrid mới
Ảnh: Toyota

Crown được Toyota giới thiệu từ năm 2023 nhằm thay thế mẫu sedan cỡ lớn Avalon vốn đã ngừng sản xuất sau nhiều năm gắn bó với thị trường Mỹ. Xe mang thiết kế trung gian giữa sedan và SUV, với nóc xe dốc về phía sau và gầm được nâng cao hơn so với một chiếc sedan thông thường.

Ở đợt nâng cấp 2027, ngoại thất Crown gần như giữ nguyên. Thay đổi rõ rệt nhất nằm ở cản sau, được chỉnh sửa nhẹ so với bản cũ. Toyota bổ sung màu sơn đen mới mang tên Inked, trong khi phù điêu nhận diện hệ dẫn động hybrid bốn bánh chuyển sang hoàn thiện dạng satin. Bản Platinum nay được trang bị tiêu chuẩn cùm phanh màu đỏ cùng viền cửa sổ màu đen, còn phần cốp xe được sơn cùng màu thân thay vì tạo hiệu ứng hai tông màu như những phiên bản trước.

Bên trong khoang lái, bản Limited có thêm tùy chọn ghế bọc màu nâu Saddle Tan, sắc màu này cũng xuất hiện xuyên suốt khoang cabin của bản Platinum. Toyota còn bổ sung lẫy chuyển số sau vô lăng cho cả ba bản XLE, Limited và Nightshade.

Về giá bán, Toyota chỉ tăng nhẹ 200 USD cho bản XLE, đưa giá khởi điểm của Crown 2027 lên 42.755 USD. Bản Limited tăng mạnh hơn hẳn, thêm 3.770 USD để đạt 51.015 USD, qua đó trở nên đắt hơn cả bản Nightshade vốn có giá 50.260 USD. Bản Platinum dẫn đầu dải giá với 56.485 USD, cũng tăng thêm 200 USD so với năm trước.

Nhìn chung, đợt cập nhật giữa vòng đời của Crown 2027 mang tính chất khá khiêm tốn. Toyota chưa công bố thời điểm xe chính thức đến tay đại lý.

https://www.caranddriver.com/news/a73249953/2027-toyota-crown-update-details/
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Thứ ba, 28/07/2026 15:00
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Thứ tư, 29/07/2026 00:00
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26°C
Thứ tư, 29/07/2026 09:00
25°C
Quảng Bình

29°C

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23°C
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32°C
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28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
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Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
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22°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
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29°C
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30°C
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28°C
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25°C
Thừa Thiên Huế

27°C

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Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
26°C
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31°C
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Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
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34°C
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27°C
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26°C
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Hà Giang

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Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
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Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
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Hải Phòng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 135,500 ▲500K 140,500 ▲500K
Cập nhật: 24/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,550 ▲50K 14,050 ▲50K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900
Trang sức 99.9 13,240 ▲50K 13,940 ▲50K
Trang sức 99.99 13,250 ▲50K 13,950 ▲50K
Cập nhật: 24/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,355 ▲1220K 14,052 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,355 ▲1220K 14,053 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 135 ▲1K 140 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 135 ▲1K 1,401 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 132 ▲1K 138 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,634 ▲990K 136,634 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,386 ▲75K 10,366 ▲75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,199 ▲680K 93,999 ▲680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,538 ▲610K 84,338 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,812 ▲583K 80,612 ▲583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,902 ▲417K 57,702 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,365 ▲1230K 1,415 ▲1275K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,355 ▲1220K 1,405 ▲1265K
Cập nhật: 24/07/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
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AUD 17862 18136 18708
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CHF 31593 31973 32610
CNY 0 3845 3937
EUR 29335 29555 30632
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HKD 0 3226 3428
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 14919 15506
SGD 19849 20131 20698
THB 696 759 813
USD (1,2) 26059 0 0
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Cập nhật: 24/07/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
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USD(1-2-5) 25,085 - -
USD(10-20) 25,085 - -
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LAK - 0.89 1.23
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Cập nhật: 24/07/2026 17:00
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AUD 18,010 18,082 18,678
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Cập nhật: 24/07/2026 17:00
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CAD 18347 18447 19460
CHF 31810 31840 33422
CNY 3824.4 3849.4 3984.9
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29507 29537 31262
GBP 34542 34592 36353
HKD 0 3355 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.4 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15006 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
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THB 0 723.3 0
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Cập nhật: 24/07/2026 17:00

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