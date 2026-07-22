Range Rover GT lộ diện, chuyển hướng thuần điện, không thay thế Velar

Ảnh: topgear

Range Rover giới thiệu mẫu GT hoàn toàn mới, chạy thuần điện, được mô tả là thành viên thứ năm trong gia đình Range Rover và không thay thế cho Range Rover Velar. Xe dự kiến ra mắt cuối năm nay, xây dựng trên nền tảng điện mới mang tên Electric Modular Architecture.

Theo TopGear, mẫu GT sẽ được sản xuất tại nhà máy Halewood, sử dụng nền tảng Electric Modular Architecture, viết tắt EMA, cho phép trang bị dẫn động bốn bánh và sàn xe phẳng. Ngoài phiên bản thuần điện, hãng dự kiến bổ sung thêm bản hybrid ở giai đoạn sau, mở ra khả năng đây chính là thời điểm mẫu Velar phiên bản coupe rút khỏi đội hình sản phẩm.

Vị trí của GT trong dải sản phẩm Range Rover chưa được công bố cụ thể, nhưng xe sẽ thấp hơn Evoque và có chiều dài tương đương Range Rover Sport. Về cơ bản đây là một mẫu coupe crossover bốn cửa không khung, ngoại hình gợi liên tưởng đến phiên bản mui trần của Evoque nhưng lắp mái cứng, theo hình ảnh duy nhất được công bố tới thời điểm này.

Ảnh: topgear

Bên trong, xe có cách bố trí hai cộng hai chỗ ngồi làm tiêu chuẩn, kèm tùy chọn ghế băng phía sau cho ba người. Đội ngũ thiết kế nhắc nhiều đến nguyên tắc tối giản và mục tiêu giảm nhiễu thị giác lẫn âm thanh trong khoang lái. Bản thiết kế này được hoàn thành trước khi Gerry McGovern, cựu giám đốc thiết kế của hãng, rời công ty, điều lý giải phần nào phong cách tối giản đến vậy.

Nói một cách dễ hiểu hơn, khoang lái GT có rất ít nút bấm vật lý, phần lớn tính năng được điều khiển qua màn hình OLED trung tâm cỡ lớn hoặc bằng giọng nói. Cần số được chuyển lên trụ lái, vô lăng thu nhỏ kích thước và có thêm một màn hình phụ nhỏ gắn phía trên đóng vai trò bảng đồng hồ hiển thị cho người lái. Một khe gió điều hòa duy nhất chạy dọc suốt chiều rộng táp lô, bề mặt táp lô bọc chất liệu vải dệt, không có thông tin nào được công bố về trang bị da trên xe.

Ảnh: topgear

Ông Martin Limpert, người đứng đầu thương hiệu Range Rover, cho biết mẫu GT sẽ định nghĩa lại phân khúc grand tourer nhờ khả năng mang lại sự cân bằng, tỷ lệ thiết kế và độ êm ái khi di chuyển đường dài đặc trưng của dòng GT, đồng thời sở hữu những khả năng vận hành mà một mẫu GT thông thường không thể có được.

Chúng tôi dành nhiều năm tập trung vào các yếu tố cốt lõi của công thức GT, sau đó tái hiện theo phong cách tinh tế và mang dấu ấn riêng của Range Rover, ông Limpert nói thêm. Kết quả là mẫu xe mang dáng vẻ gần gũi với xe con nhất từ trước tới nay trong lịch sử thương hiệu, nhưng vẫn giữ được khả năng vận hành đặc trưng khó nhầm lẫn.

Các nguyên mẫu của GT hiện đang trải qua giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi ra mắt chính thức. Hãng dự kiến công bố thêm thông tin về dải sản phẩm, thông số vận hành cùng mức giá bán vào cuối năm nay, khi ngày ra mắt chính thức tới gần hơn.