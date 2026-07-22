Xe và phương tiện

Range Rover GT lộ diện, chuyển hướng thuần điện, không thay thế Velar

Hải Nguyên

Hải Nguyên

18:15 | 22/07/2026
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Range Rover xác nhận mẫu GT hoàn toàn mới sẽ chạy thuần điện, xây dựng trên nền tảng Electric Modular Architecture, ra mắt cuối năm nay và không thay thế cho Velar.
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Range Rover GT lộ diện, chuyển hướng thuần điện, không thay thế Velar
Ảnh: topgear

Range Rover giới thiệu mẫu GT hoàn toàn mới, chạy thuần điện, được mô tả là thành viên thứ năm trong gia đình Range Rover và không thay thế cho Range Rover Velar. Xe dự kiến ra mắt cuối năm nay, xây dựng trên nền tảng điện mới mang tên Electric Modular Architecture.

Theo TopGear, mẫu GT sẽ được sản xuất tại nhà máy Halewood, sử dụng nền tảng Electric Modular Architecture, viết tắt EMA, cho phép trang bị dẫn động bốn bánh và sàn xe phẳng. Ngoài phiên bản thuần điện, hãng dự kiến bổ sung thêm bản hybrid ở giai đoạn sau, mở ra khả năng đây chính là thời điểm mẫu Velar phiên bản coupe rút khỏi đội hình sản phẩm.

Vị trí của GT trong dải sản phẩm Range Rover chưa được công bố cụ thể, nhưng xe sẽ thấp hơn Evoque và có chiều dài tương đương Range Rover Sport. Về cơ bản đây là một mẫu coupe crossover bốn cửa không khung, ngoại hình gợi liên tưởng đến phiên bản mui trần của Evoque nhưng lắp mái cứng, theo hình ảnh duy nhất được công bố tới thời điểm này.

Range Rover GT lộ diện, chuyển hướng thuần điện, không thay thế Velar
Ảnh: topgear

Bên trong, xe có cách bố trí hai cộng hai chỗ ngồi làm tiêu chuẩn, kèm tùy chọn ghế băng phía sau cho ba người. Đội ngũ thiết kế nhắc nhiều đến nguyên tắc tối giản và mục tiêu giảm nhiễu thị giác lẫn âm thanh trong khoang lái. Bản thiết kế này được hoàn thành trước khi Gerry McGovern, cựu giám đốc thiết kế của hãng, rời công ty, điều lý giải phần nào phong cách tối giản đến vậy.

Nói một cách dễ hiểu hơn, khoang lái GT có rất ít nút bấm vật lý, phần lớn tính năng được điều khiển qua màn hình OLED trung tâm cỡ lớn hoặc bằng giọng nói. Cần số được chuyển lên trụ lái, vô lăng thu nhỏ kích thước và có thêm một màn hình phụ nhỏ gắn phía trên đóng vai trò bảng đồng hồ hiển thị cho người lái. Một khe gió điều hòa duy nhất chạy dọc suốt chiều rộng táp lô, bề mặt táp lô bọc chất liệu vải dệt, không có thông tin nào được công bố về trang bị da trên xe.

Range Rover GT lộ diện, chuyển hướng thuần điện, không thay thế Velar
Ảnh: topgear

Ông Martin Limpert, người đứng đầu thương hiệu Range Rover, cho biết mẫu GT sẽ định nghĩa lại phân khúc grand tourer nhờ khả năng mang lại sự cân bằng, tỷ lệ thiết kế và độ êm ái khi di chuyển đường dài đặc trưng của dòng GT, đồng thời sở hữu những khả năng vận hành mà một mẫu GT thông thường không thể có được.

Chúng tôi dành nhiều năm tập trung vào các yếu tố cốt lõi của công thức GT, sau đó tái hiện theo phong cách tinh tế và mang dấu ấn riêng của Range Rover, ông Limpert nói thêm. Kết quả là mẫu xe mang dáng vẻ gần gũi với xe con nhất từ trước tới nay trong lịch sử thương hiệu, nhưng vẫn giữ được khả năng vận hành đặc trưng khó nhầm lẫn.

Các nguyên mẫu của GT hiện đang trải qua giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trước khi ra mắt chính thức. Hãng dự kiến công bố thêm thông tin về dải sản phẩm, thông số vận hành cùng mức giá bán vào cuối năm nay, khi ngày ra mắt chính thức tới gần hơn.

https://www.topgear.com/car-news/electric/surprise-range-rover-gt-a-new-all-electric-grand-tourer
Range Rover GT xe điện Range Rover nền tảng Electric Modular Architecture Range Rover Velar Range Rover Sport

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Thứ hai, 27/07/2026 12:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 19:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Cập nhật: 22/07/2026 19:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼50K 14,600
NL 99.99 13,200 ▲200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100 ▲200K
Trang sức 99.9 13,790 14,490
Trang sức 99.99 13,800 14,500
Cập nhật: 22/07/2026 19:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 142 ▼1292K 14,602 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142 ▼1292K 14,603 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 141 ▼1278K 145 ▼1309K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 141 ▼1278K 1,451 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 138 ▼1251K 143 ▼1291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 ▲121086K 141,584 ▲127386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 ▼300K 107,411 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 ▼86996K 974 ▼96698K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 ▼244K 87,389 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 ▼234K 83,527 ▼234K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 ▼167K 59,787 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cập nhật: 22/07/2026 19:45
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EUR 29372 29593 30674
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HKD 0 3225 3428
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KRW 0 16 18
NZD 0 14994 15584
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Cập nhật: 22/07/2026 19:45
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Cập nhật: 22/07/2026 19:45
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