Điện tử tiêu dùng

Nhật Bản ra mắt 'tủ lạnh cho người', làm mát cơ thể chỉ trong 5 phút

Hải Nguyên

Hải Nguyên

17:20 | 22/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Một công ty Nhật Bản vừa giới thiệu sản phẩm mang tên Do Hiemon Box, buồng làm mát một người có hình dáng giống tủ lạnh cỡ lớn, được thiết kế để hạ nhiệt nhanh cho người vừa tiếp xúc với nắng nóng gay gắt. Sản phẩm ra đời trong bối cảnh nhiệt độ mùa hè tại Nhật Bản ngày càng khắc nghiệt, và đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng ứng dụng thực tế tại nơi làm việc.
Chủ động phòng chống đột quỵ trong nắng nóng: Khuyến cáo từ chuyên gia Chủ động phòng chống đột quỵ trong nắng nóng: Khuyến cáo từ chuyên gia
Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ thiết bị điện trong mùa nắng nóng cao điểm Cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ thiết bị điện trong mùa nắng nóng cao điểm
Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nhật Bản ra mắt 'tủ lạnh cho người', làm mát cơ thể chỉ trong 5 phút
Ảnh minh họa "tủ lạnh cho người" mang tên Do Hiemon Box. Ảnh: gizmochina

"Tủ lạnh cho người" - Do Hiemon Box do hãng sản xuất thiết bị làm lạnh và máy bán hàng tự động SDRS phát triển, được phân phối bởi công ty thiết bị công nghiệp Trusco Nakayama. Lấy cảm hứng từ các máy bán hàng tự động có tủ lạnh vốn phổ biến tại Nhật Bản, buồng làm mát này duy trì nhiệt độ bên trong ở khoảng 15 độ C.

Khi người dùng ngồi vào chiếc ghế được lắp sẵn bên trong, luồng khí lạnh khoảng 5 độ C sẽ được thổi trực tiếp vào vùng đầu, cổ, vai và lưng. Theo công bố của hai công ty, người dùng có thể cảm nhận rõ sự mát lạnh chỉ sau 5 phút, còn nếu ở trong buồng khoảng 10 phút, nhiệt độ cơ thể có thể giảm đáng kể, đồng thời các triệu chứng liên quan đến say nắng cũng được cải thiện. Đây là thông tin do nhà sản xuất công bố, chưa có kiểm chứng độc lập từ bên thứ ba, nên được xem là [Chưa xác minh] về mặt hiệu quả y tế cụ thể.

Thiết bị có thể di chuyển được, cung cấp ba chế độ làm mát khác nhau và tự động tắt sau 20 phút nhằm tránh tình trạng làm lạnh quá mức cho người sử dụng. Buồng làm mát Do Hiemon Box tiêu thụ điện năng chỉ bằng khoảng một nửa so với máy lạnh cục bộ thông thường, không cần lắp đặt phức tạp và được trang bị bánh xe để dễ dàng di chuyển giữa các địa điểm làm việc. Sản phẩm hướng tới các công trình xây dựng, nhà máy, kho bãi, sự kiện ngoài trời, trường học và trung tâm thương mại, những nơi con người thường xuyên phải tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Sản phẩm ra mắt trong bối cảnh các đợt nắng nóng tại Nhật Bản ngày càng gay gắt hơn theo từng năm. Nước này thậm chí đã đặt ra thuật ngữ riêng để mô tả những ngày nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, cho thấy mức độ ảnh hưởng ngày càng lớn của nắng nóng cực đoan. Nhiều báo cáo cũng ghi nhận số ca say nắng gia tăng, khiến các doanh nghiệp và chính quyền địa phương phải tìm kiếm giải pháp mới để bảo vệ người lao động và cộng đồng.

Hiện buồng làm mát Do Hiemon Box được bán qua các nhà phân phối thiết bị công nghiệp tại Nhật Bản với giá 1,5 triệu yen, tương đương khoảng 9.230 USD, chưa bao gồm thuế. Mức giá này cho thấy sản phẩm được định hướng phục vụ doanh nghiệp hơn là người tiêu dùng cá nhân. Đầu năm nay, một buồng làm mát đã được trao tặng cho tòa thị chính thành phố Maebashi, nơi người dân có thể sử dụng miễn phí trong giờ mở cửa.

Nếu nhiệt độ tiếp tục tăng cao trong những năm tới, các buồng làm mát tương tự Do Hiemon Box nhiều khả năng sẽ xuất hiện phổ biến hơn tại nơi làm việc và không gian công cộng ở Nhật Bản. Đây là nhận định của người viết dựa trên xu hướng thời tiết hiện tại, chưa phải là kế hoạch hay tuyên bố chính thức từ phía nhà sản xuất hay chính quyền.

buồng làm mát Nhật Bản Do Hiemon Box chống say nắng nắng nóng Nhật Bản thiết bị làm mát công nghiệp SDRS Trusco Nakayama làm mát cơ thể

Bài liên quan

Có thể bạn quan tâm

Điện thoại bí ẩn của Huawei lộ diện với pin 10.000 mAh, màn hình 6,84 inch

Điện thoại bí ẩn của Huawei lộ diện với pin 10.000 mAh, màn hình 6,84 inch

Mobile
Một nguồn rò rỉ tiết lộ Huawei đang phát triển mẫu điện thoại tầm trung mới cho thị trường Trung Quốc, trang bị viên pin 10.000 mAh, mức dung lượng lớn nhất từng xuất hiện trên sản phẩm của hãng. Máy được đồn đoán sở hữu màn hình OLED phẳng 6,84 inch cùng camera chính 50 megapixel.
Garmin chính thức tham gia cuộc đua vòng đeo tay thông minh

Garmin chính thức tham gia cuộc đua vòng đeo tay thông minh

E-Fashion
Tương tự như nhiều mẫu vòng đeo tay thông minh hiện có trên thị trường, vòng đeo tay thông minh Garmin CIRQA sở hữu thiết kế tối giản, hạn chế tối đa sự xao nhãng nhưng vẫn đảm bảo theo dõi toàn diện sức khỏe và hoạt động 24/7.
iPhone 18 Pro Max có thể dày hơn vì pin lớn, nặng hơn do nâng cấp phần cứng

iPhone 18 Pro Max có thể dày hơn vì pin lớn, nặng hơn do nâng cấp phần cứng

Mobile
iPhone 18 Pro Max được nhiều nguồn tin dự đoán sẽ có loạt thay đổi đáng chú ý từ bộ xử lý A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm, viên pin dung lượng lớn hơn đến hệ thống tản nhiệt mới. Những nâng cấp này hứa hẹn cải thiện hiệu năng và thời lượng sử dụng, nhưng cũng có thể khiến thiết bị dày và nặng hơn thế hệ trước.
Vì sao hồng ngoại vẫn

Vì sao hồng ngoại vẫn 'sống' trên điều khiển TV

Tư vấn chỉ dẫn
Bluetooth đã xuất hiện trên hầu hết các loại TV thông minh, nhưng khi tháo chiếc điều khiển đi kèm, người ta vẫn thấy một đèn LED hồng ngoại nằm ở phía trước. Sau hơn 45 năm, công nghệ này vẫn chưa biến mất. Điều gì khiến hồng ngoại, tưởng như đã lỗi thời, vẫn âm thầm hiện diện trong cuộc sống thường ngày của chúng ta?
LG ra mắt Creator Original trên OLED evo 2026

LG ra mắt Creator Original trên OLED evo 2026

Nghe - Nhìn
LG vừa bổ sung chế độ hình ảnh Creator Original trên dòng OLED evo 2026, cho phép các nhà làm phim tối ưu chất lượng hiển thị theo đúng ý đồ sáng tạo. Tính năng mới được phát triển cùng Prime Video và hứa hẹn nâng cao trải nghiệm xem nội dung trực tuyến.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

iOS 27 beta ra mắt với hàng loạt tính năng mới

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

32°C

Cảm giác: 39°C
mây cụm
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
29°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 27/07/2026 09:00
34°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 40°C
mây cụm
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 27/07/2026 09:00
26°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 35°C
mây cụm
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 27/07/2026 09:00
30°C
Quảng Bình

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 27/07/2026 09:00
29°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 32°C
mây cụm
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
37°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
35°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
35°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
38°C
Thứ hai, 27/07/2026 09:00
31°C
Hà Giang

29°C

Cảm giác: 36°C
mưa vừa
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 27/07/2026 09:00
30°C
Hải Phòng

29°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
29°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 27/07/2026 09:00
32°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 31°C
mây cụm
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
37°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
37°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
35°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
37°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
33°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 27/07/2026 09:00
28°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 29°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
35°C
Thứ hai, 27/07/2026 09:00
34°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 35°C
mây thưa
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 27/07/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 27/07/2026 09:00
26°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Hà Nội - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đà Nẵng - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Miền Tây - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Tây Nguyên - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,000 ▼200K 145,000 ▼200K
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,200 ▼140K 14,600 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,200 ▼50K 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,200 ▼50K 14,600
NL 99.99 13,200 ▲200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100 ▲200K
Trang sức 99.9 13,790 14,490
Trang sức 99.99 13,800 14,500
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 142 ▼1292K 14,602 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 142 ▼1292K 14,603 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 141 ▼1278K 145 ▼1309K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 141 ▼1278K 1,451 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 138 ▼1251K 143 ▼1291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 ▲121086K 141,584 ▲127386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 ▼300K 107,411 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 ▼86996K 974 ▼96698K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 ▼244K 87,389 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 ▼234K 83,527 ▼234K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 ▼167K 59,787 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 142 ▼1292K 146 ▼1318K
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17861 18135 18714
CAD 18125 18400 19022
CHF 31719 32100 32748
CNY 0 3844 3937
EUR 29367 29588 30671
GBP 34366 34758 35696
HKD 0 3225 3428
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 14986 15576
SGD 19835 20116 20686
THB 693 757 810
USD (1,2) 26046 0 0
USD (5,10,20) 26087 0 0
USD (50,100) 26116 26130 26495
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,140 26,140 26,520
USD(1-2-5) 25,095 - -
USD(10-20) 25,095 - -
EUR 29,533 29,557 30,966
JPY 157.02 157.3 166.79
GBP 34,603 34,697 35,891
AUD 18,087 18,152 18,837
CAD 18,339 18,398 19,074
CHF 32,020 32,120 33,060
SGD 19,980 20,042 20,823
CNY - 3,813 3,958
HKD 3,291 3,301 3,438
KRW 16.41 17.11 18.61
THB 743.43 752.61 805.68
NZD 14,993 15,132 15,581
SEK - 2,665 2,759
DKK - 3,951 4,089
NOK - 2,689 2,783
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,017.74 - 6,792.73
TWD 734.82 - 889.54
SAR - 6,895.4 7,262.43
KWD - 83,233 88,551
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,110 26,130 26,510
EUR 29,464 29,582 30,774
GBP 34,611 34,750 35,781
HKD 3,289 3,302 3,419
CHF 31,845 31,973 32,898
JPY 157.29 157.92 165.78
AUD 18,108 18,181 18,779
SGD 20,029 20,109 20,699
THB 761 764 800
CAD 18,333 18,407 18,984
NZD 15,102 15,647
KRW 17.03 18.87
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26490
AUD 18043 18143 19074
CAD 18312 18412 19426
CHF 31974 32004 33582
CNY 3824.5 3849.5 3984.8
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29559 29589 31312
GBP 34669 34719 36476
HKD 0 3355 0
JPY 157.86 158.36 168.88
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15097 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19989 20119 20851
THB 0 722.7 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14200000 14200000 14600000
SBJ 13000000 13000000 14600000
Cập nhật: 22/07/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,163 26,213 26,523
USD20 26,163 26,213 26,523
USD1 26,163 26,213 26,523
AUD 18,123 18,223 19,327
EUR 29,399 29,499 31,155
CAD 18,272 18,372 19,679
SGD 20,097 20,247 20,806
JPY 158.44 159.94 165.47
GBP 34,631 34,781 35,845
XAU 14,338,000 0 14,702,000
CNY 0 3,737 0
THB 0 760 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 22/07/2026 18:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Quốc gia đầu tiên trong EU thông qua dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

Quốc gia đầu tiên trong EU thông qua dự luật cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

725 triệu đồng bỏ quên ở Nội Bài được trao trả cho hành khách

725 triệu đồng bỏ quên ở Nội Bài được trao trả cho hành khách

Techfest HaiPhong 2026 kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo

Techfest HaiPhong 2026 kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo

Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Singapore trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn

Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Singapore trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Nhật Bản ra mắt

Nhật Bản ra mắt 'tủ lạnh cho người', làm mát cơ thể chỉ trong 5 phút

ManageEngine ra mắt hệ sinh thái nhà phát triển

ManageEngine ra mắt hệ sinh thái nhà phát triển

Mỹ xem xét trừng phạt Trung Quốc vì nghi

Mỹ xem xét trừng phạt Trung Quốc vì nghi 'đánh cắp' mô hình AI

Dữ liệu cá nhân của hầu hết nhà ngoại giao Hàn Quốc có thể bị rò rỉ sau tấn công mạng

Dữ liệu cá nhân của hầu hết nhà ngoại giao Hàn Quốc có thể bị rò rỉ sau tấn công mạng

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Trung Quốc chuẩn bị tấn công tiểu hành tinh bằng tên lửa có tốc độ Mach 26

Máy tính lượng tử kim cương đầu tiên vượt mốc 100 qubit ra mắt tại Đức

Máy tính lượng tử kim cương đầu tiên vượt mốc 100 qubit ra mắt tại Đức

F-35 thử nghiệm vỏ động cơ in 3D kích thước thật từ năm 2028

F-35 thử nghiệm vỏ động cơ in 3D kích thước thật từ năm 2028

Hệ thống chống UAV sử dụng vi sóng có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần bay

Hệ thống chống UAV sử dụng vi sóng có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần bay

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Singapore trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn

Đẩy mạnh hợp tác Việt Nam - Singapore trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn

Thanh tra chỉ hàng loạt sai phạm tại bệnh viện hơn 169 tỷ đồng ở Huế

Thanh tra chỉ hàng loạt sai phạm tại bệnh viện hơn 169 tỷ đồng ở Huế

Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng WICO 2026 tại Hàn Quốc

Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng WICO 2026 tại Hàn Quốc

Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thu hút thủ khoa THPT 2026

Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thu hút thủ khoa THPT 2026

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Chứng khoán 22/7: Lao dốc, VN-Index thủng mốc 1.700 điểm và mất 62 điểm

Chứng khoán 22/7: Lao dốc, VN-Index thủng mốc 1.700 điểm và mất 62 điểm

Chào mùa tựu trường 2026, ASUS bứt phá với chương trình Back To School

Chào mùa tựu trường 2026, ASUS bứt phá với chương trình Back To School

Hướng đến giới tinh hoa trên toàn khu vực, Visa ra mắt hệ sinh thái Visa Infinite mới

Hướng đến giới tinh hoa trên toàn khu vực, Visa ra mắt hệ sinh thái Visa Infinite mới

Hơn 400 doanh nghiệp từ 15 quốc gia tham gia chuỗi triển lãm thể thao và xe hai bánh quốc tế tại TP.HCM

Hơn 400 doanh nghiệp từ 15 quốc gia tham gia chuỗi triển lãm thể thao và xe hai bánh quốc tế tại TP.HCM

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Techfest HaiPhong 2026 kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo

Techfest HaiPhong 2026 kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo

ManageEngine ra mắt hệ sinh thái nhà phát triển

ManageEngine ra mắt hệ sinh thái nhà phát triển

Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Sunshine Group khẳng định không liên quan vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản

Sunshine Group khẳng định không liên quan vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Range Rover GT lộ diện, chuyển hướng thuần điện, không thay thế Velar

Range Rover GT lộ diện, chuyển hướng thuần điện, không thay thế Velar

Ford Territory Platinum mới chính thức ra mắt, giá 916 triệu đồng

Ford Territory Platinum mới chính thức ra mắt, giá 916 triệu đồng

Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Hyundai triệu hồi gần 48.000 xe SUV Kona vì lỗi dây an toàn ghế giữa

Hyundai triệu hồi gần 48.000 xe SUV Kona vì lỗi dây an toàn ghế giữa

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Thị trường game cũ đối mặt cú sốc sau khi Sony khai tử đĩa game PlayStation

Thị trường game cũ đối mặt cú sốc sau khi Sony khai tử đĩa game PlayStation

Bin tạm dừng thi đấu, BLG vắng tuyển thủ đường trên số một của LMHT Trung Quốc

Bin tạm dừng thi đấu, BLG vắng tuyển thủ đường trên số một của LMHT Trung Quốc

Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang