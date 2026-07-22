Nhật Bản ra mắt 'tủ lạnh cho người', làm mát cơ thể chỉ trong 5 phút

Ảnh minh họa "tủ lạnh cho người" mang tên Do Hiemon Box. Ảnh: gizmochina

"Tủ lạnh cho người" - Do Hiemon Box do hãng sản xuất thiết bị làm lạnh và máy bán hàng tự động SDRS phát triển, được phân phối bởi công ty thiết bị công nghiệp Trusco Nakayama. Lấy cảm hứng từ các máy bán hàng tự động có tủ lạnh vốn phổ biến tại Nhật Bản, buồng làm mát này duy trì nhiệt độ bên trong ở khoảng 15 độ C.

Khi người dùng ngồi vào chiếc ghế được lắp sẵn bên trong, luồng khí lạnh khoảng 5 độ C sẽ được thổi trực tiếp vào vùng đầu, cổ, vai và lưng. Theo công bố của hai công ty, người dùng có thể cảm nhận rõ sự mát lạnh chỉ sau 5 phút, còn nếu ở trong buồng khoảng 10 phút, nhiệt độ cơ thể có thể giảm đáng kể, đồng thời các triệu chứng liên quan đến say nắng cũng được cải thiện. Đây là thông tin do nhà sản xuất công bố, chưa có kiểm chứng độc lập từ bên thứ ba, nên được xem là [Chưa xác minh] về mặt hiệu quả y tế cụ thể.

Thiết bị có thể di chuyển được, cung cấp ba chế độ làm mát khác nhau và tự động tắt sau 20 phút nhằm tránh tình trạng làm lạnh quá mức cho người sử dụng. Buồng làm mát Do Hiemon Box tiêu thụ điện năng chỉ bằng khoảng một nửa so với máy lạnh cục bộ thông thường, không cần lắp đặt phức tạp và được trang bị bánh xe để dễ dàng di chuyển giữa các địa điểm làm việc. Sản phẩm hướng tới các công trình xây dựng, nhà máy, kho bãi, sự kiện ngoài trời, trường học và trung tâm thương mại, những nơi con người thường xuyên phải tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Sản phẩm ra mắt trong bối cảnh các đợt nắng nóng tại Nhật Bản ngày càng gay gắt hơn theo từng năm. Nước này thậm chí đã đặt ra thuật ngữ riêng để mô tả những ngày nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C, cho thấy mức độ ảnh hưởng ngày càng lớn của nắng nóng cực đoan. Nhiều báo cáo cũng ghi nhận số ca say nắng gia tăng, khiến các doanh nghiệp và chính quyền địa phương phải tìm kiếm giải pháp mới để bảo vệ người lao động và cộng đồng.

Hiện buồng làm mát Do Hiemon Box được bán qua các nhà phân phối thiết bị công nghiệp tại Nhật Bản với giá 1,5 triệu yen, tương đương khoảng 9.230 USD, chưa bao gồm thuế. Mức giá này cho thấy sản phẩm được định hướng phục vụ doanh nghiệp hơn là người tiêu dùng cá nhân. Đầu năm nay, một buồng làm mát đã được trao tặng cho tòa thị chính thành phố Maebashi, nơi người dân có thể sử dụng miễn phí trong giờ mở cửa.

Nếu nhiệt độ tiếp tục tăng cao trong những năm tới, các buồng làm mát tương tự Do Hiemon Box nhiều khả năng sẽ xuất hiện phổ biến hơn tại nơi làm việc và không gian công cộng ở Nhật Bản. Đây là nhận định của người viết dựa trên xu hướng thời tiết hiện tại, chưa phải là kế hoạch hay tuyên bố chính thức từ phía nhà sản xuất hay chính quyền.