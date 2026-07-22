Công nghệ số
Bảo mật

Dữ liệu cá nhân của hầu hết nhà ngoại giao Hàn Quốc có thể bị rò rỉ sau tấn công mạng

Ngọc Hà

Ngọc Hà

11:39 | 22/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận thông tin cá nhân của gần như toàn bộ nhà ngoại giao nước này có thể đã bị lộ sau vụ xâm nhập hệ thống đào tạo trực tuyến kéo dài mười tháng, thủ phạm hiện chưa được xác định.
10 dấu hiệu dữ liệu cá nhân của bạn đang bị bán trên mạng 10 dấu hiệu dữ liệu cá nhân của bạn đang bị bán trên mạng
Rò rỉ dữ liệu tại Weverse: Hàng triệu fan K-pop đối mặt nguy cơ lộ thông tin cá nhân Rò rỉ dữ liệu tại Weverse: Hàng triệu fan K-pop đối mặt nguy cơ lộ thông tin cá nhân
Hacker rao bán 10 petabyte dữ liệu quân sự Trung Quốc Hacker rao bán 10 petabyte dữ liệu quân sự Trung Quốc

Dữ liệu cá nhân của hầu hết nhà ngoại giao Hàn Quốc có thể bị rò rỉ sau tấn công mạng
Trụ sở Bộ Ngoại giao tại Seoul (Bộ Ngoại giao). Ảnh: koreaherald

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm thứ Ba cho biết thông tin cá nhân của gần như toàn bộ nhà ngoại giao nước này có thể đã bị lộ. Tin tặc đã xâm nhập một hệ thống đào tạo trực tuyến dành cho nhân viên bộ này và ẩn náu bên trong hệ thống suốt khoảng mười tháng trước khi bị phát hiện.

Hệ thống bị xâm nhập do Viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc vận hành, đơn vị trực thuộc bộ chuyên đào tạo nhà ngoại giao và nghiên cứu các vấn đề đối ngoại. Một quan chức bộ, giấu tên khi phát biểu, cho biết hệ thống này lưu trữ khoảng mười nghìn hồ sơ nhân sự, bao gồm nhà ngoại giao đang tại nhiệm và đã nghỉ việc, quan chức được cử đi công tác tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài, cùng nhân viên hành chính làm việc tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Hàn Quốc.

Con số mười nghìn nói trên là số bản ghi lưu trên máy chủ, chưa phải số người thực sự bị rò rỉ dữ liệu. Bộ Ngoại giao chưa xác định được có bao nhiêu bản ghi đã bị trích xuất khỏi hệ thống. “Khoảng mười nghìn bộ dữ liệu được lưu trên hệ thống”, vị quan chức nói. “Chúng tôi cho rằng một lượng lớn dữ liệu đã bị rò rỉ, dù việc xác định quy mô chính xác vẫn còn khó khăn.” Nhật ký hệ thống hiện có cũng không cho thấy kẻ tấn công đã truy cập hay lấy đi toàn bộ dữ liệu lưu trữ hay chưa.

Dữ liệu bị ảnh hưởng gồm họ tên, mã người dùng, địa chỉ email và mật khẩu đã mã hóa, cùng thông tin về chức vụ và đơn vị công tác của từng người. Bộ Ngoại giao khẳng định hệ thống không lưu số đăng ký cư trú, số điện thoại, địa chỉ nhà, ảnh cá nhân hay mã số công chức, những dữ liệu vốn nhạy cảm hơn nhiều nếu bị lộ.

Coupang chi 1,1 tỷ USD bồi thường cho 34 triệu người dùng sau vụ rò rỉ dữ liệu Coupang chi 1,1 tỷ USD bồi thường cho 34 triệu người dùng sau vụ rò rỉ dữ liệu

Tập đoàn bán lẻ trực tuyến khổng lồ Coupang của Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch bồi thường lên tới 1,69 nghìn tỷ won ...

Hệ thống được đưa vào vận hành năm 2022, khi đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu đào tạo trực tuyến tăng cao. Nhiều nhân viên bộ được tự động đăng ký tài khoản, trong khi một số người khác tự tạo tài khoản riêng. Cơ sở dữ liệu còn bao gồm cả quan chức từ các bộ, ngành khác được cử đi công tác ở nước ngoài. Kẻ tấn công giành quyền kiểm soát máy chủ vào khoảng tháng Tư hoặc tháng Năm năm 2025 và tiếp tục truy cập nhiều lần cho đến đầu tháng Hai năm nay, cho tới khi một cơ quan chính phủ khác cảnh báo bộ về hoạt động bất thường.

Kẻ tấn công đã khai thác một lỗ hổng bảo mật chưa từng được biết đến trước đó, hay còn gọi là lỗ hổng zero-day, trong phần mềm vận hành nền tảng này. Ngay cả nhà sản xuất phần mềm cũng không biết đến lỗ hổng khi vụ xâm nhập bắt đầu, và chỉ phát hành bản vá sau khi lỗ hổng được phát hiện trong quá trình điều tra. Bộ Ngoại giao cho biết hệ thống từng trải qua nhiều đợt kiểm tra an ninh trước khi ra mắt và trong những năm sau đó, kể cả một số đợt rà soát trong năm 2025, nhưng các đợt kiểm tra thông thường không thể phát hiện một lỗ hổng mà chính nhà sản xuất cũng chưa biết tới.

16 tỷ mật khẩu bị đánh cắp: Người dùng có thực sự gặp nguy hiểm?
16 tỷ mật khẩu bị đánh cắp: Người dùng có thực sự gặp nguy hiểm?

Danh tính kẻ tấn công hiện chưa được xác định. Khi được hỏi liệu Triều Tiên có liên quan hay không, quan chức trên cho biết cơ quan điều tra chưa có đủ bằng chứng kỹ thuật để quy trách nhiệm cho một quốc gia hay tổ chức cụ thể, đồng thời không loại trừ khả năng có sự tham gia của các nhóm tin tặc được nhà nước hậu thuẫn. Bộ cũng từ chối xác nhận liệu nhân viên các cơ quan tình báo hoặc an ninh công tác ở nước ngoài có nằm trong số dữ liệu bị ảnh hưởng hay không, với lý do thông tin về cơ cấu và nhân sự các cơ quan đại diện ở nước ngoài liên quan đến an ninh quốc gia.

Bộ Ngoại giao cho biết hệ thống đào tạo tách biệt hoàn toàn với mạng nội bộ, hệ thống hộ chiếu và các mạng lưới khác của chính phủ, đồng thời chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy kẻ tấn công dùng máy chủ bị xâm nhập để tiếp cận trực tiếp những hệ thống này. Việc chậm công bố sự việc được giải thích là do khó khăn trong phân tích máy chủ nhiễm mã độc và cần thận trọng vì vụ việc liên quan lượng lớn thông tin nhân sự có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Những người có thông tin bị ảnh hưởng chưa được thông báo riêng, bộ dự kiến liên hệ qua địa chỉ email lưu trong hệ thống nhưng thừa nhận một số địa chỉ không còn hoạt động và một số cựu nhân viên có tài khoản đã hết hạn sẽ khó liên lạc. Hệ thống đào tạo hiện vẫn ngừng hoạt động và bộ chưa quyết định thời điểm khôi phục.

https://www.koreaherald.com/article/10815199
Rò rỉ dữ liệu của hầu hết nhà ngoại giao Hàn Quốc tấn công mạng Hàn Quốc rò rỉ dữ liệu ngoại giao Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hệ thống đào tạo trực tuyến Lỗ hổng zero-day Viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc An ninh mạng

Bài liên quan

7 tội danh mới có thể bị xử lý hình sự theo đề xuất của Bộ Công an

7 tội danh mới có thể bị xử lý hình sự theo đề xuất của Bộ Công an

Khai mạc chuỗi sự kiện

Khai mạc chuỗi sự kiện 'Tổ quốc bình yên': Lan tỏa thông điệp bảo vệ an ninh bằng công nghệ số

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Có thể bạn quan tâm

Hé lộ cách thức hacker đột nhập máy chủ AI bằng một chiếc ăng-ten

Hé lộ cách thức hacker đột nhập máy chủ AI bằng một chiếc ăng-ten

Bảo mật
Một nghiên cứu mới cho thấy tin tặc có thể đột nhập máy chủ AI chỉ bằng thiết bị thu tín hiệu điện từ đặt trong ba lô. Phương thức này mở ra nguy cơ mới đối với các trung tâm dữ liệu AI.
Bên trong đường dây lừa đảo Trung Quốc đánh cắp hàng tỷ USD qua thanh toán số

Bên trong đường dây lừa đảo Trung Quốc đánh cắp hàng tỷ USD qua thanh toán số

Bảo mật
Một hình thức lừa đảo mới đang khiến các nhà bán lẻ và ngân hàng Mỹ đối mặt với thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm. Thay vì cướp hàng hóa, các băng nhóm tội phạm sử dụng thẻ tín dụng đánh cắp, ví điện tử và thanh toán không tiếp xúc để rửa tiền ngay tại quầy tự thanh toán, tạo nên mô hình phạm tội xuyên quốc gia có liên hệ với các tổ chức tội phạm Trung Quốc và các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Synology DP5200 chính thức ra mắt

Synology DP5200 chính thức ra mắt

Văn phòng
Là thành viên mới nhất thuộc dòng sản phẩm ActiveProtect, DP5200 cung cấp dung lượng lưu trữ lên đến 36 TB trong thiết kế rack 1U nhỏ gọn, đồng thời tích hợp đầy đủ các tính năng sao lưu doanh nghiệp của nền tảng ActiveProtect Manager (APM).
Vụ Tạp Hóa MMO hé lộ mảng tối mua bán dữ liệu cá nhân

Vụ Tạp Hóa MMO hé lộ mảng tối mua bán dữ liệu cá nhân

Bảo mật
Việc Công an thành phố Hà Nội triệt phá đường dây vận hành nền tảng taphoammo.net với hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 53 triệu giao dịch và doanh thu sơ bộ trên 400 tỷ đồng không đơn thuần là một vụ án công nghệ cao. Chuyên án cho thấy thị trường mua bán dữ liệu cá nhân và tài nguyên số trái phép đã hình thành theo mô hình nền tảng trực tuyến, đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ dữ liệu, quản trị nền tảng số và hoàn thiện khung pháp lý trong nền kinh tế số.
Vân tay laser mở đường xác thực thiết bị số không cần mật khẩu

Vân tay laser mở đường xác thực thiết bị số không cần mật khẩu

Phát minh khoa học
Vân tay laser đang trở thành chìa khóa mới cho việc nhận diện thiết bị số, khi nhóm nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ King Abdullah chứng minh ánh sáng phát ra từ những con chip laser siêu nhỏ có thể đóng vai trò như dấu vân tay sinh trắc học, giúp máy móc tự chứng minh danh tính mà không cần mật khẩu hay khóa bảo mật truyền thống.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

33°C

Cảm giác: 39°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
31°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 40°C
mây rải rác
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
27°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
32°C
Hải Phòng

32°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
32°C
Khánh Hòa

39°C

Cảm giác: 41°C
mây thưa
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
38°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
36°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
38°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
35°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
36°C
Nghệ An

32°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
25°C
Phan Thiết

33°C

Cảm giác: 37°C
mây rải rác
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
31°C
Quảng Bình

31°C

Cảm giác: 32°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
25°C
Thừa Thiên Huế

34°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
36°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
35°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
35°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
35°C
Hà Giang

34°C

Cảm giác: 40°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
30°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Hà Nội - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Miền Tây - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Cập nhật: 22/07/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▲100K 14,700 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▲100K 14,700 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▲100K 14,700 ▲100K
NL 99.99 13,200 ▲200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100 ▲200K
Trang sức 99.9 13,890 ▲100K 14,590 ▲100K
Trang sức 99.99 13,900 ▲100K 14,600 ▲100K
Cập nhật: 22/07/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 144 ▼1290K 14,702 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144 ▼1290K 14,703 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,425 ▲6K 146 ▼1308K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,425 ▲6K 1,461 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▲6K 144 ▼1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▲122076K 142,574 ▲128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▲450K 108,161 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼79044K 9,808 ▼87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲366K 87,999 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼66530K 8,411 ▼75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▲250K 60,204 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Cập nhật: 22/07/2026 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17890 18164 18748
CAD 18135 18411 19028
CHF 31743 32124 32766
CNY 0 3847 3940
EUR 29406 29627 30705
GBP 34436 34828 35762
HKD 0 3228 3430
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 15028 15621
SGD 19859 20141 20710
THB 695 758 811
USD (1,2) 26069 0 0
USD (5,10,20) 26110 0 0
USD (50,100) 26138 26153 26513
Cập nhật: 22/07/2026 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,140 26,140 26,520
USD(1-2-5) 25,095 - -
USD(10-20) 25,095 - -
EUR 29,507 29,531 30,939
JPY 156.94 157.22 166.7
GBP 34,601 34,695 35,891
AUD 18,105 18,170 18,853
CAD 18,318 18,377 19,054
CHF 31,989 32,088 33,024
SGD 19,956 20,018 20,800
CNY - 3,817 3,962
HKD 3,290 3,300 3,439
KRW 16.4 17.1 18.6
THB 743.65 752.83 805.44
NZD 15,004 15,143 15,592
SEK - 2,666 2,761
DKK - 3,947 4,086
NOK - 2,688 2,783
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,011.86 - 6,784.43
TWD 734.98 - 890.28
SAR - 6,894.3 7,260.88
KWD - 83,260 88,579
Cập nhật: 22/07/2026 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,110 26,130 26,510
EUR 29,464 29,582 30,774
GBP 34,611 34,750 35,781
HKD 3,289 3,302 3,419
CHF 31,845 31,973 32,898
JPY 157.29 157.92 165.78
AUD 18,108 18,181 18,779
SGD 20,029 20,109 20,699
THB 761 764 800
CAD 18,333 18,407 18,984
NZD 15,102 15,647
KRW 17.03 18.87
Cập nhật: 22/07/2026 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26155 26155 26515
AUD 18092 18192 19114
CAD 18319 18419 19430
CHF 31995 32025 33611
CNY 3829.9 3854.9 3990.3
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29584 29614 31339
GBP 34745 34795 36556
HKD 0 3355 0
JPY 157.93 158.43 168.97
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15145 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19998 20128 20860
THB 0 724.6 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14400000 14400000 14700000
SBJ 13000000 13000000 14700000
Cập nhật: 22/07/2026 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,153 26,203 26,523
USD20 26,153 26,203 26,523
USD1 23,997 26,203 26,523
AUD 18,192 18,292 19,399
EUR 29,427 29,527 31,185
CAD 18,323 18,423 19,728
SGD 20,107 20,257 20,817
JPY 158.83 160.33 165.86
GBP 34,741 34,891 35,956
XAU 14,338,000 0 14,642,000
CNY 0 3,740 0
THB 0 762 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 22/07/2026 12:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Vì sao hồng ngoại vẫn

Vì sao hồng ngoại vẫn 'sống' trên điều khiển TV

Chế tài phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Chế tài phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Bộ Công an và Bộ KH&CN nâng tầm hợp tác, thúc đẩy công nghệ chiến lược và hạ tầng số quốc gia

Bộ Công an và Bộ KH&CN nâng tầm hợp tác, thúc đẩy công nghệ chiến lược và hạ tầng số quốc gia

'Xứ Sở Thần Tiên' - lựa chọn giải trí cho cả gia đình trong dịp hè

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
iPhone 18 Pro Max có thể dày hơn vì pin lớn, nặng hơn do nâng cấp phần cứng

iPhone 18 Pro Max có thể dày hơn vì pin lớn, nặng hơn do nâng cấp phần cứng

Vì sao hồng ngoại vẫn

Vì sao hồng ngoại vẫn 'sống' trên điều khiển TV

LG ra mắt Creator Original trên OLED evo 2026

LG ra mắt Creator Original trên OLED evo 2026

Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026

Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Máy tính lượng tử kim cương đầu tiên vượt mốc 100 qubit ra mắt tại Đức

Máy tính lượng tử kim cương đầu tiên vượt mốc 100 qubit ra mắt tại Đức

F-35 thử nghiệm vỏ động cơ in 3D kích thước thật từ năm 2028

F-35 thử nghiệm vỏ động cơ in 3D kích thước thật từ năm 2028

Hệ thống chống UAV sử dụng vi sóng có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần bay

Hệ thống chống UAV sử dụng vi sóng có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần bay

Mỹ trình làng máy bay đánh chặn UAV siêu thanh giá dưới 100.000 USD

Mỹ trình làng máy bay đánh chặn UAV siêu thanh giá dưới 100.000 USD

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Thanh tra chỉ hàng loạt sai phạm tại bệnh viện hơn 169 tỷ đồng ở Huế

Thanh tra chỉ hàng loạt sai phạm tại bệnh viện hơn 169 tỷ đồng ở Huế

Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng WICO 2026 tại Hàn Quốc

Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng WICO 2026 tại Hàn Quốc

Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thu hút thủ khoa THPT 2026

Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thu hút thủ khoa THPT 2026

ITWA@VIETNAM 2026 kết nối doanh nghiệp điện tử, tự động hóa và sản xuất thông minh

ITWA@VIETNAM 2026 kết nối doanh nghiệp điện tử, tự động hóa và sản xuất thông minh

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Các công ty fintech hàng đầu thế giới 2026 đang thay đổi cuộc chơi tài chính

Các công ty fintech hàng đầu thế giới 2026 đang thay đổi cuộc chơi tài chính

Vì sao Nike cắt hàng nghìn nhà phân phối trực tuyến tại Trung Quốc?

Vì sao Nike cắt hàng nghìn nhà phân phối trực tuyến tại Trung Quốc?

Tuân thủ và Thực thi trên thị trường tài sản mã hóa

Tuân thủ và Thực thi trên thị trường tài sản mã hóa

Nhận định chứng khoán 22/7: Vùng 1.700 điểm trở thành phép thử của dòng tiền

Nhận định chứng khoán 22/7: Vùng 1.700 điểm trở thành phép thử của dòng tiền

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Sunshine Group khẳng định không liên quan vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản

Sunshine Group khẳng định không liên quan vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

'Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới'

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Hyundai triệu hồi gần 48.000 xe SUV Kona vì lỗi dây an toàn ghế giữa

Hyundai triệu hồi gần 48.000 xe SUV Kona vì lỗi dây an toàn ghế giữa

Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

Doanh số ô tô Trung Quốc năm 2026 giảm mạnh vì đâu?

Doanh số ô tô Trung Quốc năm 2026 giảm mạnh vì đâu?

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Bin tạm dừng thi đấu, BLG vắng tuyển thủ đường trên số một của LMHT Trung Quốc

Bin tạm dừng thi đấu, BLG vắng tuyển thủ đường trên số một của LMHT Trung Quốc

Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ

Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ