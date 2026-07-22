Trụ sở Bộ Ngoại giao tại Seoul (Bộ Ngoại giao). Ảnh: koreaherald

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm thứ Ba cho biết thông tin cá nhân của gần như toàn bộ nhà ngoại giao nước này có thể đã bị lộ. Tin tặc đã xâm nhập một hệ thống đào tạo trực tuyến dành cho nhân viên bộ này và ẩn náu bên trong hệ thống suốt khoảng mười tháng trước khi bị phát hiện.

Hệ thống bị xâm nhập do Viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc vận hành, đơn vị trực thuộc bộ chuyên đào tạo nhà ngoại giao và nghiên cứu các vấn đề đối ngoại. Một quan chức bộ, giấu tên khi phát biểu, cho biết hệ thống này lưu trữ khoảng mười nghìn hồ sơ nhân sự, bao gồm nhà ngoại giao đang tại nhiệm và đã nghỉ việc, quan chức được cử đi công tác tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài, cùng nhân viên hành chính làm việc tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Hàn Quốc.

Con số mười nghìn nói trên là số bản ghi lưu trên máy chủ, chưa phải số người thực sự bị rò rỉ dữ liệu. Bộ Ngoại giao chưa xác định được có bao nhiêu bản ghi đã bị trích xuất khỏi hệ thống. “Khoảng mười nghìn bộ dữ liệu được lưu trên hệ thống”, vị quan chức nói. “Chúng tôi cho rằng một lượng lớn dữ liệu đã bị rò rỉ, dù việc xác định quy mô chính xác vẫn còn khó khăn.” Nhật ký hệ thống hiện có cũng không cho thấy kẻ tấn công đã truy cập hay lấy đi toàn bộ dữ liệu lưu trữ hay chưa.

Dữ liệu bị ảnh hưởng gồm họ tên, mã người dùng, địa chỉ email và mật khẩu đã mã hóa, cùng thông tin về chức vụ và đơn vị công tác của từng người. Bộ Ngoại giao khẳng định hệ thống không lưu số đăng ký cư trú, số điện thoại, địa chỉ nhà, ảnh cá nhân hay mã số công chức, những dữ liệu vốn nhạy cảm hơn nhiều nếu bị lộ.

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Hệ thống được đưa vào vận hành năm 2022, khi đại dịch Covid-19 khiến nhu cầu đào tạo trực tuyến tăng cao. Nhiều nhân viên bộ được tự động đăng ký tài khoản, trong khi một số người khác tự tạo tài khoản riêng. Cơ sở dữ liệu còn bao gồm cả quan chức từ các bộ, ngành khác được cử đi công tác ở nước ngoài. Kẻ tấn công giành quyền kiểm soát máy chủ vào khoảng tháng Tư hoặc tháng Năm năm 2025 và tiếp tục truy cập nhiều lần cho đến đầu tháng Hai năm nay, cho tới khi một cơ quan chính phủ khác cảnh báo bộ về hoạt động bất thường.

Kẻ tấn công đã khai thác một lỗ hổng bảo mật chưa từng được biết đến trước đó, hay còn gọi là lỗ hổng zero-day, trong phần mềm vận hành nền tảng này. Ngay cả nhà sản xuất phần mềm cũng không biết đến lỗ hổng khi vụ xâm nhập bắt đầu, và chỉ phát hành bản vá sau khi lỗ hổng được phát hiện trong quá trình điều tra. Bộ Ngoại giao cho biết hệ thống từng trải qua nhiều đợt kiểm tra an ninh trước khi ra mắt và trong những năm sau đó, kể cả một số đợt rà soát trong năm 2025, nhưng các đợt kiểm tra thông thường không thể phát hiện một lỗ hổng mà chính nhà sản xuất cũng chưa biết tới.

Danh tính kẻ tấn công hiện chưa được xác định. Khi được hỏi liệu Triều Tiên có liên quan hay không, quan chức trên cho biết cơ quan điều tra chưa có đủ bằng chứng kỹ thuật để quy trách nhiệm cho một quốc gia hay tổ chức cụ thể, đồng thời không loại trừ khả năng có sự tham gia của các nhóm tin tặc được nhà nước hậu thuẫn. Bộ cũng từ chối xác nhận liệu nhân viên các cơ quan tình báo hoặc an ninh công tác ở nước ngoài có nằm trong số dữ liệu bị ảnh hưởng hay không, với lý do thông tin về cơ cấu và nhân sự các cơ quan đại diện ở nước ngoài liên quan đến an ninh quốc gia.

Bộ Ngoại giao cho biết hệ thống đào tạo tách biệt hoàn toàn với mạng nội bộ, hệ thống hộ chiếu và các mạng lưới khác của chính phủ, đồng thời chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy kẻ tấn công dùng máy chủ bị xâm nhập để tiếp cận trực tiếp những hệ thống này. Việc chậm công bố sự việc được giải thích là do khó khăn trong phân tích máy chủ nhiễm mã độc và cần thận trọng vì vụ việc liên quan lượng lớn thông tin nhân sự có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Những người có thông tin bị ảnh hưởng chưa được thông báo riêng, bộ dự kiến liên hệ qua địa chỉ email lưu trong hệ thống nhưng thừa nhận một số địa chỉ không còn hoạt động và một số cựu nhân viên có tài khoản đã hết hạn sẽ khó liên lạc. Hệ thống đào tạo hiện vẫn ngừng hoạt động và bộ chưa quyết định thời điểm khôi phục.