Công nghệ số
Blockchain

Chế tài phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Đình Tưởng

Đình Tưởng

08:57 | 22/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Nghị định 284/2026 phạt tới 200 triệu đồng vi phạm về phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa, từ nhận biết khách hàng đến báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Quản lý thuế bằng dữ liệu lớn và AI điều gì thay đổi từ tháng 7 năm 2026 Quản lý thuế bằng dữ liệu lớn và AI điều gì thay đổi từ tháng 7 năm 2026
Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư
Tiền điện tử, tiền ảo và tài sản số: Phân biệt để không nhầm lẫn khi thị trường bước vào giai đoạn thí điểm Tiền điện tử, tiền ảo và tài sản số: Phân biệt để không nhầm lẫn khi thị trường bước vào giai đoạn thí điểm

Nhận biết khách hàng và đánh giá rủi ro

Nghị định 284/2026/NĐ-CP dành riêng Điều 13 cho chế tài về phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa. Nội dung phủ từ nhận biết khách hàng, đánh giá rủi ro, đến báo cáo giao dịch đáng ngờ, với mức phạt cao nhất 200 triệu đồng.

Đặc tính ẩn danh và tốc độ chuyển giao của tài sản mã hóa khiến rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tăng cao. Chế tài gắn nghĩa vụ tuân thủ vào tổ chức cung cấp dịch vụ, biến các nền tảng thành tuyến phòng vệ đầu tiên của hệ thống tài chính.

Chế tài về phòng chống rửa tiền dẫn chiếu trực tiếp Luật Phòng chống rửa tiền và Luật Phòng chống khủng bố. Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được xác định là đối tượng báo cáo, chịu nghĩa vụ tương đương các định chế tài chính truyền thống.

Nhóm hành vi về nhận biết khách hàng chịu phạt 100 đến 120 triệu đồng. Trong đó gồm không nhận biết khách hàng, không cập nhật hoặc không xác minh thông tin nhận biết theo quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền. Không cập nhật danh sách đen cũng thuộc nhóm hành vi vi phạm.

Nhận biết khách hàng là bước xác thực danh tính và nguồn gốc tài sản của người tham gia. Trên nền tảng số, quy trình dựa vào công nghệ định danh điện tử và đối chiếu dữ liệu, giúp phát hiện tài khoản giả mạo hoặc rủi ro cao.

Quy trình nhận biết khách hàng (KYC) và xác minh danh tính điện tử là yêu cầu bắt buộc đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa nhằm phòng, chống rửa tiền theo Nghị định 284/2026.
Quy trình nhận biết khách hàng (KYC) và xác minh danh tính điện tử là yêu cầu bắt buộc đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa nhằm phòng, chống rửa tiền theo Nghị định 284/2026.

Việc cập nhật danh sách đen và danh sách bị chỉ định là yêu cầu bắt buộc. Danh sách giúp nền tảng chặn kịp thời các cá nhân, tổ chức thuộc diện giám sát đặc biệt trước khi giao dịch được thực hiện.

Nhóm hành vi về đánh giá rủi ro cũng chịu phạt 100 đến 120 triệu đồng. Bao gồm không thực hiện, không cập nhật kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, hoặc không báo cáo, phổ biến kết quả đánh giá theo quy định pháp luật.

Với khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị, tổ chức không thực hiện các quy định liên quan chịu phạt 150 đến 170 triệu đồng. Nhóm khách hàng đặc thù đòi hỏi mức giám sát tăng cường do rủi ro tham nhũng và dòng tiền bất minh.

Quy định nội bộ và giám sát giao dịch đặc biệt

Hành vi không ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền hoặc ban hành không đúng chịu phạt 150 đến 200 triệu đồng. Mức thấp hơn từ 100 đến 150 triệu đồng áp dụng cho việc áp dụng sai quy định nội bộ trong kiểm soát, kiểm toán và phân công trách nhiệm.

Quy định nội bộ là bộ nguyên tắc vận hành mà mỗi tổ chức phải tự xây dựng và tuân thủ. Thiếu bộ nguyên tắc, hoạt động giám sát dòng tiền trên nền tảng mất điểm tựa và dễ bị lợi dụng.

Nhóm quy định nội bộ còn gồm nghĩa vụ đăng ký người chịu trách nhiệm, bộ phận phụ trách và chương trình đào tạo về phòng chống rửa tiền. Thiếu nhân sự và quy trình chuyên trách, nền tảng khó phát hiện sớm dấu hiệu bất thường trong dòng giao dịch.

Từ 1/9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt tới 200 triệu đồng Từ 1/9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt tới 200 triệu đồng

Từ ngày 1/9/2026, Nghị định số 284/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản ...

Việc xây dựng quy trình quản lý rủi ro và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro cũng bắt buộc. Không thực hiện hoặc thực hiện sai chịu phạt 150 đến 170 triệu đồng. Phân loại rủi ro giúp tập trung nguồn lực giám sát vào nhóm khách hàng có nguy cơ cao.

Với sản phẩm, dịch vụ mới hoặc dịch vụ áp dụng công nghệ đổi mới, tổ chức không thực hiện đầy đủ trách nhiệm chịu phạt 150 đến 170 triệu đồng. Hành vi không giám sát giao dịch đặc biệt nâng mức phạt lên 170 đến 200 triệu đồng.

Sản phẩm áp dụng công nghệ đổi mới đặt ra rủi ro mới cho công tác giám sát. Nghị định buộc tổ chức đánh giá và kiểm soát rủi ro trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, thay vì xử lý hậu quả sau khi phát sinh.

Giám sát giao dịch đặc biệt nhắm vào các dòng tiền bất thường về quy mô, tần suất hoặc đối tác. Công nghệ phân tích dữ liệu và cảnh báo tự động đóng vai trò then chốt khi khối lượng giao dịch trên nền tảng số rất lớn.

Hệ thống giám sát giao dịch và phân tích dữ liệu giúp phát hiện giao dịch đáng ngờ, hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ báo cáo và quản lý rủi ro trên thị trường tài sản mã hóa.
Hệ thống giám sát giao dịch và phân tích dữ liệu giúp phát hiện giao dịch đáng ngờ, hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ báo cáo và quản lý rủi ro trên thị trường tài sản mã hóa.

Báo cáo giao dịch, trì hoãn và hành vi bị cấm

Nhóm báo cáo giao dịch có giá trị lớn và giao dịch đáng ngờ có mức phạt phân tầng. Vi phạm về thời hạn hoặc tính đầy đủ từ lần thứ ba trở lên trong năm chịu phạt 80 đến 120 triệu đồng. Không báo cáo giao dịch phải báo cáo bị phạt 150 đến 200 triệu đồng.

Với báo cáo giao dịch đáng ngờ, nghị định xử lý cả hành vi gửi báo cáo thiếu thông tin theo quy định. Chất lượng báo cáo quyết định khả năng lần theo dòng tiền, nên thông tin thiếu hụt làm giảm hiệu quả giám sát toàn hệ thống.

Sàn tài sản số Việt Nam: Cuộc đua 10.000 tỷ và khoảng trống bảo vệ người dùng
Sàn tài sản số Việt Nam: Cuộc đua 10.000 tỷ và khoảng trống bảo vệ người dùng

Nghĩa vụ báo cáo giúp cơ quan chức năng lần theo dòng tiền nghi vấn liên quan rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nền tảng giữ vai trò mắt xích cung cấp dữ liệu cho hệ thống giám sát quốc gia.

Hành vi không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, không phong tỏa tài khoản khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền chịu phạt 170 đến 200 triệu đồng. Không báo cáo việc trì hoãn giao dịch chịu mức 150 đến 170 triệu đồng.

Ở nhóm hành vi bị cấm, việc thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh, tài khoản dùng tên giả chịu phạt 160 đến 180 triệu đồng. Tổ chức, tham gia hoặc trợ giúp hành vi rửa tiền chưa đến mức hình sự bị phạt 180 đến 200 triệu đồng.

Nghị định còn xử lý hành vi duy trì quan hệ với ngân hàng vỏ bọc và cung cấp nguồn lực cho tổ chức, cá nhân liên quan khủng bố khi chưa đến mức truy cứu hình sự. Kèm theo là hình thức đình chỉ hoạt động và các biện pháp khắc phục hậu quả.

Số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm phải nộp lại trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ khi nhận quyết định. Cùng với phạt tiền và đình chỉ hoạt động, biện pháp thu hồi lợi bất hợp pháp triệt tiêu động cơ kinh tế của vi phạm.

Thẩm quyền xử lý nhóm hành vi này có sự tham gia của cơ quan thanh tra Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Sự phối hợp phản ánh tính chất liên ngành của công tác phòng chống rửa tiền trên thị trường số.

Chuỗi chế tài về phòng chống rửa tiền đặt tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào vị trí tuân thủ chặt chẽ. Công nghệ giám sát, định danh và phân tích dữ liệu trở thành công cụ bắt buộc, không còn là lựa chọn. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.

phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa nhận biết khách hàng giao dịch đáng ngờ tài trợ khủng bố Nghị định 284/2026 Nghị định 284/2026/NĐ-CP

Bài liên quan

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

Có thể bạn quan tâm

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

Fintech
Nghị định 284/2026/NĐ-CP buộc tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tách biệt tài sản nhà đầu tư, xác minh danh tính, lưu dữ liệu trong nước, phạt tới 200 triệu đồng.
Từ 1/9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt tới 200 triệu đồng

Từ 1/9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt tới 200 triệu đồng

Chính sách số
Từ ngày 1/9/2026, Nghị định số 284/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Nhiều hành vi như giao dịch ngoài hệ thống được cấp phép, cung cấp dịch vụ không có giấy phép hay làm lộ dữ liệu tài khoản có thể bị xử phạt tới 200 triệu đồng.
Đạo luật MiCA siết toàn diện thị trường tài sản mã hóa tại châu Âu

Đạo luật MiCA siết toàn diện thị trường tài sản mã hóa tại châu Âu

Blockchain
Từ ngày 1/7/2026, giai đoạn chuyển tiếp của MiCA khép lại, buộc mọi đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phục vụ người dùng châu Âu phải có giấy phép hợp lệ.
Trump công bố thu nhập hơn 580 triệu USD từ tiền điện tử

Trump công bố thu nhập hơn 580 triệu USD từ tiền điện tử

Blockchain
Bản kê khai tài chính năm 2025 của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy ông thu về hơn 580 triệu USD từ các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, đồng thời sở hữu danh mục đầu tư trải rộng từ cổ phiếu công nghệ, vàng đến bất động sản. Hồ sơ dài 927 trang tiếp tục làm dấy lên tranh luận về xung đột lợi ích giữa hoạt động kinh doanh và cương vị nguyên thủ quốc gia.
Blockchain, bản quyền số và cuộc chiến chống tin giả của báo chí

Blockchain, bản quyền số và cuộc chiến chống tin giả của báo chí

Đổi mới sáng tạo
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, báo chí cách mạng Việt Nam đối mặt nạn tin giả, nội dung giả mạo và yêu cầu bảo vệ bản quyền số ngày một cấp thiết.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Cục Thuế gửi thư ngỏ, khuyến nghị người dân chủ động rà soát mã số thuế

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Robot tình dục AI Trung Quốc tích hợp cảm biến thông minh

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Ukraine dùng máy bay không người lái thay đổi chiến tranh

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Xiaomi 18 Pro lộ cấu hình với chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 và camera 200 MP

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

32°C

Cảm giác: 37°C
mây cụm
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
31°C
TP Hồ Chí Minh

32°C

Cảm giác: 39°C
mây cụm
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
27°C
Đà Nẵng

31°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
29°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
32°C
Thừa Thiên Huế

33°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
36°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
35°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
35°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
35°C
Hà Giang

31°C

Cảm giác: 37°C
mây cụm
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
30°C
Hải Phòng

30°C

Cảm giác: 37°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
33°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
28°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
27°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
32°C
Khánh Hòa

38°C

Cảm giác: 40°C
mây thưa
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
38°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
36°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
38°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
35°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
28°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
36°C
Nghệ An

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
25°C
Phan Thiết

32°C

Cảm giác: 36°C
bầu trời quang đãng
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
31°C
Quảng Bình

29°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ năm, 23/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 23/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 23/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 23/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 23/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 23/07/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 23/07/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 24/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 24/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 24/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 24/07/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 24/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 24/07/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 25/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 25/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 25/07/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 25/07/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 25/07/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 25/07/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 26/07/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 26/07/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 26/07/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 26/07/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 26/07/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 26/07/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 26/07/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 27/07/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 27/07/2026 03:00
25°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 -142,000
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Hà Nội - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Miền Tây - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,800 ▲600K 145,800 ▲600K
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,400 ▲60K 14,700 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,310 ▲60K 14,680 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,310 ▲60K 14,680 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,310 ▲60K 14,680 ▲80K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900
Trang sức 99.9 13,870 ▲80K 14,570 ▲80K
Trang sức 99.99 13,880 ▲80K 14,580 ▲80K
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 144 ▼1290K 14,702 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 144 ▼1290K 14,703 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,425 ▲6K 146 ▼1308K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,425 ▲6K 1,461 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,395 ▲6K 144 ▼1290K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,574 ▲122076K 142,574 ▲128376K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,361 ▲450K 108,161 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,828 ▼79044K 9,808 ▼87864K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,199 ▲366K 87,999 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,431 ▼66530K 8,411 ▼75350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,404 ▲250K 60,204 ▲250K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 144 ▼1290K 147 ▼1317K
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17912 18186 18761
CAD 18139 18415 19031
CHF 31756 32137 32770
CNY 0 3849 3941
EUR 29405 29626 30702
GBP 34445 34837 35770
HKD 0 3228 3430
JPY 154 158 164
KRW 0 16 18
NZD 0 15042 15626
SGD 19845 20127 20694
THB 695 758 812
USD (1,2) 26070 0 0
USD (5,10,20) 26111 0 0
USD (50,100) 26139 26154 26513
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,140 26,140 26,520
USD(1-2-5) 25,095 - -
USD(10-20) 25,095 - -
EUR 29,507 29,531 30,939
JPY 156.94 157.22 166.7
GBP 34,601 34,695 35,891
AUD 18,105 18,170 18,853
CAD 18,318 18,377 19,054
CHF 31,989 32,088 33,024
SGD 19,956 20,018 20,800
CNY - 3,817 3,962
HKD 3,290 3,300 3,439
KRW 16.4 17.1 18.6
THB 743.65 752.83 805.44
NZD 15,004 15,143 15,592
SEK - 2,666 2,761
DKK - 3,947 4,086
NOK - 2,688 2,783
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,011.86 - 6,784.43
TWD 734.98 - 890.28
SAR - 6,894.3 7,260.88
KWD - 83,260 88,579
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,110 26,130 26,510
EUR 29,464 29,582 30,774
GBP 34,611 34,750 35,781
HKD 3,289 3,302 3,419
CHF 31,845 31,973 32,898
JPY 157.29 157.92 165.78
AUD 18,108 18,181 18,779
SGD 20,029 20,109 20,699
THB 761 764 800
CAD 18,333 18,407 18,984
NZD 15,102 15,647
KRW 17.03 18.87
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26145 26145 26505
AUD 18080 18180 19105
CAD 18310 18410 19424
CHF 31988 32018 33600
CNY 3830.5 3855.5 3991
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29566 29596 31321
GBP 34723 34773 36533
HKD 0 3355 0
JPY 157.85 158.35 168.89
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15134 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19995 20125 20847
THB 0 725 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14300000 14300000 14750000
SBJ 13000000 13000000 14750000
Cập nhật: 22/07/2026 10:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,153 26,203 26,523
USD20 26,153 26,203 26,523
USD1 23,997 26,203 26,523
AUD 18,192 18,292 19,399
EUR 29,427 29,527 31,185
CAD 18,323 18,423 19,728
SGD 20,107 20,257 20,817
JPY 158.83 160.33 165.86
GBP 34,741 34,891 35,956
XAU 14,338,000 0 14,642,000
CNY 0 3,740 0
THB 0 762 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 22/07/2026 10:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Vì sao hồng ngoại vẫn

Vì sao hồng ngoại vẫn 'sống' trên điều khiển TV

Chế tài phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Chế tài phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Bộ Công an và Bộ KH&CN nâng tầm hợp tác, thúc đẩy công nghệ chiến lược và hạ tầng số quốc gia

Bộ Công an và Bộ KH&CN nâng tầm hợp tác, thúc đẩy công nghệ chiến lược và hạ tầng số quốc gia

'Xứ Sở Thần Tiên' - lựa chọn giải trí cho cả gia đình trong dịp hè

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
iPhone 18 Pro Max có thể dày hơn vì pin lớn, nặng hơn do nâng cấp phần cứng

iPhone 18 Pro Max có thể dày hơn vì pin lớn, nặng hơn do nâng cấp phần cứng

Vì sao hồng ngoại vẫn

Vì sao hồng ngoại vẫn 'sống' trên điều khiển TV

LG ra mắt Creator Original trên OLED evo 2026

LG ra mắt Creator Original trên OLED evo 2026

Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026

Huawei khởi động sớm chương trình Back To School 2026

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Hệ thống chống UAV sử dụng vi sóng có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần bay

Hệ thống chống UAV sử dụng vi sóng có thể vô hiệu hóa hơn 50 UAV trong một lần bay

Mỹ trình làng máy bay đánh chặn UAV siêu thanh giá dưới 100.000 USD

Mỹ trình làng máy bay đánh chặn UAV siêu thanh giá dưới 100.000 USD

AI tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh dễ bị đánh lừa

AI tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh dễ bị đánh lừa

Chiến tranh điện tử ngày càng giữ vai trò then chốt trong quân sự hiện đại

Chiến tranh điện tử ngày càng giữ vai trò then chốt trong quân sự hiện đại

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Thanh tra chỉ hàng loạt sai phạm tại bệnh viện hơn 169 tỷ đồng ở Huế

Thanh tra chỉ hàng loạt sai phạm tại bệnh viện hơn 169 tỷ đồng ở Huế

Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng WICO 2026 tại Hàn Quốc

Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng WICO 2026 tại Hàn Quốc

Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thu hút thủ khoa THPT 2026

Các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thu hút thủ khoa THPT 2026

ITWA@VIETNAM 2026 kết nối doanh nghiệp điện tử, tự động hóa và sản xuất thông minh

ITWA@VIETNAM 2026 kết nối doanh nghiệp điện tử, tự động hóa và sản xuất thông minh

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Vì sao Nike cắt hàng nghìn nhà phân phối trực tuyến tại Trung Quốc?

Vì sao Nike cắt hàng nghìn nhà phân phối trực tuyến tại Trung Quốc?

Tuân thủ và Thực thi trên thị trường tài sản mã hóa

Tuân thủ và Thực thi trên thị trường tài sản mã hóa

Nhận định chứng khoán 22/7: Vùng 1.700 điểm trở thành phép thử của dòng tiền

Nhận định chứng khoán 22/7: Vùng 1.700 điểm trở thành phép thử của dòng tiền

Chế tài phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Chế tài phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Sunshine Group khẳng định không liên quan vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản

Sunshine Group khẳng định không liên quan vụ yêu cầu mở thủ tục phá sản

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

Siết trách nhiệm sàn tài sản mã hóa, buộc tách biệt tài sản nhà đầu tư

'Những quy định quan trọng khi triển khai chính sách thuế mới'

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Honda cân nhắc xây nhà máy mới tại Bắc Mỹ để mở rộng sản xuất

Hyundai triệu hồi gần 48.000 xe SUV Kona vì lỗi dây an toàn ghế giữa

Hyundai triệu hồi gần 48.000 xe SUV Kona vì lỗi dây an toàn ghế giữa

Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

Vì sao hệ thống truyền động 16 trong 1 của Geely khiến BYD và đối thủ dè chừng

Doanh số ô tô Trung Quốc năm 2026 giảm mạnh vì đâu?

Doanh số ô tô Trung Quốc năm 2026 giảm mạnh vì đâu?

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Bin tạm dừng thi đấu, BLG vắng tuyển thủ đường trên số một của LMHT Trung Quốc

Bin tạm dừng thi đấu, BLG vắng tuyển thủ đường trên số một của LMHT Trung Quốc

Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Hậu bản của Phở Anh Hai - Bánh Mì Bách Khoa chính thức ra mắt

Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ

Bán kết APL 2026: FPT Polytechnic khép lại hành trình đáng nhớ