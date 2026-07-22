Chế tài phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa

Nhận biết khách hàng và đánh giá rủi ro

Nghị định 284/2026/NĐ-CP dành riêng Điều 13 cho chế tài về phòng chống rửa tiền trên thị trường tài sản mã hóa. Nội dung phủ từ nhận biết khách hàng, đánh giá rủi ro, đến báo cáo giao dịch đáng ngờ, với mức phạt cao nhất 200 triệu đồng.

Đặc tính ẩn danh và tốc độ chuyển giao của tài sản mã hóa khiến rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tăng cao. Chế tài gắn nghĩa vụ tuân thủ vào tổ chức cung cấp dịch vụ, biến các nền tảng thành tuyến phòng vệ đầu tiên của hệ thống tài chính.

Chế tài về phòng chống rửa tiền dẫn chiếu trực tiếp Luật Phòng chống rửa tiền và Luật Phòng chống khủng bố. Tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được xác định là đối tượng báo cáo, chịu nghĩa vụ tương đương các định chế tài chính truyền thống.

Nhóm hành vi về nhận biết khách hàng chịu phạt 100 đến 120 triệu đồng. Trong đó gồm không nhận biết khách hàng, không cập nhật hoặc không xác minh thông tin nhận biết theo quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền. Không cập nhật danh sách đen cũng thuộc nhóm hành vi vi phạm.

Nhận biết khách hàng là bước xác thực danh tính và nguồn gốc tài sản của người tham gia. Trên nền tảng số, quy trình dựa vào công nghệ định danh điện tử và đối chiếu dữ liệu, giúp phát hiện tài khoản giả mạo hoặc rủi ro cao.

Quy trình nhận biết khách hàng (KYC) và xác minh danh tính điện tử là yêu cầu bắt buộc đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa nhằm phòng, chống rửa tiền theo Nghị định 284/2026.

Việc cập nhật danh sách đen và danh sách bị chỉ định là yêu cầu bắt buộc. Danh sách giúp nền tảng chặn kịp thời các cá nhân, tổ chức thuộc diện giám sát đặc biệt trước khi giao dịch được thực hiện.

Nhóm hành vi về đánh giá rủi ro cũng chịu phạt 100 đến 120 triệu đồng. Bao gồm không thực hiện, không cập nhật kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, hoặc không báo cáo, phổ biến kết quả đánh giá theo quy định pháp luật.

Với khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị, tổ chức không thực hiện các quy định liên quan chịu phạt 150 đến 170 triệu đồng. Nhóm khách hàng đặc thù đòi hỏi mức giám sát tăng cường do rủi ro tham nhũng và dòng tiền bất minh.

Quy định nội bộ và giám sát giao dịch đặc biệt

Hành vi không ban hành quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền hoặc ban hành không đúng chịu phạt 150 đến 200 triệu đồng. Mức thấp hơn từ 100 đến 150 triệu đồng áp dụng cho việc áp dụng sai quy định nội bộ trong kiểm soát, kiểm toán và phân công trách nhiệm.

Quy định nội bộ là bộ nguyên tắc vận hành mà mỗi tổ chức phải tự xây dựng và tuân thủ. Thiếu bộ nguyên tắc, hoạt động giám sát dòng tiền trên nền tảng mất điểm tựa và dễ bị lợi dụng.

Nhóm quy định nội bộ còn gồm nghĩa vụ đăng ký người chịu trách nhiệm, bộ phận phụ trách và chương trình đào tạo về phòng chống rửa tiền. Thiếu nhân sự và quy trình chuyên trách, nền tảng khó phát hiện sớm dấu hiệu bất thường trong dòng giao dịch.

Từ 1/9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt tới 200 triệu đồng Từ ngày 1/9/2026, Nghị định số 284/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản ...

Việc xây dựng quy trình quản lý rủi ro và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro cũng bắt buộc. Không thực hiện hoặc thực hiện sai chịu phạt 150 đến 170 triệu đồng. Phân loại rủi ro giúp tập trung nguồn lực giám sát vào nhóm khách hàng có nguy cơ cao.

Với sản phẩm, dịch vụ mới hoặc dịch vụ áp dụng công nghệ đổi mới, tổ chức không thực hiện đầy đủ trách nhiệm chịu phạt 150 đến 170 triệu đồng. Hành vi không giám sát giao dịch đặc biệt nâng mức phạt lên 170 đến 200 triệu đồng.

Sản phẩm áp dụng công nghệ đổi mới đặt ra rủi ro mới cho công tác giám sát. Nghị định buộc tổ chức đánh giá và kiểm soát rủi ro trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, thay vì xử lý hậu quả sau khi phát sinh.

Giám sát giao dịch đặc biệt nhắm vào các dòng tiền bất thường về quy mô, tần suất hoặc đối tác. Công nghệ phân tích dữ liệu và cảnh báo tự động đóng vai trò then chốt khi khối lượng giao dịch trên nền tảng số rất lớn.

Hệ thống giám sát giao dịch và phân tích dữ liệu giúp phát hiện giao dịch đáng ngờ, hỗ trợ thực hiện nghĩa vụ báo cáo và quản lý rủi ro trên thị trường tài sản mã hóa.

Báo cáo giao dịch, trì hoãn và hành vi bị cấm

Nhóm báo cáo giao dịch có giá trị lớn và giao dịch đáng ngờ có mức phạt phân tầng. Vi phạm về thời hạn hoặc tính đầy đủ từ lần thứ ba trở lên trong năm chịu phạt 80 đến 120 triệu đồng. Không báo cáo giao dịch phải báo cáo bị phạt 150 đến 200 triệu đồng.

Với báo cáo giao dịch đáng ngờ, nghị định xử lý cả hành vi gửi báo cáo thiếu thông tin theo quy định. Chất lượng báo cáo quyết định khả năng lần theo dòng tiền, nên thông tin thiếu hụt làm giảm hiệu quả giám sát toàn hệ thống.

Nghĩa vụ báo cáo giúp cơ quan chức năng lần theo dòng tiền nghi vấn liên quan rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nền tảng giữ vai trò mắt xích cung cấp dữ liệu cho hệ thống giám sát quốc gia.

Hành vi không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, không phong tỏa tài khoản khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền chịu phạt 170 đến 200 triệu đồng. Không báo cáo việc trì hoãn giao dịch chịu mức 150 đến 170 triệu đồng.

Ở nhóm hành vi bị cấm, việc thiết lập hoặc duy trì tài khoản vô danh, tài khoản dùng tên giả chịu phạt 160 đến 180 triệu đồng. Tổ chức, tham gia hoặc trợ giúp hành vi rửa tiền chưa đến mức hình sự bị phạt 180 đến 200 triệu đồng.

Nghị định còn xử lý hành vi duy trì quan hệ với ngân hàng vỏ bọc và cung cấp nguồn lực cho tổ chức, cá nhân liên quan khủng bố khi chưa đến mức truy cứu hình sự. Kèm theo là hình thức đình chỉ hoạt động và các biện pháp khắc phục hậu quả.

Số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm phải nộp lại trong thời hạn tối đa 60 ngày kể từ khi nhận quyết định. Cùng với phạt tiền và đình chỉ hoạt động, biện pháp thu hồi lợi bất hợp pháp triệt tiêu động cơ kinh tế của vi phạm.

Thẩm quyền xử lý nhóm hành vi này có sự tham gia của cơ quan thanh tra Ngân hàng Nhà nước và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Sự phối hợp phản ánh tính chất liên ngành của công tác phòng chống rửa tiền trên thị trường số.

Chuỗi chế tài về phòng chống rửa tiền đặt tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vào vị trí tuân thủ chặt chẽ. Công nghệ giám sát, định danh và phân tích dữ liệu trở thành công cụ bắt buộc, không còn là lựa chọn. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/9/2026.