Bước sang năm 2026, sau 101 năm phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam vận hành trong một môi trường thông tin phức tạp hơn bất cứ giai đoạn nào trước đó. Cùng với cơ hội mà công nghệ số mang lại là hàng loạt thử thách mới về độ tin cậy của thông tin. Nạn tin giả, nội dung giả mạo do máy tạo ra và tình trạng vi phạm bản quyền đang gây sức ép trực tiếp lên uy tín của báo chí chính thống.

Trí tuệ nhân tạo tạo sinh vừa là công cụ hỗ trợ làm báo, vừa là phương tiện để kẻ xấu sản xuất thông tin sai lệch với tốc độ và quy mô lớn. Một đoạn video giả mạo gương mặt và giọng nói có thể lan truyền chỉ trong vài giờ, gây hoang mang cho công chúng trước khi cơ quan chức năng kịp xác minh. Trong bối cảnh ấy, vai trò kiểm chứng và định hướng của báo chí cách mạng càng trở nên quan trọng.

Tin giả và thách thức từ nội dung do máy tạo ra

Công nghệ giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo, thường gọi là deepfake, đã đạt tới mức độ tinh vi khiến mắt thường khó phân biệt thật giả. Kẻ xấu có thể dựng lại hình ảnh một nhân vật phát ngôn những điều họ chưa từng nói, hoặc tạo ra hiện trường sự kiện không hề tồn tại. Sản phẩm giả mạo ấy khi trộn lẫn vào dòng tin chính thống sẽ làm xói mòn lòng tin của xã hội đối với thông tin nói chung.

Mạng xã hội khuếch đại tốc độ lan truyền của tin giả theo cấp số nhân. Một thông tin chưa kiểm chứng có thể tiếp cận hàng triệu người chỉ sau vài lượt chia sẻ, trong khi nội dung đính chính lại lan đi chậm hơn nhiều. Thực trạng ấy buộc các tòa soạn đầu tư công cụ phát hiện nội dung giả mạo và xác minh nhiều lớp trước khi đăng tải.

Báo chí cách mạng có lợi thế riêng trong cuộc chiến ấy nhờ uy tín tích lũy qua hơn một thế kỷ. Khi công chúng hoài nghi trước biển thông tin hỗn loạn, một nguồn tin chính thống có quy trình kiểm chứng minh bạch sẽ trở thành điểm tựa đáng tin cậy. Củng cố vai trò ấy đòi hỏi mỗi cơ quan báo chí kiên trì với chuẩn mực nghề nghiệp và minh bạch về phương pháp tác nghiệp của mình.

Bên cạnh việc tự bảo vệ uy tín, báo chí còn gánh trách nhiệm nâng cao năng lực nhận diện thông tin cho cộng đồng. Thông qua các chuyên mục kiểm chứng và phân tích nguồn tin, tờ báo giúp độc giả tự trang bị kỹ năng sàng lọc trước dòng thông tin khổng lồ mỗi ngày, qua đó thu hẹp không gian tồn tại của tin giả.

Báo chí cách mạng Việt Nam ứng dụng blockchain bảo vệ bản quyền số và chống tin giả. Ảnh do AI tạo

Tại Việt Nam, công tác xử lý tin giả có đầu mối chuyên trách là Trung tâm Xử lý tin giả, thông tin xấu độc Việt Nam thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử. Trung tâm tiếp nhận phản ánh, công bố các nội dung sai lệch và phối hợp xử lý nhiều vụ dùng deepfake để bôi nhọ hoặc tống tiền, đồng thời hiện diện trên các nền tảng phổ biến như TikTok, YouTube và Facebook. Báo chí chính thống khi phối hợp chặt với đầu mối ấy sẽ giúp thông tin cải chính lan tỏa nhanh và đáng tin hơn.

Blockchain và lời giải cho bản quyền nội dung số

Song song với tin giả, tình trạng sao chép và sử dụng trái phép sản phẩm báo chí gây thiệt hại lớn cho các tòa soạn. Một bài điều tra công phu hay một bộ ảnh hiện trường có thể bị lấy lại trong vài phút mà không ghi nguồn, làm thất thoát cả công sức lẫn nguồn thu của cơ quan báo chí. Công nghệ chuỗi khối, hay blockchain, đang mở ra một hướng tiếp cận mới cho việc bảo vệ quyền tác giả trên môi trường mạng.

Đặc tính của blockchain là lưu trữ dữ liệu phân tán và gần như không thể sửa đổi sau khi ghi nhận. Khi tòa soạn đăng ký một tác phẩm trên chuỗi khối, hệ thống ghi lại dấu thời gian, tác giả và phiên bản gốc một cách công khai và minh bạch. Bằng chứng số ấy giúp xác lập quyền sở hữu và truy vết các hành vi sao chép trái phép một cách thuận lợi hơn so với phương thức truyền thống.

Một số mô hình còn kết hợp blockchain với hợp đồng thông minh để tự động hóa việc cấp phép và thu phí bản quyền. Khi một đơn vị muốn sử dụng lại nội dung, giao dịch có thể diễn ra trực tiếp và minh bạch trên nền tảng số mà không cần qua nhiều khâu trung gian. Cách làm ấy gợi mở một nguồn thu mới cho báo chí, đồng thời khuyến khích thói quen tôn trọng quyền tác giả trong môi trường mạng.

Trên thế giới, một số hãng thông tấn lớn đã thử nghiệm blockchain để xác thực nguồn gốc ảnh và video ngay tại thời điểm ghi hình. Mỗi tệp tin gắn một dấu vân số riêng, giúp tòa soạn và độc giả truy ngược tới thiết bị, thời gian và địa điểm tạo ra nội dung gốc. Cơ chế ấy vừa bảo vệ bản quyền, vừa trở thành công cụ hữu hiệu để phân biệt tư liệu thật với sản phẩm cắt ghép.

Cùng hướng đó, liên minh C2PA tập hợp nhiều tổ chức truyền thông và công nghệ để xây dựng tiêu chuẩn xác thực nguồn gốc nội dung, gắn lịch sử tạo và chỉnh sửa ngay trong tệp tin. Tính bất biến của blockchain bổ trợ cho cách làm ấy bằng dấu vân số và dấu thời gian khó sửa đổi. Dù vậy, kẻ xấu vẫn có thể xóa lớp nhãn xác thực, nên công nghệ cần đi kèm sự kiểm chứng của con người.

Con người là trung tâm của báo chí số

Mọi giải pháp công nghệ chỉ phát huy tác dụng khi đặt trong một định hướng rõ ràng về trách nhiệm xã hội của báo chí. Bảo vệ chủ quyền thông tin trên không gian mạng là một trong những mục tiêu mà Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã nêu. Đây là nhiệm vụ gắn liền với sứ mệnh chính trị của báo chí cách mạng ngay từ những ngày đầu thành lập.

Để hoàn thành nhiệm vụ ấy, yếu tố con người vẫn giữ vị trí trung tâm trong mọi hoạt động. Đội ngũ phóng viên và biên tập viên cần trang bị kiến thức về công nghệ mới, kỹ năng nhận diện nội dung giả mạo và ý thức đạo đức vững vàng. Công nghệ hỗ trợ con người làm việc hiệu quả hơn, song quyết định cuối cùng về việc công bố nội dung gì vẫn thuộc về người làm báo.

Cuộc chiến chống tin giả và bảo vệ bản quyền cũng đòi hỏi sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, tòa soạn và bạn đọc. Việc chia sẻ dữ liệu về nguồn tin sai lệch và cùng phát triển công cụ nhận diện chung sẽ giúp toàn ngành ứng phó nhanh hơn trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Bàn về thách thức ấy, PGS.TS Trần Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử và Ứng dụng, cho biết Việt Nam đã có bước đi kịp thời với Luật Trí tuệ nhân tạo năm 2025, tức Luật số 134/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026. Văn bản nghiêm cấm dùng trí tuệ nhân tạo tạo yếu tố giả mạo người thật, sự kiện thật để lừa dối hay chiếm đoạt tài sản, đồng thời bắt buộc gắn dấu hiệu nhận biết ở định dạng máy đọc cho mọi nội dung do trí tuệ nhân tạo sinh ra. Theo ông, luật pháp mới là điều kiện cần, còn để ngăn tin giả bền vững thì cần ba trụ cột cùng vận hành gồm công nghệ phát hiện và xác thực nguồn gốc, cơ quan báo chí phản ứng nhanh và minh bạch, cùng việc nâng sức đề kháng số cho công chúng.

Cũng theo PGS.TS Trần Minh Tuấn, tin giả thường lan nhanh hơn sự thật do chi phí tạo nội dung giả ngày càng rẻ trong khi việc xác minh và đính chính lại tốn kém. Ông nhấn mạnh trong thế trận ấy, báo chí giữ vai trò "chỗ dựa niềm tin" của toàn xã hội, bởi một nguồn tin kiểm chứng cẩn trọng và công bố đúng lúc sẽ giúp công chúng đề kháng trước thông tin giả mạo. Ông cho rằng câu hỏi của nghề báo hôm nay không còn nằm ở việc một tòa soạn có dùng trí tuệ nhân tạo hay không, mà ở chỗ dùng tới đâu và ai chịu trách nhiệm cuối cùng, khi con người vẫn nắm quyền quyết định sau cùng cả về pháp lý lẫn đạo đức.

Khi tận dụng blockchain để bảo vệ bản quyền, ứng dụng công nghệ nhận diện tin giả và giữ vững chuẩn mực nghề nghiệp, báo chí sẽ củng cố niềm tin của công chúng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.