Blockchain là gì và vì sao là nền tảng của toàn bộ thị trường tài sản số?

Blockchain là gì?

Blockchain (công nghệ chuỗi - khối) là một cơ sở dữ liệu phân tán lưu trữ thông tin bên trong các khối (block) được nối liền nhau bằng mật mã thành một chuỗi (chain) liên tục. Mỗi khối mang theo dấu vân tay kỹ thuật số gọi là hash của khối phía trước, tạo ra sợi dây ràng buộc không thể cắt đứt từ khối đầu tiên (genesis block) đến khối mới nhất.

Thay vì nằm trên một máy chủ trung tâm duy nhất, bản sao của toàn bộ chuỗi dữ liệu này tồn tại đồng thời trên hàng nghìn, thậm chí hàng triệu máy tính (nút - node) khắp thế giới. Điều đó có nghĩa là không một tổ chức hay cá nhân nào nắm quyền kiểm soát tuyệt đối, mạng lưới tự vận hành theo quy tắc chung đã lập trình sẵn mà không cần bên trung gian xác nhận.

Các đặc điểm chính của Blockchain

Phi tập trung (Decentralized): Dữ liệu sống trên hàng nghìn nút độc lập. Kẻ tấn công muốn chiếm quyền kiểm soát mạng Bitcoin phải nắm hơn 51% tổng sức mạnh tính toán toàn cầu, một điều cực kỳ tốn kém và gần như bất khả thi về mặt kinh tế.

Bất biến (Immutable): Khi một khối đã được thêm vào chuỗi và các khối tiếp theo xây chồng lên trên, nội dung bên trong gần như không thể sửa đổi. Walmart dùng thuộc tính này để truy xuất nguồn gốc rau quả, rút thời gian từ 6 ngày xuống còn 2,2 giây.

Minh bạch có kiểm soát (Transparent): Trên blockchain công khai như Ethereum, mọi giao dịch đều hiển thị và ai cũng có thể kiểm chứng. Blockchain riêng tư như Hyperledger Fabric giới hạn quyền đọc theo vai trò, phù hợp với dữ liệu thương mại nhạy cảm.

Tự thực thi (Programmable): Smart contract là những đoạn mã chạy tự động khi điều kiện được thỏa mãn, loại bỏ hoàn toàn bên trung gian. Uniswap biến cả một sàn giao dịch thành vài nghìn dòng code không cần nhân viên vận hành.

Cách blockchain hoạt động

Mỗi giao dịch trên blockchain trải qua bốn giai đoạn tuần tự, từ lúc khởi tạo đến khi trở thành hồ sơ vĩnh cửu không thể xóa bỏ.

(1) Phát sinh

Giao dịch được tạo ra và ký bằng khóa riêng tư (2) Lan truyền

Giao dịch phát đến toàn bộ mạng lưới nút (3) Xác thực Nút kiểm tra chữ ký và số dư theo cơ chế đồng thuận (4) Đóng khối Gộp giao dịch, gắn hash khối trước, thêm vào chuỗi

Cơ chế đồng thuận quyết định ai được quyền thêm khối mới. Proof of Work (Bitcoin) yêu cầu máy tính giải bài toán mật mã tốn điện. Proof of Stake (Ethereum, sau The Merge 2022) chọn validator theo lượng tài sản đặt cọc, giảm tới 99,99% điện tiêu thụ. Solana dùng Proof of History tạo đồng hồ mật mã, đạt hơn 100.000 giao dịch mỗi giây.

Ứng dụng thực tế

Blockchain đã vượt xa phạm vi tiền mã hóa để ăn sâu vào sáu lĩnh vực kinh tế lớn, với các triển khai đã xác minh bằng số liệu thực, cụ thể:

Tài chính: RippleNet xử lý 1,3 nghìn tỷ USD giao dịch xuyên biên giới với thời gian 3-5 giây thay vì 1-5 ngày qua SWIFT. Quỹ BUIDL của BlackRock token hóa tài sản đạt 2,5 tỷ USD. Trung Quốc triển khai eCNY với 2 nghìn tỷ USD giao dịch tích lũy và 2,25 tỷ ví.

Chuỗi cung ứng: De Beers đăng ký 3 triệu viên kim cương trên Tracr, tổng giá trị 3,4 tỷ USD, truy xuất nguồn gốc từ mỏ đến tay người mua chống kim cương xung đột.

Y tế & giáo dục: New York dùng IBM blockchain làm hộ chiếu vaccine đầu tiên tại Mỹ. Bộ Giáo dục Việt Nam đưa văn bằng chứng chỉ lên blockchain từ 2020, chống làm giả bằng cấp.

Chính phủ điện tử: Dubai đạt 100% dịch vụ không giấy tờ từ 2021, tiết kiệm 350 triệu USD mỗi năm. Estonia bảo vệ hồ sơ y tế, tòa án, thuế của 100.000 e-resident từ 170 quốc gia bằng KSI Blockchain.

Lợi ích cốt lõi

Loại bỏ trung gian, tiết kiệm chi phí: Giao dịch qua Ripple tốn 0,0002 USD với thời gian 3-5 giây; giao dịch SWIFT tốn 26-50 USD và mất 1-5 ngày. MB Bank Việt Nam rút thời gian xử lý thư tín dụng L/C từ 3-5 ngày xuống còn 30 phút nhờ mạng Contour.

Bảo mật theo lớp: Mỗi khối chứa hash của khối trước, chữ ký số và dấu thời gian. Để giả mạo một giao dịch, kẻ tấn công phải tính lại toàn bộ chuỗi hash từ điểm đó đến khối mới nhất nhanh hơn tốc độ mạng lưới hàng triệu nút về mặt thực tế là bất khả thi.

Kiểm toán tức thời, minh bạch tuyệt đối: Mọi chuỗi sự kiện từ lúc hạt xoài còn trên cây ở Mexico đến khi lên kệ siêu thị Walmart tại Mỹ đều được ghi lại và ai cũng có thể xác minh trong vòng 2,2 giây.

Tự động hóa qua hợp đồng thông minh: Aave quản lý hơn 24 tỷ USD cho vay hoàn toàn tự động, Uniswap xử lý hàng tỷ USD giao dịch mỗi ngày mà không cần một nhân viên nào phê duyệt lệnh.

Blockchain vận hành ra sao trong thực tế?

Chỉ cần tải một ứng dụng ví điện tử, người dùng có thể tạo địa chỉ ví, nhận và gửi tài sản số trong vài phút. Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Điện tử và Ứng dụng, quá trình này diễn ra nhanh chóng đến mức nhiều người gần như không nhận ra phía sau là một hệ thống công nghệ phức tạp.

Về bản chất, blockchain là một dạng cơ sở dữ liệu đặc biệt, hoạt động theo cơ chế phân tán. Thay vì lưu trữ tại một máy chủ trung tâm như hệ thống truyền thống, dữ liệu được sao chép và lưu giữ trên hàng nghìn máy tính trong mạng lưới.

Mỗi giao dịch sau khi được thực hiện sẽ được gom lại thành một “khối” dữ liệu. Các khối này liên kết với nhau theo thứ tự thời gian, tạo thành một chuỗi liên tục đúng như tên gọi “blockchain”.

Khi một giao dịch được gửi đi, nó sẽ được các nút mạng kiểm tra, xác thực và chỉ khi đạt đủ điều kiện đồng thuận, giao dịch mới được ghi nhận chính thức. Điều này giúp hạn chế tình trạng gian lận hoặc sửa đổi dữ liệu.

Trong thực tế, các blockchain lớn như Bitcoin hay Ethereum có thể xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi ngày với giá trị lên tới hàng tỷ USD, cho thấy quy mô và mức độ ứng dụng ngày càng mở rộng của công nghệ này.

Blockchain công nghệ đang được coi là nền tảng của toàn bộ thị trường tài sản số.

Vì sao dữ liệu trên blockchain gần như không thể sửa đổi?

Một trong những điểm cốt lõi khiến blockchain được đánh giá cao là tính bất biến của dữ liệu.

Mỗi khối dữ liệu trong blockchain đều chứa một mã băm (hash), được tạo ra dựa trên toàn bộ thông tin của khối đó. Nếu chỉ cần thay đổi một chi tiết nhỏ, mã băm sẽ thay đổi hoàn toàn, khiến khối đó không còn khớp với chuỗi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, để can thiệp vào một giao dịch đã được ghi nhận, kẻ tấn công phải kiểm soát phần lớn mạng lưới thường được gọi là “tấn công 51%”. Với các hệ thống lớn, điều này đòi hỏi nguồn lực khổng lồ và gần như không khả thi.

Chính vì vậy, blockchain mang lại tính minh bạch cao. Mọi giao dịch đều có thể được kiểm tra công khai thông qua các công cụ truy vết.

Tuy nhiên, tính bất biến cũng đồng nghĩa với việc không thể “hoàn tác”. Trong trường hợp người dùng chuyển nhầm tài sản hoặc bị lừa đảo, khả năng lấy lại gần như không có, khác hoàn toàn với hệ thống ngân hàng truyền thống.

Blockchain khác gì so với hệ thống tài chính truyền thống?

Trong hệ thống tài chính truyền thống, các giao dịch đều phải đi qua tổ chức trung gian như ngân hàng. Các đơn vị này có quyền kiểm soát, xác nhận và thậm chí đảo ngược giao dịch trong một số trường hợp.

Ngược lại, blockchain hoạt động theo cơ chế phi tập trung, cho phép các bên giao dịch trực tiếp với nhau mà không cần trung gian.

Sự khác biệt này mang lại nhiều lợi ích như giảm chi phí, tăng tốc độ xử lý và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, đặc biệt với những khu vực chưa phát triển hệ thống ngân hàng.

Tuy nhiên, theo quy định pháp luật tại Việt Nam, tiền điện tử không được công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp. Ngân hàng Nhà nước đã nhiều lần cảnh báo về rủi ro khi sử dụng các loại tài sản này.

Cụ thể, theo Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung), việc sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp có thể bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp.

Điều này cho thấy, dù công nghệ blockchain có nhiều tiềm năng, nhưng việc ứng dụng trong lĩnh vực tài sản số tại Việt Nam vẫn đang nằm trong vùng chưa được điều chỉnh rõ ràng.

Giao diện ví điện tử hoặc sàn giao dịch crypto

Ứng dụng thực tế và những hiểu lầm phổ biến

Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực tài chính, blockchain còn được ứng dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Điện tử và Ứng dụng, một số doanh nghiệp tại Việt Nam đã thử nghiệm sử dụng blockchain để truy xuất nguồn gốc nông sản. Người tiêu dùng chỉ cần quét mã QR là có thể kiểm tra toàn bộ quá trình sản xuất, vận chuyển của sản phẩm.

Trong lĩnh vực logistics, blockchain được kỳ vọng giúp minh bạch hóa chuỗi cung ứng. Trong y tế, công nghệ này có thể hỗ trợ quản lý hồ sơ bệnh án.

Tuy nhiên, một trong những hiểu lầm phổ biến hiện nay là việc đồng nhất blockchain với tiền điện tử.

Thực tế, blockchain chỉ là công nghệ nền tảng, còn tiền điện tử là một ứng dụng cụ thể. Việc đánh đồng hai khái niệm này đã bị một số tổ chức, cá nhân lợi dụng để quảng bá các dự án đầu tư không rõ ràng.

Trong một số vụ việc từng được cơ quan chức năng cảnh báo, các dự án sử dụng thuật ngữ “ứng dụng blockchain” để tạo niềm tin, nhưng thực chất lại vận hành theo mô hình đa cấp hoặc huy động vốn trái phép.

Giao dịch tài sản số xuyên biên giới qua blockchain mang lại tốc độ và minh bạch, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về biến động giá và pháp lý. Ảnh AI

Từ công nghệ đến cuộc đua tài sản số

Sự phát triển của blockchain đã mở ra một thị trường tài sản số với quy mô lớn trên toàn cầu. Tại Việt Nam, dù chưa có khung pháp lý hoàn chỉnh, nhưng mức độ quan tâm của người dân và doanh nghiệp đang gia tăng nhanh chóng.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí Điện tử và Ứng dụng, nhiều doanh nghiệp đang tham gia thị trường này thông qua các mô hình như phát hành token, xây dựng sàn giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trung gian.

Bên cạnh đó, không ít dự án được quảng bá với những cam kết lợi nhuận cao, thu hút sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân.

Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là những rủi ro đáng chú ý, từ biến động giá mạnh đến các hành vi lừa đảo tinh vi.

Trong các bài tiếp theo, phóng viên sẽ tiếp tục làm rõ các khái niệm như tiền điện tử, token, sàn giao dịch, cũng như phân tích cách các doanh nghiệp đang tham gia vào cuộc đua tài sản số, từ đó giúp độc giả có cái nhìn toàn diện và thận trọng hơn trước khi đưa ra quyết định đầu tư.