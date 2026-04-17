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Bảo mật an toàn cho hệ sinh thái tài sản số

ĐT&ƯD

ĐT&ƯD

11:15 | 17/04/2026
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Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt chính thức Data X, ngày 11/4, tại Đà Nẵng, Công ty Cổ phần TPV Datatrust tổ chức tọa đàm về hạ tầng trong lĩnh vực Fintech và tài sản số.
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Các đại biểu tham gia tọa đàm - Ảnh: HÀ CHÂU
Các đại biểu tham gia tọa đàm - Ảnh: HÀ CHÂU

Thị trường tài sản số đang phát triển nhanh

Việt Nam đang nổi lên là một trong những thị trường có tỷ lệ tiếp cận tài sản số cao trong khu vực. Với dân số trẻ, mức độ thích nghi công nghệ nhanh và sự quan tâm ngày càng lớn từ cả người dùng lẫn các tổ chức tài chính.

Đồng thời, các doanh nghiệp và hạ tầng trong nước cũng đã bắt đầu tham gia vào việc xây dựng và thử nghiệm các mô hình liên quan đến tài sản số.

Tuy nhiên, dù có nhiều điều kiện thuận lợi như vậy, các đại biểu cho rằng việc đưa tài sản số vào ứng dụng ở quy mô lớn trong hệ thống tài chính chính thống vẫn còn khá hạn chế.

Từ góc độ pháp lý, ông Đào Tiến Phong, cố vấn pháp lý, Đại diện công ty Zenith Cross - Border cho rằng có 3 nguyên nhân chính, trong đó nguyên nhân khách quan vẫn là do thị trường tài sản số phát triển quá nhanh.

Dù chúng ta đã bắt đầu có các quy định pháp lý, nhưng các thành phần xung quanh như kế toán, kiểm toán và hạ tầng công nghệ vẫn đang thiếu hụt hoặc chưa kịp hoàn thiện.

Chúng ta cũng đang thiếu hạ tầng trung gian, chưa có đủ nhiều các hệ sinh thái trung gian như nền tảng dữ liệu để giúp kết nối và chuyển hóa các quy định pháp lý thành thực tế thị trường" - ông Phong nói.

Các đại biểu tham gia chương trình lễ ra mắt Data X – Nền tảng RegTech tiên phong tại Việt Nam, Công ty Cổ phần TPV Datatrust - Ảnh: HÀ CHÂU
Các đại biểu tham gia chương trình lễ ra mắt Data X – Nền tảng RegTech tiên phong tại Việt Nam, Công ty Cổ phần TPV Datatrust - Ảnh: HÀ CHÂU

Đồng quan điểm, ông Võ Đức Anh, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Đà Nẵng đánh giá đây là thực tế khách quan.

"Đây là một xu thế chung trên thế giới, khi các giải pháp công nghệ mới thường ra đời trước khi các quy định pháp luật hiện hành có thể điều chỉnh.

Chúng ta đều biết quy trình làm luật mất nhiều thời gian, việc hoàn thiện một bộ luật và các văn bản hướng dẫn thường mất từ 1 đến 2 năm, trong khi tốc độ thay đổi của công nghệ và ý tưởng kinh doanh diễn ra hàng ngày" - ông Đức Anh nhận định

Theo ông Đức Anh, tại Việt Nam đã chọn những giải pháp linh hoạt. Trong đó , Nhà nước đã ban hành các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox), các nghị quyết để tạo không gian cho các ý tưởng mới phát triển trong khi chờ đợi luật hóa chính thức.

Hạ tầng kết nối chung

Công ty Cổ phần TPV Datatrust ký kết hợp tác với các đối tác công nghệ - Ảnh: HÀ CHÂU
Công ty Cổ phần TPV Datatrust ký kết hợp tác với các đối tác công nghệ - Ảnh: HÀ CHÂU

Tương tự, ở góc độ doanh nghiệp, ông Percy Phan - CEO Alixpay, cho rằng do thị trường quá mới, doanh nghiệp gặp nhiều bối rối trong việc nắm bắt hết các quy định tuân thủ quốc tế khi tham gia cuộc chơi toàn cầu.

Vì thế ông Phan nhấn mạnh doanh nghiệp cần các nền tảng tuân thủ tích hợp để giúp rút ngắn thời gian đào tạo và giảm bớt công sức trong việc cập nhật các vấn đề tuân thủ mới.

Theo ông Đặng Quang Minh, Giám đốc sản phẩm Công ty Cổ phần TPV Datatrust, trong vài năm gần đây, thế giới đã chứng kiến sự phát triển rất nhanh của tài sản số từ các đồng crypto, stablecoin cho đến các mô hình thanh toán mới.

Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển đó là một yêu cầu ngày càng rõ ràng hơn: đó là làm sao để những đổi mới này có thể vận hành trong một khuôn khổ minh bạch, an toàn và tuân thủ.

Ông Đặng Quang Minh, giám đốc sản phẩm Công ty Cổ phần TPV Datatrust giới thiệu về Data X- Ảnh: HÀ CHÂU
Ông Đặng Quang Minh, giám đốc sản phẩm Công ty Cổ phần TPV Datatrust giới thiệu về Data X- Ảnh: HÀ CHÂU

Để vận hành đúng chuẩn, mỗi doanh nghiệp đều phải tự kết nối rất nhiều hệ thống khác nhau: một bên cung cấp KYC, một bên xử lý AML, một bên theo dõi giao dịch KYT, và một bên khác đảm nhiệm Travel Rule. Những hệ thống này thường không được thiết kế để hoạt động cùng nhau một cách liền mạch.

Từ đó, doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí tích hợp rất cao, vận hành phức tạp, và quan trọng hơn cả là rủi ro tuân thủ luôn tồn tại.

Do vậy, một hạ tầng tuân thủ chung, giống như cách chúng ta đã có hạ tầng thanh toán là rất cần thiết.

Tại sự kiện ra mắt Data X, Công ty Cổ phần TPV Datatrust khác với các mô hình truyền thống, Data X được xây dựng dựa trên tư duy "Compliance Embedded" (Tuân thủ tích hợp). Đây là nền tảng đầu tiên tại Việt Nam cung cấp giải pháp trọn gói bao gồm:

- eKYC & KYB: Định danh khách hàng và doanh nghiệp số.

- AML & KYT: Phòng chống rửa tiền và giám sát giao dịch Blockchain theo thời gian thực.

- Travel Rule: Đáp ứng tiêu chuẩn bắt buộc về chuyển dịch tài sản số toàn cầu.

Giải pháp này cho phép các doanh nghiệp tài chính số xây dựng lớp kiểm soát tuân thủ ngay từ hạ tầng công nghệ đầu tiên, thay vì chỉ là một lớp bổ sung bên ngoài, giúp tối ưu hóa vận hành và ngăn chặn gian lận hiệu quả.
tuoitre.vn
Blockchain Hệ sinh thái tài năng số Tài sản số tiền ảo data x

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
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Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
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Cập nhật: 28/09/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

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PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

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Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu