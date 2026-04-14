Techcombank cảnh báo thủ đoạn giả mạo Email, tin nhắn để lừa đảo khách hàng ngân hàng

Techcombank phát đi cảnh báo thủ đoạn giả mạo Email, tin nhắn để lừa đảo khách hàng ngân hàng.

Theo Techcombank, thời gian gần đây, nhiều đối tượng lừa đảo đã sử dụng thủ đoạn gửi email hoặc tin nhắn giả mạo ngân hàng với nội dung thông báo liên quan đến phí thẻ tín dụng, lãi thẻ, điểm thưởng hội viên sắp hết hạn hoặc mời nhận quà, hoàn phí, đổi điểm thưởng có giá trị lớn nhằm dụ khách hàng truy cập vào các đường link giả mạo.

Các đường link này thường dẫn đến những website được thiết kế tinh vi với giao diện, logo, màu sắc tương tự website chính thức của ngân hàng, khiến người dùng dễ nhầm tưởng là kênh xác thực. Một số tên miền giả mạo được tạo dựng gần giống tên ngân hàng, chẳng hạn như “techcom-rewards-vn.com”.

Sau khi truy cập, khách hàng sẽ được yêu cầu “xác minh thông tin” bằng cách nhập các dữ liệu nhạy cảm như số điện thoại, tên chủ thẻ, số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV, mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng điện tử hoặc mã OTP. Khi có được những thông tin này, kẻ gian lập tức sử dụng để chiếm quyền kiểm soát tài khoản, thực hiện giao dịch chuyển tiền hoặc thanh toán trái phép.

Không chỉ dừng lại ở việc đánh cắp dữ liệu, Techcombank cảnh báo việc truy cập vào các đường link độc hại còn tiềm ẩn nguy cơ thiết bị của người dùng bị cài mã độc, từ đó bị theo dõi hoặc chiếm quyền điều khiển từ xa.

Trước thực trạng trên, Techcombank khẳng định ngân hàng không tiếp nhận hoặc xử lý yêu cầu hoàn phí, hủy thẻ, đổi điểm thưởng hay gia hạn điểm hội viên qua email, website hoặc các ứng dụng chat như Zalo, Messenger, Viber. Mọi thủ tục liên quan đến khóa, hủy thẻ tín dụng và xử lý phí chỉ được thực hiện trực tiếp tại quầy giao dịch hoặc qua tổng đài chính thức của ngân hàng.

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Đồng thời, Techcombank nhấn mạnh ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin thẻ, mã bảo mật, ngày hết hạn, mật khẩu ngân hàng điện tử hay mã OTP qua điện thoại, email hoặc ứng dụng nhắn tin.

Ngân hàng khuyến nghị khách hàng tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ, không cung cấp mã OTP hoặc thông tin bảo mật cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng hay cơ quan chức năng. Người dùng cũng cần chủ động kiểm tra kỹ địa chỉ website, ứng dụng và các kênh liên hệ trước khi thực hiện giao dịch.

Theo Techcombank, các kênh chính thức duy nhất của ngân hàng gồm website tại địa chỉ techcombank.com, ứng dụng Techcombank Mobile và Techcombank Business trên App Store/Google Play, cùng hệ thống hotline và chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo hoặc đã lỡ cung cấp thông tin thẻ, khách hàng được khuyến cáo cần lập tức khóa thẻ trên ứng dụng ngân hàng số và liên hệ ngay tổng đài hỗ trợ 24/7 hoặc đến chi nhánh Techcombank gần nhất để được xử lý kịp thời.

Techcombank cho biết sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp bảo mật và truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho khách hàng trước những thủ đoạn lừa đảo công nghệ ngày càng tinh vi.