Techcombank cảnh báo chiêu trò lừa đảo thẻ ngân hàng ngày càng tinh vi

Khuyến nghị: Cảnh giác trước các hình thức lừa đảo thẻ ngân hàng.

Một trong những chiêu trò phổ biến hiện nay là việc đánh cắp thông tin thẻ bằng cách tráo chip thẻ ngay tại điểm thanh toán. Kẻ gian có thể lợi dụng lúc khách hàng không để ý trong quá trình thanh toán để đánh tráo chip thật bằng chip giả chỉ trong vài giây. Với con chip bị đánh cắp, chúng dễ dàng thực hiện các giao dịch gian lận, trong khi chủ thẻ nhiều khi không hề hay biết.

Bên cạnh đó, việc giả danh nhân viên ngân hàng để thu thập thông tin cá nhân cũng là một chiêu trò đang được các đối tượng lừa đảo sử dụng thường xuyên. Thông qua các cuộc gọi, tin nhắn hoặc email, chúng đưa ra những lý do hợp lý như nâng hạng thẻ, xác minh tài khoản, hay thậm chí tặng quà để dụ dỗ khách hàng cung cấp các thông tin nhạy cảm như số thẻ, mã CVV, ngày hết hạn hoặc mã OTP. Và chỉ cần một vài thao tác, tiền trong tài khoản đã bị "bốc hơi".

Một thủ đoạn khác không kém phần nguy hiểm là giả danh nhân viên bưu điện hoặc ngân hàng để yêu cầu khách hàng thanh toán phí phát hành hoặc phí giao thẻ. Lợi dụng sự thiếu cảnh giác, chúng hù dọa rằng nếu không thanh toán phí, thẻ sẽ bị hủy hoặc giao dịch sẽ bị gián đoạn. Trên thực tế, Techcombank khẳng định ngân hàng không thu bất kỳ khoản phí nào đối với việc phát hành hay giao thẻ cho khách hàng.

Trước những nguy cơ này, Techcombank khuyến nghị khách hàng luôn giữ thẻ trong tầm mắt khi giao dịch, đặc biệt tại các điểm thanh toán công cộng; kiểm tra kỹ thẻ sau mỗi lần sử dụng để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường. Đồng thời, tuyệt đối không chia sẻ mã OTP, thông tin thẻ hay nhấp vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn hoặc email không rõ nguồn gốc. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu đáng ngờ nào, khách hàng nên nhanh chóng liên hệ với các kênh chính thức của ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời.

Trong thời đại số, sự cảnh giác và chủ động của mỗi cá nhân chính là "tấm khiên" hiệu quả nhất để bảo vệ tài sản của mình trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi.