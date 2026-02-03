Hà Nội: Xã Đại Thanh đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026

Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,5%

UBND xã Đại Thanh (TP Hà Nội) chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xã Đại Thanh được thành lập trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các xã Hữu Hòa, Tả Thanh Oai, Vĩnh Quỳnh, Tam Hiệp, một phần thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì cũ) và một phần phường Kiến Hưng (quận Hà Đông cũ), với diện tích tự nhiên 18,92 km², dân số 110.970 người.

Ngay từ ngày 1/7/2025 thời điểm chính thức đi vào hoạt động Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm vận hành liên tục, ổn định, không gián đoạn. Cải cách hành chính được đẩy mạnh với mô hình “Điểm phục vụ hành chính công cộng đồng”. Từ 1/7/2025 đến nay, xã tiếp nhận 4.967 hồ sơ hành chính, 91,36% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân.

Xã Đại Thanh chung sức ủng hộ đồng bào vùng lũ, lan tỏa tinh thần đoàn kết.

Năm 2025, xã Đại Thanh hoàn thành toàn bộ 11/11 chỉ tiêu chủ yếu. Thu ngân sách đạt 17 tỷ 903 triệu đồng, bằng 102% dự toán, chi ngân sách bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,5%, thu nhập bình quân đạt 82 triệu đồng/người/năm.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ phát triển mạnh với hơn 2.000 doanh nghiệp, hợp tác xã và 1.700 hộ sản xuất kinh doanh. Xã tổ chức các lớp tập huấn chuyển đổi số, thương mại điện tử cho 120 cơ sở, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, quảng bá sản phẩm OCOP và làng nghề truyền thống. Trong lĩnh vực nông nghiệp, địa phương hoàn thành Tổng điều tra nông nghiệp, kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, chủ động phòng chống thiên tai, bảo đảm sản xuất ổn định.

Ông Nguyễn Văn Hưng – Chủ tịch UBND xã Đại Thanh cho biết, sau sáp nhập, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. UBND xã ban hành Chỉ thị siết chặt kỷ cương, rà soát 2.475 thửa đất công ích, xử lý 72 trường hợp vi phạm mới phát sinh, giải quyết 14 công trình vi phạm tồn đọng. Chiến dịch “90 ngày làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai” hoàn thành nhập liệu 15.648/15.648 hồ sơ, đạt 100%.

Xây dựng đô thị văn minh, hiện đại

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưng, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu có nhiều khó khăn, thách thức, khối lượng nhiệm vụ, công việc rất lớn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp sát sao của Đảng uỷ, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể và sự đồng lòng nhất trí của các tầng lớp nhân dân, với tinh thần quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, UBND Xã đã triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiều giải pháp, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/11 chỉ tiêu KTXH.

Một trong những lĩnh vực nóng và liên quan chặt chẽ đến đời sống của người dân là công tác quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD), bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND xã Đại Thanh cho biết, ngay khi đi vào hoạt động theo mô hình 2 cấp, UBND xã đã đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch được phê duyệt.

Lãnh đạo xã Đại Thanh cùng các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường dự án tuyến đường huyết mạch, trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác giải phóng mặt bằng sau khi 43/43 hộ dân tự nguyện bàn giao, không phải cưỡng chế trường hợp nào.

Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Xã; Phối hợp các sở, ngành Thành phố rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn (S4, S5, GS). Đẩy nhanh tiến độ công tác lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang các khu dân cư, công tác lập đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, tỷ lệ 1/2000 để quản lý, đầu tư cơ sở hạ tầng.

UBND xã duy trì hoạt động ra quân giải tỏa các điểm bán hàng rong, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường không đảm bảo quy định về TTĐT, TTATGT, VSMT, xử lý dứt điểm 02 điểm bán hàng rong tại xóm Cầu và thôn Nhân Hòa; chỉnh trang các tuyến đường giao thông, hệ thống cấp nước, điện chiếu sáng, chăm sóc hoa, cây xanh; huy động CBCC, VC các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường tuyến đường Máng Nổi (thôn Quỳnh Đô), dọc đường ven sông Tô Lịch (đoạn từ cầu Ngâu đến cầu Huỳnh Cung), điểm tập kết rác đường tàu (thôn Ích Vịnh), khu tái định cư Quỳnh Đô (thôn Quỳnh Đô)… tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Tỷ lệ hộ dân được tiếp cận nước sạch đạt 100%.

Nói về phương hướng hoạt động trong năm 2026, ông Nguyễn Văn Hưng cho biết, chính quyền xã Đại Thanh xác định tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm thi hành pháp luật. Phát triển mạnh kinh tế tư nhân, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tập trung huy động, khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, hạ tầng cơ sở theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, đồng bộ. Đẩy mạnh chuyểndịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

UBND Xã Đại Thanh dự kiến 23 chỉ tiêu chủ yếu năm 2026, trong đó về kinh tế đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân năm 11%, tốc độ tăng tổng thu ngân sách nhà nước bình quân năm 11,5%, thu nhập bình quân đầu người là 88 trđ/người/năm.