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Phát động cuộc thi thiết kế công trình, giải pháp công nghệ thích ứng và phòng, chống thiên tai

Hậu Thạch

Hậu Thạch

14:12 | 01/07/2026
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Sáng 1/7, tại Hà Nội, Hội Kiến trúc sư Việt Nam phối hợp với Ban Công tác xã hội (Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam) và các đơn vị liên quan phát động cuộc thi "Thiết kế công trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai tại Việt Nam". Cuộc thi hướng đến tìm kiếm các mô hình, công nghệ và giải pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực thích ứng với thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu và chuyển đổi số.
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Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong những năm gần đây, thiên tai diễn biến ngày càng cực đoan, khó dự báo với tần suất và cường độ gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Bên cạnh các giải pháp công trình truyền thống, nhiều công nghệ mới như vật liệu thông minh, thiết kế mô-đun, dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) hay mô hình dự báo, cảnh báo sớm đang mở ra hướng tiếp cận hiệu quả hơn trong bảo vệ cộng đồng trước thiên tai.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh mục tiêu của cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm những công trình có tính thẩm mỹ hay ý tưởng mới mà quan trọng hơn là lựa chọn được các giải pháp có khả năng triển khai trong thực tiễn, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa của từng địa phương.

Theo ông Cao Xuân Thạo, các thiết kế cần hướng đến khả năng nhân rộng, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản và sinh kế của người dân trước thiên tai. Đồng thời, cuộc thi cũng được kỳ vọng trở thành diễn đàn kết nối đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng cùng tham gia giải quyết một trong những thách thức lớn của phát triển bền vững.

Ban Tổ chức khuyến khích sự tham gia của đông đảo tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đối tượng dự thi được chia thành hai nhóm. Nhóm chuyên nghiệp gồm kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư thủy lợi, chuyên gia quy hoạch, các tổ chức tư vấn thiết kế, viện nghiên cứu, trường đại học, giảng viên và sinh viên các ngành liên quan. Nhóm không chuyên bao gồm học sinh, sinh viên các ngành khác, đoàn viên thanh niên, cộng đồng dân cư, người Việt Nam ở nước ngoài cùng các tổ chức, cá nhân có ý tưởng sáng tạo về công trình và giải pháp thích ứng với thiên tai.

Điểm đáng chú ý của cuộc thi là khuyến khích các phương án tích hợp yếu tố khoa học và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng trong thực tiễn. Các tác phẩm dự thi tập trung vào bốn nhóm nội dung chính.

Phát động cuộc thi thiết kế công trình, giải pháp công nghệ thích ứng và phòng, chống thiên tai
Lễ phát động cuộc thi "Thiết kế công trình và giải pháp thích ứng, phòng, chống thiên tai tại Việt Nam".

Thứ nhất là thiết kế công trình nhà cộng đồng đa năng phục vụ phòng, chống thiên tai với khả năng sơ tán người dân, bảo quản hàng cứu trợ, tổ chức sinh hoạt cộng đồng, điều hành công tác ứng phó và tập kết tài sản trong tình huống khẩn cấp.

Thứ hai là các công trình dân sinh thích ứng với ngập lụt như cầu vượt lũ, tháp tránh lũ, điểm tránh trú tập trung và các công trình công cộng tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Thứ ba là các mẫu nhà ở có khả năng chống chịu thiên tai dành cho hộ gia đình, bảo đảm an toàn, phù hợp điều kiện kinh tế và đặc điểm khí hậu của từng vùng miền.

Đặc biệt, nhóm nội dung thứ tư mở rộng không gian sáng tạo đối với các giải pháp công nghệ mới, bao gồm vật liệu xây dựng thế hệ mới, kết cấu lắp ghép mô-đun, công trình khẩn cấp, các nền tảng số, giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng AI, IoT và các công nghệ phục vụ dự báo, cảnh báo, giám sát, quản lý rủi ro và hỗ trợ ứng phó thiên tai.

Theo Ban Tổ chức, đây là nhóm nội dung được kỳ vọng tạo ra nhiều ý tưởng đột phá, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ mô hình phòng, chống thiên tai truyền thống sang quản trị rủi ro thiên tai dựa trên dữ liệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/8/2026. Hồ sơ được tiếp nhận tại Hội Kiến trúc sư Việt Nam hoặc Ban Công tác xã hội, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Theo kế hoạch, vòng sơ khảo sẽ diễn ra trong tháng 9/2026, vòng chung khảo tổ chức vào tháng 10/2026. Các phương án tiêu biểu sẽ được trưng bày và giới thiệu tại lễ tổng kết, trao giải dự kiến diễn ra ngày 17/10/2026 tại Hà Nội.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo các định hướng chiến lược quốc gia, cuộc thi được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành những giải pháp công nghệ có giá trị ứng dụng cao, tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng trước thiên tai, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của đội ngũ trí thức, doanh nghiệp và các nhà sáng tạo vào quá trình xây dựng hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

phòng chống thiên tai Giải pháp công nghệ Phát động Cuộc thi Chuyển đổi số trí tuệ nhân tạo (AI)

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,453 1,483
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,453 1,484
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,433 1,468
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,347 145,347
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 110,261
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,484 99,984
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,207 89,707
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,243 85,743
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,872 61,372
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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KRW 0 16 18
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NZD 0 14751 0
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XAU 14,538,000 0 14,842,000
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THB 0 769 0
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KRW 0 0 0
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Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2026

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Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

Google thua kiện khoản phạt chống độc quyền của EU

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

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Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam