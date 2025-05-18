Công nghệ số
Điện thoại vệ tinh Iridium 9555: Thiết bị liên lạc khi thiên tai cắt đứt mọi kết nối

Phạm Anh

Phạm Anh

10:45 | 18/05/2025
Điện thoại vệ tinh Iridium 9555 trở thành giải pháp liên lạc khẩn cấp khi thiên tai tàn phá hạ tầng viễn thông.
Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2025 với chủ đề "Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai" đang diễn ra từ ngày 15 đến 22/5, vấn đề duy trì liên lạc trong những tình huống khẩn cấp lại một lần nữa được đặt ra trước mùa mưa bão. Khi sóng di động tê liệt, internet mất kết nối và các phương tiện liên lạc truyền thống bị ngắt đứt, điện thoại vệ tinh Iridium 9555, giải pháp liên lạc vệ tinh Seacom trở thành lựa chọn đáng tin cậy

Mỗi năm, Việt Nam phải đối mặt với hàng chục cơn bão, lũ lụt và các thiên tai khác. Trong những thời khắc nguy hiểm này, hạ tầng viễn thông thường xuyên bị tê liệt. Các trạm phát sóng di động bị hư hại, cáp quang bị đứt, khiến hàng triệu người dân mất liên lạc với bên ngoài.

Chính trong tình hình này, việc xây dựng các phương án liên lạc thay thế trở nên cấp thiết. Điện thoại vệ tinh đang được các chuyên gia an ninh và cứu hộ đánh giá cao về khả năng duy trì kết nối trong mọi hoàn cảnh.

Thiết bị liên lạc vệ tinh phương tiện liên lạc tối ưu khi khi hạ tầng viễn thông mặt đất bị tê liệt

Điện thoại vệ tinh là gì?

Điện thoại vệ tinh (Satellite Phone) hoạt động theo nguyên lý hoàn toàn khác với điện thoại di động thông thường. Thay vì phụ thuộc vào hệ thống trạm BTS (Base Transceiver Station) trên mặt đất, thiết bị này thiết lập kết nối trực tiếp với các vệ tinh viễn thông quay quanh quỹ đạo Trái đất.

Hệ thống vệ tinh này hoạt động ở độ cao từ 780 km đến 1.414 km so với mặt đất, tạo thành một mạng lưới bao phủ toàn cầu. Khi người dùng thực hiện cuộc gọi, tín hiệu sẽ được truyền từ máy lên vệ tinh gần nhất, sau đó chuyển tiếp đến vệ tinh khác hoặc xuống trạm mặt đất để kết nối với mạng viễn thông truyền thống.

Công nghệ này mang lại ưu thế vượt trội về phạm vi phủ sóng. Trong khi mạng di động chỉ hoạt động trong phạm vi trạm BTS - thường là 2-10 km tùy địa hình, điện thoại vệ tinh có thể hoạt động ở bất kỳ nơi nào có tầm nhìn thông thoáng lên bầu trời. Điều này bao gồm sa mạc Sahara, rừng Amazon, Bắc Cực, Nam Cực hay giữa Thái Bình Dương.

Thiết bị điện thoại vệ tinh Seacom trở thành phương tiện liên lạc tối ưu khi hạ tầng viễn thông mặt đất bị tê liệt do thiên tai, chiến tranh hoặc tại những vùng địa lý không thể xây dựng trạm phát sóng.

Điện thoại vệ tinh Iridium 9555: Công nghệ liên lạc vượt trội

Khác biệt cơ bản giữa điện thoại vệ tinh và điện thoại di động thường nằm ở cách thức hoạt động. Trong khi thiết bị di động dựa vào mạng lưới trạm phát sóng mặt đất có thể bị hỏng trong thiên tai, điện thoại vệ tinh kết nối trực tiếp với các vệ tinh quay quanh Trái Đất.

Điện thoại Iridium 9555 thuộc hệ thống vệ tinh Iridium với 66 vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo thấp, đảm bảo phủ sóng 100% bề mặt Trái Đất. Điều này có nghĩa, từ đỉnh núi cao nhất đến giữa đại dương mênh mông, thiết bị vẫn duy trì khả năng liên lạc ổn định.

Với kích thước 143 x 55 x 30 mm và trọng lượng chỉ 266g, Iridium 9555 sở hữu thiết kế gọn nhẹ nhưng mạnh mẽ. Thời gian đàm thoại lên đến 4 giờ và thời gian chờ 30 giờ giúp người dùng yên tâm trong các tình huống kéo dài.

Đặc biệt, thiết bị được chế tạo theo tiêu chuẩn quân đội, chống nước nhẹ, bụi và va đập, đảm bảo hoạt động bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt. Tính năng hỗ trợ SMS, lưu danh bạ và giao diện tiếng Việt giúp người dùng Việt Nam dễ dàng thao tác.

Điện thoại vệ tinh Iridium 9555

Ưu thế vượt trội so với phương án truyền thống

So với điện thoại di động thông thường, Điện thoại vệ tinh Iridium 9555, giải pháp liên lạc vệ tinh do Seacom phát triển vượt trội về phạm vi phủ sóng toàn cầu và khả năng hoạt động khi hạ tầng viễn thông bị gián đoạn. Trong khi bộ đàm chỉ hoạt động trong phạm vi hạn chế, điện thoại vệ tinh này liên lạc tức thời với bất kỳ số điện thoại nào trên thế giới.

Độ tin cậy của thiết bị được chứng minh qua việc được các lực lượng cứu hộ, biên phòng và ngư dân hoạt động xa bờ tin dùng. Trong các tình huống khẩn cấp, khi mỗi phút giây đều quý giá, khả năng duy trì liên lạc ổn định của Iridium 9555 có thể cứu sống nhiều người.

Điện thoại vệ tinh Iridium 9555 phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Ngư dân và thuyền viên hoạt động xa bờ sử dụng thiết bị để duy trì liên lạc an toàn trên biển. Các lực lượng cứu hộ, biên phòng cần đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong các nhiệm vụ quan trọng.

Người dân ở vùng sâu, vùng xa, khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai cũng nên cân nhắc sở hữu thiết bị liên lạc vệ tinh Seacom để duy trì kết nối khi hạ tầng viễn thông bị gián đoạn. Những người đam mê du lịch khám phá, leo núi có thể an tâm chinh phục những vùng đất mới mà vẫn giữ liên lạc với gia đình.

Mức giá khoảng 32-40 triệu đồng cho một chiếc Iridium 9555 có thể khiến nhiều người băn khoăn. Tuy nhiên, khi cân nhắc đến giá trị mà thiết bị mang lại, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp liên quan đến tính mạng, đây là khoản đầu tư hoàn toàn hợp lý.

Chi phí vận hành với các gói cước linh hoạt cũng được thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng khác nhau. Khi so sánh với chi phí khắc phục hậu quả do mất liên lạc trong thiên tai gây ra, việc sở hữu một thiết bị liên lạc vệ tinh đáng tin cậy trở thành lựa chọn thông minh.

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi, người tiêu dùng nên lựa chọn các đơn vị phân phối chính hãng. Seacom hiện là một trong những nhà cung cấp uy tín tại Việt Nam, cung cấp dịch vụ giao hàng, cài đặt tận nơi và bảo hành 12 tháng.

Khách hàng có thể đặt hàng qua website seacom.net.vn hoặc liên hệ hotline +84 888454222 để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và các gói dịch vụ phù hợp.

Chuẩn bị trước cho sự an toàn

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến thiên tai ngày càng khốc liệt và bất ngờ, việc chuẩn bị các phương án liên lạc thay thế trở nên cấp thiết. Điện thoại vệ tinh Iridium 9555 đại diện cho một giải pháp công nghệ hiện đại, giúp cá nhân và tổ chức duy trì khả năng liên lạc trong mọi hoàn cảnh.

Thay vì chờ đợi đến khi sự cố xảy ra, các cơ quan, doanh nghiệp và người dân cần có tư duy chủ động trong việc chuẩn bị các phương tiện liên lạc khẩn cấp. Iridium 9555 như một sợi dây an toàn, kết nối con người với thế giới bên ngoài ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất.

Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2025 nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc xây dựng cộng đồng bền vững, thích ứng với thiên tai. Trong đó, việc đảm bảo liên lạc thông suốt đóng vai trò then chốt, giúp cứu hộ kịp thời và giảm thiểu thiệt hại về người.

Seacom - Đơn vị tiên phong viễn thông hàng hải Việt Nam

Công ty TNHH Thông tin Hàng hải Seacom (Công ty Seacom) được thành lập năm 2021 với sứ mệnh dẫn đầu lĩnh vực viễn thông hàng hải tại Việt Nam. Là thành viên của tập đoàn OSB có gần 20 năm kinh nghiệm, Seacom kế thừa nền tảng công nghệ vững chắc để cung cấp giải pháp truyền thông toàn diện cho ngành hàng hải.

Dù mới hoạt động, Seacom nhanh chóng khẳng định vị thế nhờ sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ chuyên nghiệp. Công ty nhận được sự tin tưởng từ nhiều khách hàng trong nước và quốc tế trong lĩnh vực viễn thông vệ tinh.

Với cam kết nghiên cứu và cải tiến công nghệ liên tục, Seacom hướng đến mục tiêu mang lại giải pháp tối ưu nhất cho khách hàng. Sự hỗ trợ từ tập đoàn OSB - đơn vị tiên phong trong viễn thông vệ tinh, tích hợp hệ thống và công nghệ số - tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Seacom.
Đọc nhiều

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group hoạt động tại Camphuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin

Mỹ truy tố Chủ tịch Prince Group hoạt động tại Camphuchia, tịch thu hơn 14 tỉ USD Bitcoin

Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi nghiên cứu liên ngành và hợp tác quốc tế

Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi nghiên cứu liên ngành và hợp tác quốc tế

Editor'sChoice

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

