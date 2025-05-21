Starlink Direct to Cell: Biến điện thoại 4G thành thiết bị liên lạc vệ tinh

Vệ tinh Starlink Direct to Cell quay quanh Trái Đất. Nguồn: SpaceX

Công nghệ này cho phép người dùng điện thoại 4G thông thường liên lạc qua vệ tinh mà không cần thiết bị kỹ thuật chuyên dụng, xóa bỏ hoàn toàn vùng không sóng trên toàn cầu.

Trong thông báo mới nhất của SpaceX cho biết, hiện SpaceX vận hành hơn 400 vệ tinh Direct-to-Cell. Khác với mạng viễn thông mặt đất sử dụng trạm BTS cố định, hệ thống này biến vệ tinh thành trạm phát sóng bay trên quỹ đạo cách Trái đất vài trăm Km.

Khách hàng T-Mobile tại Mỹ và OneNZ tại New Zealand giờ đây gửi nhận tin nhắn tại vùng sâu, vùng xa trước đây không có sóng. Hàng triệu tin nhắn đã chuyển qua hệ thống trong giai đoạn thử nghiệm và tình huống khẩn cấp năm 2024.

"Mục tiêu của Starlink là tạo kết nối toàn cầu bằng cách xóa bỏ vùng không sóng qua công nghệ vệ tinh di động", thông báo nêu rõ.

Đội ngũ Starlink đã giải quyết nhiều thách thức kỹ thuật phức tạp. Vệ tinh bay với tốc độ hàng chục nghìn Km/h gây hiệu ứng dịch chuyển Doppler, độ trễ cao và phải vượt qua giới hạn của ăng-ten điện thoại di động thông thường.

Theo thông báo, SpaceX phát triển ăng-ten mảng pha mới, chip silicon tùy chỉnh và thuật toán phức tạp tối ưu hóa chùm tia. Công nghệ hoạt động ở dải tần 1.6-2.7 GHz, tích hợp với nhà mạng như đối tác chuyển vùng tiêu chuẩn.

Hệ thống đã chứng minh giá trị trong thảm họa bão Helene, Milton và cháy rừng Los Angeles. FCC cấp phép đặc biệt cho SpaceX kích hoạt dịch vụ tại vùng bị ảnh hưởng, giúp người dùng T-Mobile gửi tin nhắn và nhận cảnh báo khẩn cấp ngay cả khi mất sóng mặt đất.

Tháng 11/2024, SpaceX nhận được phê duyệt thương mại của FCC tại Mỹ sau nhiều thử nghiệm. Công ty tiếp tục hợp tác với đối tác tại Australia, Canada, Chile và Nhật Bản.

Năm 2025, SpaceX sẽ mở rộng dịch vụ tại nhiều quốc gia mới như Ukraine, Thụy Sĩ, Peru và hướng tới phát triển thêm hỗ trợ thiết bị IoT, dữ liệu và thoại.

SpaceX cam kết mở rộng vùng hoạt động liên lạc qua vệ tinh trên phạm vi toàn cầu. Giải pháp này tạo thay đổi lớn cho ngành viễn thông, mở ra thời đại liên lạc vượt qua mọi giới hạn địa lý.