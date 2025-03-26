Starlink của Elon Musk chính thức được thí điểm tại Việt Nam

Chuyển động số
Ngày 23-3, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 659 mở ra cánh cửa cho dịch vụ internet vệ tinh Starlink của tỉ phú Elon Musk tại Việt Nam. Đây được xem là bước đột phá quan trọng trong lĩnh vực công nghệ viễn thông, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm kết nối internet hoàn toàn mới.
Trong không gian số đầy biến động, một luồng gió mới vừa thổi vào hệ sinh thái công nghệ Việt Nam. Quyết định 659 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ là một văn bản hành chính thông thường, mà còn là một dấu mốc quan trọng cho tiềm năng kết nối internet vệ tinh.

Cuộc cách mạng từ bầu trời

Starlink - dự án mang tham vọng của tỉ phú Elon Musk - giờ đây không còn là một khái niệm xa vời với người Việt. Những vệ tinh nhỏ bay lượn trên không trung, mang theo luồng sóng internet xuyên suốt những vùng đất chưa từng được kết nối, đang dần trở thành hiện thực.

Việc cho phép triển khai thí điểm không phải là một quyết định đơn giản. Đằng sau đó là sự cân nhắc kỹ lưỡng về an ninh quốc phòng, tiềm năng công nghệ và lộ trình phát triển viễn thông quốc gia. Chính phủ đã mở ra một cánh cửa, nhưng không phải là một lối đi không kiểm soát.

Công nghệ vệ tinh quỹ đạo thấp của Starlink mang trong mình một sức mạnh khác biệt. Không còn phụ thuộc vào hạ tầng truyền thống, internet giờ đây có thể bay tới những nơi xa xôi nhất - giữa biển khơi, trên đỉnh núi, hay trong những thung lũng hẻo lánh.

Việt Nam trở thành một phần trong mạng lưới toàn cầu, nơi 116 quốc gia đã chào đón công nghệ này. Đông Nam Á - khu vực đang khát khao chuyển đổi số - lại một lần nữa chứng minh sự nhanh nhạy và bản lĩnh công nghệ.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an không phải là những hệ thống đứng ngoài cuộc. Họ là những người kiến tạo, giám sát và đảm bảo rằng mọi luồng công nghệ đều được kiểm soát, không để lọt bất kỳ nguy cơ nào cho an ninh quốc gia.

Giới hạn 600.000 thuê bao không phải là con số ngẫu nhiên. Đó là sự thận trọng, là bước đi có toan tính của một quốc gia đang từng bước tiếp cận công nghệ mới.

Starlink không chỉ là một dịch vụ internet. Nó là biểu tượng của một kỷ nguyên mới - nơi khoảng cách không còn là trở ngại, và công nghệ được sinh ra để kết nối, để xóa nhòa ranh giới.

Người Việt Nam - từ những vùng cao nguyên xa xôi đến những hải đảo trùng khơi - sẽ dần được tiếp cận một nguồn tri thức rộng lớn. Và đó mới chính là ý nghĩa thực sự của sự phát triển.

