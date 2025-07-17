Amazon thuê SpaceX phóng vệ tinh internet Kuiper

Ảnh minh họa: Getty

Dự kiến vào rạng sáng thứ Tư theo giờ miền Đông, nếu thời tiết thuận lợi, một tên lửa Falcon 9 của SpaceX sẽ đưa 24 vệ tinh Kuiper lên không gian từ Bờ biển Vũ trụ Florida. Sứ mệnh có tên mã KF 01 được lên lịch trong khung thời gian 27 phút, bắt đầu từ 2 giờ 18 phút sáng và sẽ được truyền hình trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội X, cũng thuộc sở hữu của Elon Musk.

Đây là lần đầu tiên Amazon sử dụng dịch vụ phóng của SpaceX trong bối cảnh cả hai đang cạnh tranh quyết liệt trên thị trường internet vệ tinh. Starlink, hệ thống do SpaceX vận hành, hiện dẫn đầu thế giới với khoảng 8 nghìn vệ tinh đang hoạt động và 5 triệu người dùng toàn cầu.

Trong khi đó, Amazon mới bắt đầu triển khai Dự án Kuiper từ năm 2019 với mục tiêu đưa hơn 3 nghìn vệ tinh lên quỹ đạo để cung cấp internet băng thông rộng. Theo yêu cầu từ Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ, Amazon buộc phải có ít nhất 1.600 vệ tinh hoạt động trước thời hạn tháng 7 năm 2026.

Hai đợt phóng đầu tiên trong tháng 4 và tháng 6 sử dụng tên lửa của liên doanh United Launch Alliance, mỗi lần đưa 27 vệ tinh lên quỹ đạo. Nếu sứ mệnh KF 01 diễn ra suôn sẻ, Amazon sẽ nâng tổng số vệ tinh Kuiper lên 78 chiếc, một con số còn rất khiêm tốn so với hệ thống Starlink.

Để tăng tốc triển khai, Amazon đã đặt lịch tổng cộng 83 lần phóng cho Kuiper, trong đó có ba lần với SpaceX. Dù từng là đối thủ trực diện, hai tập đoàn công nghệ lớn giờ đây buộc phải hợp tác vì mục tiêu chung là hoàn thành tiến độ triển khai trong thời gian ngắn nhất.

Cuộc cạnh tranh giữa Elon Musk và Jeff Bezos, hai tỷ phú giàu nhất thế giới, không chỉ dừng lại ở dịch vụ internet vệ tinh. Công ty tên lửa Blue Origin do Bezos sáng lập cũng đang tìm cách phá vỡ thế thống trị của SpaceX. Hồi đầu năm nay, Blue Origin lần đầu tiên phóng thành công tên lửa New Glenn khổng lồ nhằm cạnh tranh với Falcon 9 có thể tái sử dụng.

Bezos từng tuyên bố Blue Origin có thể trở thành công ty còn lớn hơn cả Amazon, doanh nghiệp thương mại điện tử mà ông sáng lập từ năm 1994.

Hiện tại, Amazon đang đặt cược lớn vào Dự án Kuiper. Hãng đã đầu tư hơn 10 tỷ đô la vào dự án này và theo ước tính của Bank of America, tổng chi phí có thể lên tới 23 tỷ đô la để hoàn thiện toàn bộ hệ thống vệ tinh, chưa kể chi phí thiết bị đầu cuối mà người tiêu dùng sẽ sử dụng để kết nối dịch vụ.

Các nhà phân tích ước tính Amazon sẽ chi khoảng 150 triệu đô la cho mỗi lần phóng trong năm nay, trong khi chi phí sản xuất vệ tinh có thể đạt 1,1 tỷ đô la chỉ riêng trong quý IV.

Amazon đang nhắm đến một thị trường được dự đoán sẽ đạt quy mô ít nhất 40 tỷ đô la vào năm 2030. Nếu giành được 30 phần trăm thị phần, Kuiper có thể mang về doanh thu 7,1 tỷ đô la vào năm 2032. Các nhà phân tích lưu ý rằng với đà tăng trưởng vững chắc của Starlink, những con số này vẫn còn mang tính thận trọng.

Trong không gian, nơi không tồn tại ranh giới địa lý, cuộc cạnh tranh giữa hai tập đoàn công nghệ lớn đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết.