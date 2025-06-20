Tên lửa tái sử dụng Trung Quốc sắp bắt kịp SpaceX

Hôm 20/6, công ty Landspace thông báo đã thực hiện thử nghiệm tĩnh quan trọng cho tên lửa Zhuque-3 tại bệ phóng số 2 thuộc Khu thử nghiệm đổi mới thương mại vũ trụ Đông Phong ở Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, tây bắc Trung Quốc. Chín động cơ của tầng đầu tiên đã đồng loạt hoạt động trong 45 giây, tạo ra lực đẩy 7.542 kN.

Tầng đầu tiên tên lửa Zhuque-3 trước thử nghiệm tĩnh tuần này. Ảnh: mp.weixin.qq.com

Động cơ Thiên Tước-12A do Landspace tự phát triển sử dụng nhiên liệu metan-oxy lỏng, được đánh giá là công nghệ tiên tiến trong ngành vũ trụ. Tầng đầu tiên bằng thép không gỉ của Zhuque-3 đã khởi động các động cơ theo trình tự và duy trì hoạt động ổn định suốt thời gian thử nghiệm.

Landspace tuyên bố thử nghiệm thành công "tạo nền tảng vững chắc cho chuyến bay đầu tiên sắp tới của tên lửa tái sử dụng Zhuque-3 và việc triển khai kỹ thuật công nghệ phương tiện phóng tái sử dụng của Trung Quốc". Theo báo cáo từ SpaceNews, chuyến phóng quỹ đạo đầu tiên dự kiến diễn ra trong quý III năm nay.

Nhiệm vụ này sẽ đưa mẫu thử của tàu chở hàng tái sử dụng Hạo Long lên quỹ đạo. Tàu Hạo Long do Viện thiết kế máy bay Thành Đô thuộc Tập đoàn công nghiệp hàng không (AVIC) phát triển, thể hiện tham vọng của Trung Quốc trong lĩnh vực vận chuyển vũ trụ thương mại.

Nhiều công ty vũ trụ Trung Quốc đang tìm cách làm theo SpaceX để đạt được thành tích tương tự thông qua việc phát triển tên lửa tái sử dụng. Space Pioneer đã trở thành công ty khởi nghiệp đầu tiên đạt được quỹ đạo ngay lần thử đầu tiên vào tháng 4/2023.

Chín động cơ Thiên Tước-12A của tầng đầu tiên tên lửa Zhuque-3. Ảnh: mp.weixin.qq.com

Tên lửa Zhuque-3 nặng khoảng 570 tấn khi phóng và có chiều dài gần 66 mét. Cái tên được lấy từ chim Chu Tước đỏ trong thần thoại Trung Quốc, thể hiện ý nghĩa văn hóa sâu sắc trong dự án công nghệ cao này.

Landspace đã trải qua những thăng trầm trong hành trình phát triển. Lần phóng đầu tiên vào tháng 10/2018 với tên lửa Zhuque-1 đã thất bại. Tuy nhiên, vào tháng 7/2023, Zhuque-2 đã trở thành tên lửa đầu tiên sử dụng nhiên liệu metan-oxy lỏng đạt được quỹ đạo thành công.

Tháng 9/2024, Landspace đã thực hiện thử nghiệm bay và hạ cánh từ độ cao 10 km với mẫu thử tầng đầu tiên. Công ty đặt mục tiêu thực hiện các thử nghiệm bay có thu hồi từ năm tới, tiến gần hơn tới mục tiêu tái sử dụng hoàn toàn.

Nguồn: mp.weixin.qq.com

Thử nghiệm tĩnh động cơ là bước cuối cùng trước khi thực hiện thử nghiệm bay đầy đủ. Trong quá trình này, tầng tên lửa được cố định trên mặt đất và các động cơ được khởi động để kiểm tra. Tuy nhiên, những thử nghiệm này đôi khi xảy ra sai sót nghiêm trọng.

SpaceX vừa trải qua một vụ nổ lớn trong thử nghiệm tĩnh tên lửa Starship tuần này. Space Pioneer còn gặp phải sự cố thảm họa hơn năm ngoái khi vô tình phóng tầng tên lửa lên trời thay vì giữ cố định để thử nghiệm. Tên lửa sau đó rơi xuống ngay sau khi bay khỏi bệ phóng.

Lần này, Landspace đã thực hiện thử nghiệm tĩnh của mình thành công. Quá trình bao gồm nạp nhiên liệu, tăng áp bình chứa và khởi động động cơ theo giai đoạn, những bước cần thiết cho việc chuẩn bị phóng trong ngày bay khai trương.