Thông báo mới nhất của ispace cho biết, vào lúc 3 giờ 13 phút sáng ngày 6/6 theo giờ Nhật Bản, các kỹ sư tại Trung tâm điều khiển sứ mệnh HAKUTO-R ở Nihonbashi, Tokyo đã truyền lệnh cho tàu RESILIENCE bắt đầu quá trình hạ cánh. Tàu thăm dò bắt đầu giai đoạn lao xuống từ độ cao khoảng 100 km.

Mọi việc diễn ra theo kế hoạch khi tàu hạ xuống độ cao 20 km và khởi động thành công động cơ chính để bắt đầu giảm tốc. Các kỹ sư xác nhận tàu duy trì được tư thế gần như thẳng đứng theo đúng thiết kế.

Tàu khám phá Mặt Trăng RESILIENCE được lắp đặt vào bộ chuyển đổi tên lửa Falcon 9 của SpaceX. Ảnh: ispace

Tuy nhiên, ngay sau đó tín hiệu liên lạc với tàu RESILIENCE bị gián đoạn hoàn toàn. Trung tâm điều khiển sứ mệnh mất hoàn toàn liên lạc và không nhận được bất kỳ dữ liệu nào xác nhận việc hạ cánh thành công, dù thời gian dự kiến đã trôi qua.

Dựa trên dữ liệu có sẵn, Trung tâm điều khiển đã xác định nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Hệ thống laser đo khoảng cách đến bề mặt Mặt Trăng gặp trục trặc, gây ra độ trễ trong việc thu thập các giá trị đo lường chính xác.

Sự cố này khiến tàu RESILIENCE không thể giảm tốc độ đủ mức để đạt vận tốc yêu cầu cho việc hạ cánh an toàn theo kế hoạch. Dựa trên các thông số này, các chuyên gia hiện cho rằng tàu đã thực hiện một cú "hạ cánh cứng" - tức là đâm mạnh xuống bề mặt Mặt Trăng.

Sau khi mất liên lạc, đội ngũ kỹ sư đã gửi lệnh khởi động lại tàu, song vẫn không thể thiết lập lại kết nối.

Ông Takeshi Hakamada, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành ispace, thừa nhận sứ mệnh đã thất bại. Ông cho biết: "Hiện tại không còn triển vọng nào cho việc hạ cánh thành công, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là nhanh chóng phân tích dữ liệu đo từ xa đã thu thập được và làm việc chăm chỉ để xác định nguyên nhân".

Ông Hakamada cam kết sẽ nỗ lực khôi phục lòng tin bằng cách cung cấp báo cáo về các phát hiện cho các cổ đông, khách hàng tải trọng, đối tác HAKUTO-R, quan chức chính phủ và tất cả những người ủng hộ ispace.