Hà Nội khởi công Dự án Đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô khoảng 855.000 tỷ đồng

Nam Giang

Nam Giang

09:48 | 20/12/2025
Sáng 19/12, tại phường Phú Thượng, Liên danh các nhà đầu tư Đại Quang Minh, Văn Phú, MIK Group, Thaco, T&T Group và Tập đoàn Hòa Phát tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.
Dự Lễ khởi công có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội.

Dự án Đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 234 công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hà Nội khởi công Dự án Đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô khoảng 855.000 tỷ đồng
Phối cảnh tổng thể Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Việc khởi công Dự án góp phần hiện thực hóa các định hướng phát triển chiến lược của đất nước, cũng như các mục tiêu phát triển của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới.

Theo định hướng quy hoạch, Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của thành phố Hà Nội. Quy mô đầu tư gồm trụcđại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100 ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị.

Dự án Đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng chia thành 4 dự án thành phần độc lập. Trong đó, dự án thành phần 1 là Trục đại lộ cảnh quan Tả ngạn sông Hồng được triển khai trên địa bàn 7 xã, phường gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Dự án gồm tuyến đại lộ Tả Hồng với quy mô 4 -10 làn xe, chiều dài khoảng 35,78km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 29km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan với tổng diện tích khoảng 2.250 ha cùng hệ thống kè sông phía Tả Hồng dài khoảng 29km.

Hà Nội khởi công Dự án Đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô khoảng 855.000 tỷ đồng
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: Hải Lê

Dự án thành phần 2 là Trục đại lộ cảnh quan hữu ngạn sông Hồng được triển khai dọc theo sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa giới hành chính của 9 xã, phường gồm Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Dự án bao gồm tuyến đại lộ Hữu Hồng với quy mô 8 -10 làn xe, chiều dài khoảng 44,82km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 19km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan ven sông với tổng diện tích khoảng 1.004ha cùng hệ thống kè sông phía Hữu Hồng dài khoảng 30km.

Dự án thành phần 3 là Tuyến metro đi ngầm bên Hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 42km, đi qua địa bàn 9 xã, phường. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.

Dự án thành phần 4 là Khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể dưới hình thức các khu chung cư cao tầng.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, việc đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm tái thiết không gian đô thị ven sông, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, mở ra hướng phát triển bền vững và hiện đại hơn.

Hà Nội khởi công Dự án Đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô khoảng 855.000 tỷ đồng
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Hải Lê

Dự án được triển khai nhằm phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm Thủ đô, theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại các buổi làm việc của Bộ Chính trị với Thành ủy Hà Nội, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội, Nghị quyết số 68- NQ/TW ngày 4-5-2025 về phát triển kinh tế tư nhân.

Quốc hội đã kịp thời ban hành Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án lớn, quan trọng của Thủ đô; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi để thành phố triển khai dự án với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, đúng quy định.

“Khi hoàn thành, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ không chỉ là một công trình giao thông, mà còn hình thành không gian văn hóa, sinh thái, cảnh quan hiện đại; bảo đảm an toàn phòng, chống lũ; góp phần tái thiết đô thị, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng 11% giai đoạn 2026 - 2030”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Thành phố Hà Nội cam kết sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương và các đơn vị liên quan; bảo đảm triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; đặc biệt coi trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong vùng dự án.

Thay mặt liên danh các nhà đầu tư, ông Trần Đăng Khoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh khẳng định niềm vinh dự khi được tham gia triển khai dự án, kiến tạo diện mạo đô thị bền vững, ghi dấu ấn là một trong những công trình có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Dự án hoàn thành sẽ tạo ra nhiều giá trị bền vững, cụ thể, trong đó đảm bảo không gian an toàn thoát lũ của sông Hồng.

Hà Nội khởi công Dự án Đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy mô khoảng 855.000 tỷ đồng
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao Quyết định đầu tư dự án cho ông Trần Đăng Khoa, đại diện liên danh các nhà đầu tư. Ảnh: Hải Lê

Dự án sẽ tạo lập hệ thống quản lý, duy tu, vận hành, áp dụng công nghệ mới nhất trong công tác cảnh báo lũ, điều tiết nguồn nước, xử lý môi trường cũng như cảnh quan sau các mùa mưa bão. Dự án cũng sẽ tạo nên một hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy, metro để vận hành, vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa và kết nối trung tâm nội đô lịch sử cũng như các vùng Thủ đô Hà Nội.

"Với tầm nhìn đó, Dự án tổng thể đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ tạo ra một sự thay đổi diện mạo đô thị ven sông một cách toàn diện, hình thành một không gian văn hóa, kinh tế sinh thái mang tính biểu trưng của Việt Nam và đậm nét hiện đại trong kỷ nguyên mới" - ông Trần Đăng Khoa phát biểu.

Các doanh nghiệp tham gia triển khai dự án đều là những doanh nghiệp lớn, có uy tín của đất nước, có nhiều năm kinh nghiệm triển khai nhiều dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn.

Liên danh nhà đầu tư cam kết triển khai dự án đúng quy hoạch, đúng tiến bộ, ứng dụng các giải pháp, kỹ thuật tiên tiến nhằm bảo đảm an toàn đê điều, phòng chống lũ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với thành phố, các bộ, ban, ngành và các địa phương để công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện công khai, minh bạch.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến hoàn thành và khánh thành vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2030), mang ý nghĩa chính trị, xã hội đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Dự án Đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng khởi công

