Ứng dụng di động ngành Tuyên giáo và Dân vận chính thức hoạt động

Các đại biểu dự Lễ ra mắt ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Dự Lễ ra mắt ứng dụng có đồng chí đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đại diện các Ban, bộ ngành Trung ương và lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí.

Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận đóng vai trò kênh thông tin chính thống của ngành, tạo điều kiện cho công dân tra cứu, kiểm chứng các chủ trương, chính sách của Đảng. Chính quyền các cấp có thể theo dõi dư luận xã hội qua công cụ này. Trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo trả lời câu hỏi, trong khi hệ thống cá nhân hóa nội dung theo từng nhóm đối tượng. Ban tổ chức kỳ vọng ứng dụng sẽ rút ngắn khoảng cách giữa Đảng, Nhà nước với người dân trên môi trường mạng.

Sáu tính năng chính của ứng dụng bao gồm: kênh tin tức chính thống, thư viện số ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo đa lĩnh vực, kênh tiếp nhận ý kiến đóng góp của Đảng, nền tảng đào tạo trực tuyến. Phần video và hình ảnh đa phương tiện giúp người dùng tiếp cận thông tin dễ dàng hơn. Các tiện ích mở rộng cho phép liên kết với dịch vụ công, truyền hình số, tra cứu giao thông, mạng lưới báo cáo viên.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định việc ra mắt ứng dụng không chỉ là sự kiện công nghệ mà là minh chứng cụ thể cho sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đây phải trở thành một kênh thông tin chính thống, truyền tải đường lối của Đảng, chính sách pháp luật đến cán bộ, đảng viên và công dân một cách trực quan, sinh động. Ứng dụng hỗ trợ công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Hệ thống phát hiện sớm vấn đề mới, vấn đề nhạy cảm từ cơ sở để đưa ra giải pháp tuyên truyền, vận động kịp thời. Điều này góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng phù hợp xu hướng thời đại.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý ra mắt chỉ là điểm khởi đầu. Vận hành hiệu quả mới quyết định vai trò của ứng dụng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ông đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện nền tảng theo hướng đồng bộ, thống nhất, an toàn và bền vững.

"Công nghệ phục vụ con người, phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyệt đối tránh hình thức, tránh chạy theo phong trào", đồng chí Thường trực Ban Bí thư nói. Mỗi tính năng phải xác định rõ mục tiêu, đối tượng và hiệu quả. Nội dung thông tin cần chính xác, kịp thời, có chiều sâu, sức thuyết phục, gắn với thực tiễn đất nước và đời sống nhân dân. Công tác biên tập, kiểm duyệt, cập nhật thông tin quyết định uy tín và sức lan tỏa của ứng dụng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và lãnh đạo các ban, bộ ngành nhấn nút ra mắt ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc vận hành ứng dụng cần đổi mới phương thức làm công tác tuyên giáo và dân vận. Hệ thống tăng cường tương tác, lắng nghe, đối thoại thay vì truyền thông tin một chiều. Hiệu quả định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội là mục tiêu cao nhất.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo 35 xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả định kỳ. "Chúng ta đánh giá bằng tốc độ phản ánh, phản ứng trước các vấn đề nóng, bằng tỷ lệ hài lòng của người dân khi gửi phản ánh, bằng khả năng định hướng thực tế thông tin trên không gian mạng chứ không phải số lượng cài đặt. Mọi ứng dụng đều phải đem lại hiệu quả thực chất theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm", Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ.