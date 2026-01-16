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Ứng dụng di động ngành Tuyên giáo và Dân vận chính thức hoạt động

Vân Tước

Vân Tước

14:10 | 16/01/2026
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Hôm qua (16/1), Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương công bố ứng dụng ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận. Nền tảng số này giúp người dân kiểm chứng thông tin về chính sách, chủ trương của Đảng và là công cụ hỗ trợ chính chính quyền nắm bắt kịp thời dư luận xã hội.
Tác động của số người dùng các ứng dụng di động trong phát triển kinh tế - xã hội Tác động của số người dùng các ứng dụng di động trong phát triển kinh tế - xã hội
Ứng dụng AI giúp người dân tiếp cận y tế toàn diện Ứng dụng AI giúp người dân tiếp cận y tế toàn diện
Ứng dụng hiệu quả dược lâm sàng và vật lý y khoa trong điều trị ung thư đa mô thức Ứng dụng hiệu quả dược lâm sàng và vật lý y khoa trong điều trị ung thư đa mô thức

Ra mắt ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận- Ảnh 1.

Các đại biểu dự Lễ ra mắt ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Dự Lễ ra mắt ứng dụng có đồng chí đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đại diện các Ban, bộ ngành Trung ương và lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí.

Ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận đóng vai trò kênh thông tin chính thống của ngành, tạo điều kiện cho công dân tra cứu, kiểm chứng các chủ trương, chính sách của Đảng. Chính quyền các cấp có thể theo dõi dư luận xã hội qua công cụ này. Trợ lý ảo tích hợp trí tuệ nhân tạo trả lời câu hỏi, trong khi hệ thống cá nhân hóa nội dung theo từng nhóm đối tượng. Ban tổ chức kỳ vọng ứng dụng sẽ rút ngắn khoảng cách giữa Đảng, Nhà nước với người dân trên môi trường mạng.

Sáu tính năng chính của ứng dụng bao gồm: kênh tin tức chính thống, thư viện số ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo đa lĩnh vực, kênh tiếp nhận ý kiến đóng góp của Đảng, nền tảng đào tạo trực tuyến. Phần video và hình ảnh đa phương tiện giúp người dùng tiếp cận thông tin dễ dàng hơn. Các tiện ích mở rộng cho phép liên kết với dịch vụ công, truyền hình số, tra cứu giao thông, mạng lưới báo cáo viên.

Ra mắt ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận- Ảnh 3.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định việc ra mắt ứng dụng không chỉ là sự kiện công nghệ mà là minh chứng cụ thể cho sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong kỷ nguyên số.

Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đây phải trở thành một kênh thông tin chính thống, truyền tải đường lối của Đảng, chính sách pháp luật đến cán bộ, đảng viên và công dân một cách trực quan, sinh động. Ứng dụng hỗ trợ công tác tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Hệ thống phát hiện sớm vấn đề mới, vấn đề nhạy cảm từ cơ sở để đưa ra giải pháp tuyên truyền, vận động kịp thời. Điều này góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng phù hợp xu hướng thời đại.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý ra mắt chỉ là điểm khởi đầu. Vận hành hiệu quả mới quyết định vai trò của ứng dụng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ông đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện nền tảng theo hướng đồng bộ, thống nhất, an toàn và bền vững.

"Công nghệ phục vụ con người, phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyệt đối tránh hình thức, tránh chạy theo phong trào", đồng chí Thường trực Ban Bí thư nói. Mỗi tính năng phải xác định rõ mục tiêu, đối tượng và hiệu quả. Nội dung thông tin cần chính xác, kịp thời, có chiều sâu, sức thuyết phục, gắn với thực tiễn đất nước và đời sống nhân dân. Công tác biên tập, kiểm duyệt, cập nhật thông tin quyết định uy tín và sức lan tỏa của ứng dụng.

Ra mắt ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận- Ảnh 2.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và lãnh đạo các ban, bộ ngành nhấn nút ra mắt ứng dụng di động Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh việc vận hành ứng dụng cần đổi mới phương thức làm công tác tuyên giáo và dân vận. Hệ thống tăng cường tương tác, lắng nghe, đối thoại thay vì truyền thông tin một chiều. Hiệu quả định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội là mục tiêu cao nhất.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo 35 xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả định kỳ. "Chúng ta đánh giá bằng tốc độ phản ánh, phản ứng trước các vấn đề nóng, bằng tỷ lệ hài lòng của người dân khi gửi phản ánh, bằng khả năng định hướng thực tế thông tin trên không gian mạng chứ không phải số lượng cài đặt. Mọi ứng dụng đều phải đem lại hiệu quả thực chất theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm", Thường trực Ban Bí thư chỉ rõ.

baochinhphu.vn
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Hải Phòng

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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00

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LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

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