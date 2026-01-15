Đồng chí Trần Cẩm Tú: Công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn thành với tinh thần đổi mới

Thông tin tại họp báo, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19/1 đến ngày 25/1/2026.

Chủ đề Đại hội là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Theo đồng chí Trần Cẩm Tú, Đại hội có sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội lần thứ XIV sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Về công tác chuẩn bị văn kiện, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện một bước cải cách quan trọng: tích hợp 3 báo cáo (Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kinh tế – Xã hội, Báo cáo Xây dựng Đảng) thành một Báo cáo chính trị, thống nhất và đồng bộ. Đặc biệt, lần đầu tiên văn kiện có Chương trình hành động kèm theo, xác định rõ từng đề án, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, bảo đảm Nghị quyết có thể thực hiện ngay sau Đại hội. Dự thảo Văn kiện đã được gửi lấy ý kiến Nhân dân, thu hút gần 14 triệu ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng và lòng Dân.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tiểu ban Nhân sự tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ; bảo đảm hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; trong đó, đặc biệt đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo trong đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cho biết, công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng đến nay đã cơ bản hoàn thành. Công tác hậu cần được chuẩn bị chu đáo; công tác bảo đảm an ninh, an toàn đã được triển khai quyết liệt, toàn diện. Công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng được triển khai từ sớm, có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, bài bản, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đại hội; tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Nhiều phóng viên quan tâm đến tầm quan trọng nổi bật cũng như những điểm mới căn bản về tư duy, tầm nhìn, định hướng chiến lược so với các kỳ Đại hội trước. (Ảnh: DUY LINH).

Tại họp báo, các đồng chí chủ trì đã thông tin, trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí trong và ngoài nước về ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng nổi bật cũng như những điểm mới căn bản về tư duy, tầm nhìn, định hướng chiến lược so với các kỳ Đại hội trước; những nội dung cốt lõi, quan trọng trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; về quy chế làm việc, công tác nhân sự của Đại hội; và điều kiện tác nghiệp của phóng viên báo chí tại Trung tâm Báo chí Đại hội XIV.

Nhấn mạnh yếu tố đối ngoại của Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định: “Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Chúng tôi đã gửi thư thông báo chính thức tới các chính đảng và mời các Đoàn Ngoại giao tham dự phiên khai mạc, bế mạc”.

Đồng chí cho biết thêm, dự kiến có khoảng 600 nhà báo trong nước và gần 80 nhà báo quốc tế theo dõi, đưa tin về Đại hội XIV của Đảng.