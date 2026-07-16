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Vietnam PFA 2026 mang đến những cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm

Nam Khánh

Nam Khánh

09:36 | 16/07/2026
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Triển lãm Quốc tế lần thứ 2 về Công nghiệp Chế biến, Đóng gói và Bảo quản Nông sản & Thực phẩm Việt Nam – Vietnam PFA chính thức khai mạc vào sáng ngày 15/7/2026 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.
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Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm chất lượng cao ngày càng gia tăng và các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu liên tục được nâng cao, ngành công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản, thực phẩm đang trở thành một trong những lĩnh vực trọng điểm của Việt Nam.

Đây là mắt xích quan trọng giúp nâng cao giá trị gia tăng, giảm tổn thất sau thu hoạch, kéo dài thời gian bảo quản và gia tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt trên thị trường quốc tế. Cùng với sự hỗ trợ của các chính sách phát triển công nghiệp, chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế, ngành chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản, thực phẩm được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thu hút mạnh mẽ đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, đây sẽ là động lực quan trọng giúp nâng cao giá trị nông sản Việt Nam, phát triển chuỗi cung ứng hiện đại và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Vietnam PFA 2026 mang đến những cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm

Theo bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương, Vietnam PFA 2026 mang đến những cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp trong việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh; góp phần tích cực cho sự phát triển tại Việt Nam.

Vietnam PFA 2026 được tổ chức từ ngày 15-17/7/2026, nhận được sự tham gia của nhiều thương hiệu uy tín trong và ngoài nước như Sasaki Việt Nam, Huỳnh Long, Mikyo, Nam Phú Thái, QCM Technologies, Spow Machinery, Fuji Impulse Vietnam, Vĩnh Lực, Trường Thịnh, Mitsubishi, Technology, Konica Minolta, CNV Automation, Hợp Phát, Eastern Dragon, ICF Global, PSS Việt Nam, Phúc Cơ, Vinatek , VinaOganic, Ngân Nhân Phát, The Packaging Technology Tinh Diệu, VINASẤY... và nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực tham dự triển lãm.

Trong khuôn khổ các ngày diễn ra triển lãm, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin mới nhất về ngành Công nghiệp Chế biến, Đóng gói và Bảo quản Nông sản & Thực phẩm, các xu hướng sản xuất và thị trường xuất khẩu tiềm năng, tìm kiếm đối tác và mở rộng mạng lưới phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Hội thảo chuyên ngành với chủ đề: “ Công nghệ và Giải pháp nâng cao giá trị ngành Chế biến – Đóng gói – Bảo quản Nông sản, Thực phẩm” do Sàn Giao dịch Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (thuộc Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) chủ trì tổ chức.

Vietnam PFA 2026 mang đến những cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm

Hoạt động Kết nối giao thương giữa các đơn vị cung cấp máy móc, nguyên vật liệu và công nghệ với các doanh nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm và phân phối; Với các kênh thương mại điện tử, các nhà mua hàng... Cùng nhiều hoạt động chuyên ngành giới thiệu máy móc, trình diễn công nghệ do các nhà trưng bày thực hiện trong 3 ngày diễn ra Triển lãm.

Triển lãm Vietnam PFA 2026 sẽ có nhiều đột phá trong công tác tổ chức và dần khẳng định vai trò là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng, điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Chế biến, Đóng gói và Bảo quản Nông sản & Thực phẩm và các đơn vị liên quan để quảng bá các sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng trong nước và quốc tế. Ban tổ chức kỳ vọng sẽ thu hút 15.000 lượt khách đến tham quan và làm việc.

Chế biến nông sản Vietnam PFA 2026

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,350 14,750
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 13,200 13,400
Nguyên Liệu 99.9 13,150 13,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 16/07/2026 09:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Cập nhật: 16/07/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,910 ▼30K 14,610 ▼30K
Trang sức 99.99 13,920 ▼30K 14,620 ▼30K
Cập nhật: 16/07/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,452 ▼3K 14,822 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,452 ▼3K 14,823 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,442 ▼3K 1,477 ▲1329K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,442 ▼3K 1,478 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,417 ▲1275K 1,457 ▲1311K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,257 ▼297K 144,257 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,636 ▼225K 109,436 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,436 ▲80472K 99,236 ▲89292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,236 ▼183K 89,036 ▼183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,302 ▼175K 85,102 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,113 ▼125K 60,913 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cập nhật: 16/07/2026 09:45
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Cập nhật: 16/07/2026 09:45
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Cập nhật: 16/07/2026 09:45

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ROBOTEX 2026: Robot và AI thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh

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Kiểm tra ngay: Bạn có thuộc 1 trong 5 trường hợp bị khóa tài khoản VNeID?

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Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng

Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng 'soán ngôi' laptop

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Đánh giá Huawei MatePad Pro Max (2026): Siêu mỏng nhẹ, màn hình đẹp mê ly

Honor Robot Phone lộ cấu hình mạnh trước ngày ra mắt

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ROBOTEX 2026: Robot và AI thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh

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Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh

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Rác vũ trụ là 'bãi mìn tiềm tàng' đe dọa vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh

Thuật toán lượng tử mới mở đường tăng tốc AI và tính toán khoa học

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Khai mạc chuỗi triển lãm năng lượng xanh và thiết bị điện

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Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 giới thiệu công nghệ, nguyên liệu và thiết bị y dược hiện đại

Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 giới thiệu công nghệ, nguyên liệu và thiết bị y dược hiện đại

Hà Nội triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Hà Nội triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

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Việt Nam hợp tác với tập đoàn Hà Lan quản lý tài nguyên nước và phát triển nông nghiệp bền vững

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Mỹ cấp phép vệ tinh gương phản chiếu ánh sáng mặt trời ban đêm, giá 5.000 USD/giờ

Mỹ cấp phép vệ tinh gương phản chiếu ánh sáng mặt trời ban đêm, giá 5.000 USD/giờ

Hà Nội triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Hà Nội triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố ngưỡng đầu vào năm 2026

Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố ngưỡng đầu vào năm 2026

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Toyota Việt Nam úp mở Land Cruiser FJ, giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng

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BMW X1 2027 chốt giá bán tại Việt Nam dù chưa chính thức ra mắt

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Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+2027: sedan 680 mã lực, chạy 670 km/lần sạc

Volvo mở chương trình đặt sớm EX90 và ES90 tại Việt Nam từ tháng 7

Volvo mở chương trình đặt sớm EX90 và ES90 tại Việt Nam từ tháng 7

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Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian

Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian

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Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

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Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline