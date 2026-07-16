Vietnam PFA 2026 mang đến những cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm

Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm chất lượng cao ngày càng gia tăng và các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu liên tục được nâng cao, ngành công nghiệp chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản, thực phẩm đang trở thành một trong những lĩnh vực trọng điểm của Việt Nam.

Đây là mắt xích quan trọng giúp nâng cao giá trị gia tăng, giảm tổn thất sau thu hoạch, kéo dài thời gian bảo quản và gia tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt trên thị trường quốc tế. Cùng với sự hỗ trợ của các chính sách phát triển công nghiệp, chuyển đổi số và hội nhập kinh tế quốc tế, ngành chế biến, đóng gói và bảo quản nông sản, thực phẩm được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, thu hút mạnh mẽ đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, đây sẽ là động lực quan trọng giúp nâng cao giá trị nông sản Việt Nam, phát triển chuỗi cung ứng hiện đại và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Theo bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương, Vietnam PFA 2026 mang đến những cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp trong việc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh; góp phần tích cực cho sự phát triển tại Việt Nam.

Vietnam PFA 2026 được tổ chức từ ngày 15-17/7/2026, nhận được sự tham gia của nhiều thương hiệu uy tín trong và ngoài nước như Sasaki Việt Nam, Huỳnh Long, Mikyo, Nam Phú Thái, QCM Technologies, Spow Machinery, Fuji Impulse Vietnam, Vĩnh Lực, Trường Thịnh, Mitsubishi, Technology, Konica Minolta, CNV Automation, Hợp Phát, Eastern Dragon, ICF Global, PSS Việt Nam, Phúc Cơ, Vinatek , VinaOganic, Ngân Nhân Phát, The Packaging Technology Tinh Diệu, VINASẤY... và nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực tham dự triển lãm.

Trong khuôn khổ các ngày diễn ra triển lãm, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin mới nhất về ngành Công nghiệp Chế biến, Đóng gói và Bảo quản Nông sản & Thực phẩm, các xu hướng sản xuất và thị trường xuất khẩu tiềm năng, tìm kiếm đối tác và mở rộng mạng lưới phân phối và tiêu thụ sản phẩm. Hội thảo chuyên ngành với chủ đề: “ Công nghệ và Giải pháp nâng cao giá trị ngành Chế biến – Đóng gói – Bảo quản Nông sản, Thực phẩm” do Sàn Giao dịch Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (thuộc Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) chủ trì tổ chức.

Hoạt động Kết nối giao thương giữa các đơn vị cung cấp máy móc, nguyên vật liệu và công nghệ với các doanh nghiệp sản xuất lương thực thực phẩm và phân phối; Với các kênh thương mại điện tử, các nhà mua hàng... Cùng nhiều hoạt động chuyên ngành giới thiệu máy móc, trình diễn công nghệ do các nhà trưng bày thực hiện trong 3 ngày diễn ra Triển lãm.

Triển lãm Vietnam PFA 2026 sẽ có nhiều đột phá trong công tác tổ chức và dần khẳng định vai trò là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng, điểm đến lý tưởng cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Chế biến, Đóng gói và Bảo quản Nông sản & Thực phẩm và các đơn vị liên quan để quảng bá các sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng trong nước và quốc tế. Ban tổ chức kỳ vọng sẽ thu hút 15.000 lượt khách đến tham quan và làm việc.