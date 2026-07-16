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Việt Nam hợp tác với tập đoàn Hà Lan quản lý tài nguyên nước và phát triển nông nghiệp bền vững

Lê Giang

Lê Giang

09:27 | 16/07/2026
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Ngày 15/7, Công ty Khoa học Tự nhiên (HUSCO), Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN), ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Lễ ký thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Golden Gate BCE Group (Hà Lan), một trong những đơn vị hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và nông nghiệp bền vững.
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Trên cơ sở năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và mạng lưới đối tác của hai bên; HUSCO và Golden Gate BCE Group dự kiến mở rộng hợp tác trong xây dựng các mô hình nông nghiệp tái sinh, kinh tế tuần hoàn, quản lý và phục hồi tài nguyên đất, nước; phát triển hệ thống quan trắc, nền tảng số, công cụ theo dõi dấu chân carbon; từng bước hình thành các dự án trình diễn, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm sinh học và nhân rộng các giải pháp tại Việt Nam cũng như khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Việt Nam hợp tác với tập đoàn Hà Lan quản lý tài nguyên nước và phát triển nông nghiệp bền vững
Lễ ký thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS. Trần Ngọc Anh - Giám đốc HUSCO cho biết, các nội dung hợp tác mà hai bên cùng hướng tới, từ xây dựng hệ thống giám sát và theo dõi nông nghiệp, phát triển phần mềm theo dõi dấu chân carbon, bảo tồn tài nguyên nước, cải thiện chất lượng nước mặt phục vụ nông nghiệp, chống xói mòn đất, nông nghiệp tái sinh, đến phát triển phương pháp nông lâm kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học và chuỗi giá trị kinh tế sinh học tuần hoàn… đều là những vấn đề cấp thiết, phù hợp với định hướng Net Zero của Việt Nam vào năm 2050 và xu hướng phát triển xanh toàn cầu.

Ông Ywert Visser - Giám đốc Golden Gate BCE chi nhánh Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban ngành Thực phẩm và Nông nghiệp của Eurocham khẳng định: “Bằng cách kết hợp kiến thức khoa học, năng lực nghiên cứu và sự hiểu biết về ngành nông nghiệp Việt Nam của HUSCO cùng với kinh nghiệm quốc tế và công nghệ châu Âu của Golden Gate BCE, chúng ta có thể cùng phát triển các giải pháp đổi mới vừa tiên tiến về kỹ thuật vừa có tính ứng dụng thực tiễn cao”.

Việt Nam hợp tác với tập đoàn Hà Lan quản lý tài nguyên nước và phát triển nông nghiệp bền vững

Biên bản ghi nhận cam kết hợp tác chiến lược giữa HUSCO và Golden Gate BCE Group bao gồm các lĩnh vực: Xây dựng hệ thống giám sát và quan trắc thông minh phục vụ nông nghiệp; Phát triển các nền tảng số trong quản lý tài nguyên và nông nghiệp; Phát triển phần mềm kiểm kê khí nhà kính và theo dõi dấu chân carbon; Điều tra, đánh giá, bảo tồn và phục hồi tài nguyên nước và nâng cao chất lượng nước mặt phục vụ nông nghiệp; Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp chống xói mòn đất, cải tạo đất, phục hồi đất suy thoái và quản lý lưu vực bền vững;...

Tài nguyên nước Nông nghiệp

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 14,850
Kim TT/AVPL 14,350 14,750
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 14,750
Nguyên Liệu 99.99 13,200 13,400
Nguyên Liệu 99.9 13,150 13,350
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 14,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 14,130
Cập nhật: 16/07/2026 09:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,000 ▼500K
Cập nhật: 16/07/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Nghệ An 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
Miếng SJC Thái Bình 14,520 ▼30K 14,820 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,370 ▼30K 14,720 ▼30K
NL 99.99 13,000
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,910 ▼30K 14,610 ▼30K
Trang sức 99.99 13,920 ▼30K 14,620 ▼30K
Cập nhật: 16/07/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,452 ▼3K 14,822 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,452 ▼3K 14,823 ▼30K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,442 ▼3K 1,477 ▲1329K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,442 ▼3K 1,478 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,417 ▲1275K 1,457 ▲1311K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,257 ▼297K 144,257 ▼297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,636 ▼225K 109,436 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,436 ▲80472K 99,236 ▲89292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,236 ▼183K 89,036 ▼183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,302 ▼175K 85,102 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,113 ▼125K 60,913 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,452 ▼3K 1,482 ▼3K
Cập nhật: 16/07/2026 09:45
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AUD 17827 18101 18674
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CHF 31919 32300 32942
CNY 0 3838 3930
EUR 29468 29689 30766
GBP 34700 35092 36037
HKD 0 3219 3421
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 15024 15606
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Cập nhật: 16/07/2026 09:45
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Cập nhật: 16/07/2026 09:45
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SGD 20,027 20,107 20,698
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CAD 18,370 18,444 19,023
NZD 15,101 15,646 0
KRW 16.90 18.71
Cập nhật: 16/07/2026 09:45
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29674 29704 31429
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HKD 0 3355 0
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KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.1677 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 15144 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19988 20118 20849
THB 0 726 0
TWD 0 820 0
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Cập nhật: 16/07/2026 09:45
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EUR 29,457 29,557 31,216
CAD 18,291 18,391 19,698
SGD 20,062 20,212 20,771
JPY 158.95 160.45 165.99
GBP 34,907 35,057 36,130
XAU 14,548,000 0 14,852,000
CNY 0 3,728 0
THB 0 761 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
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ROBOTEX 2026: Robot và AI thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh

ROBOTEX 2026: Robot và AI thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh

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Cách tải iPadOS 27 và danh sách iPad được hỗ trợ

Cách tải iPadOS 27 và danh sách iPad được hỗ trợ

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Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng

Huawei MatePad Air (2026): OLED 144Hz, thiết kế mỏng nhẹ, tham vọng 'soán ngôi' laptop

Samsung ra mắt công nghệ Flex Titanium cho màn hình gập

Samsung ra mắt công nghệ Flex Titanium cho màn hình gập

Đánh giá Huawei MatePad Pro Max (2026): Siêu mỏng nhẹ, màn hình đẹp mê ly

Đánh giá Huawei MatePad Pro Max (2026): Siêu mỏng nhẹ, màn hình đẹp mê ly

Honor Robot Phone lộ cấu hình mạnh trước ngày ra mắt

Honor Robot Phone lộ cấu hình mạnh trước ngày ra mắt

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ROBOTEX 2026: Robot và AI thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh

ROBOTEX 2026: Robot và AI thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh

Kiểm tra ngay: Bạn có thuộc 1 trong 5 trường hợp bị khóa tài khoản VNeID?

Kiểm tra ngay: Bạn có thuộc 1 trong 5 trường hợp bị khóa tài khoản VNeID?

Cách tải iPadOS 27 và danh sách iPad được hỗ trợ

Cách tải iPadOS 27 và danh sách iPad được hỗ trợ

Samsung ra mắt công nghệ Flex Titanium cho màn hình gập

Samsung ra mắt công nghệ Flex Titanium cho màn hình gập

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Mỹ cấp phép vệ tinh gương phản chiếu ánh sáng mặt trời ban đêm, giá 5.000 USD/giờ

Mỹ cấp phép vệ tinh gương phản chiếu ánh sáng mặt trời ban đêm, giá 5.000 USD/giờ

Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh

Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh

Rác vũ trụ là

Rác vũ trụ là 'bãi mìn tiềm tàng' đe dọa vệ tinh trên quỹ đạo địa tĩnh

Thuật toán lượng tử mới mở đường tăng tốc AI và tính toán khoa học

Thuật toán lượng tử mới mở đường tăng tốc AI và tính toán khoa học

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Thể chế khoa học, công nghệ phải tạo động lực mới cho tăng trưởng

Thể chế khoa học, công nghệ phải tạo động lực mới cho tăng trưởng

Khai mạc chuỗi triển lãm năng lượng xanh và thiết bị điện

Khai mạc chuỗi triển lãm năng lượng xanh và thiết bị điện

Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 giới thiệu công nghệ, nguyên liệu và thiết bị y dược hiện đại

Vietnam Medi-Pharm Expo 2026 giới thiệu công nghệ, nguyên liệu và thiết bị y dược hiện đại

Hà Nội triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

Hà Nội triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số

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Nhận định chứng khoán 16/7: VN-Index dò tìm cân bằng quanh vùng 1.780 điểm

Nhận định chứng khoán 16/7: VN-Index dò tìm cân bằng quanh vùng 1.780 điểm

Vietnam PFA 2026 mang đến những cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm

Vietnam PFA 2026 mang đến những cơ hội thiết thực cho doanh nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm

ROBOTEX 2026: Robot và AI thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh

ROBOTEX 2026: Robot và AI thúc đẩy chuyển đổi sản xuất thông minh

Chứng khoán hôm nay 15/7: VN-Index thủng mốc 1.800 điểm, khối ngoại xả gần 1.000 tỷ

Chứng khoán hôm nay 15/7: VN-Index thủng mốc 1.800 điểm, khối ngoại xả gần 1.000 tỷ

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Toyota Việt Nam úp mở Land Cruiser FJ, giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng

Toyota Việt Nam úp mở Land Cruiser FJ, giá dự kiến gần 1,2 tỷ đồng

BMW X1 2027 chốt giá bán tại Việt Nam dù chưa chính thức ra mắt

BMW X1 2027 chốt giá bán tại Việt Nam dù chưa chính thức ra mắt

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+2027: sedan 680 mã lực, chạy 670 km/lần sạc

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+2027: sedan 680 mã lực, chạy 670 km/lần sạc

Volvo mở chương trình đặt sớm EX90 và ES90 tại Việt Nam từ tháng 7

Volvo mở chương trình đặt sớm EX90 và ES90 tại Việt Nam từ tháng 7

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Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian

Vì sao game vũ trụ chưa thể mô phỏng đúng độ lớn không gian

Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Đánh giá Alienware 34 QD-OLED, màn hình gaming siêu rộng sáng hơn

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại The Grand Esports 2026 ở Hà Nội

Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline

Mario Kart Tour ngừng hoạt động từ 30/9, Nintendo không ra bản offline