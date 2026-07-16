Việt Nam hợp tác với tập đoàn Hà Lan quản lý tài nguyên nước và phát triển nông nghiệp bền vững

Trên cơ sở năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và mạng lưới đối tác của hai bên; HUSCO và Golden Gate BCE Group dự kiến mở rộng hợp tác trong xây dựng các mô hình nông nghiệp tái sinh, kinh tế tuần hoàn, quản lý và phục hồi tài nguyên đất, nước; phát triển hệ thống quan trắc, nền tảng số, công cụ theo dõi dấu chân carbon; từng bước hình thành các dự án trình diễn, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa sản phẩm sinh học và nhân rộng các giải pháp tại Việt Nam cũng như khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Lễ ký thỏa thuận hợp tác.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS. Trần Ngọc Anh - Giám đốc HUSCO cho biết, các nội dung hợp tác mà hai bên cùng hướng tới, từ xây dựng hệ thống giám sát và theo dõi nông nghiệp, phát triển phần mềm theo dõi dấu chân carbon, bảo tồn tài nguyên nước, cải thiện chất lượng nước mặt phục vụ nông nghiệp, chống xói mòn đất, nông nghiệp tái sinh, đến phát triển phương pháp nông lâm kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học và chuỗi giá trị kinh tế sinh học tuần hoàn… đều là những vấn đề cấp thiết, phù hợp với định hướng Net Zero của Việt Nam vào năm 2050 và xu hướng phát triển xanh toàn cầu.

Ông Ywert Visser - Giám đốc Golden Gate BCE chi nhánh Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban ngành Thực phẩm và Nông nghiệp của Eurocham khẳng định: “Bằng cách kết hợp kiến thức khoa học, năng lực nghiên cứu và sự hiểu biết về ngành nông nghiệp Việt Nam của HUSCO cùng với kinh nghiệm quốc tế và công nghệ châu Âu của Golden Gate BCE, chúng ta có thể cùng phát triển các giải pháp đổi mới vừa tiên tiến về kỹ thuật vừa có tính ứng dụng thực tiễn cao”.

Biên bản ghi nhận cam kết hợp tác chiến lược giữa HUSCO và Golden Gate BCE Group bao gồm các lĩnh vực: Xây dựng hệ thống giám sát và quan trắc thông minh phục vụ nông nghiệp; Phát triển các nền tảng số trong quản lý tài nguyên và nông nghiệp; Phát triển phần mềm kiểm kê khí nhà kính và theo dõi dấu chân carbon; Điều tra, đánh giá, bảo tồn và phục hồi tài nguyên nước và nâng cao chất lượng nước mặt phục vụ nông nghiệp; Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp chống xói mòn đất, cải tạo đất, phục hồi đất suy thoái và quản lý lưu vực bền vững;...