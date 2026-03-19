Chuyển động số
Cuộc sống số

Hơn 60.000 bài dự thi lan tỏa thông điệp sử dụng nước an toàn, hiệu quả

Gia Hân

17:38 | 19/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Cuộc thi vẽ tranh “Sáng kiến sử dụng nước an toàn, hiệu quả” thu hút hơn 60.000 bài dự thi, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, về bảo vệ tài nguyên nước.
Hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, sáng 19/3, tại Trường THCS Phúc Diễn, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với UNICEF tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi vẽ tranh “Sáng kiến sử dụng nước an toàn, hiệu quả” dành cho học sinh từ 6 đến 15 tuổi trên phạm vi toàn quốc.

Sau hơn hai tháng phát động (từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2025), Cuộc thi đã nhận được hơn 60.000 tác phẩm dự thi đến từ khoảng 300 trường tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Nguyễn Thủy.

Theo ông Châu Trần Vĩnh, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, nhiều bài dự thi được gửi từ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão, ngập lụt như Thái Nguyên, Gia Lai…, cho thấy sự quan tâm của học sinh đối với vấn đề nước sạch và an ninh nguồn nước.

Qua các tác phẩm, học sinh đã thể hiện nhiều ý tưởng sáng tạo như tiết kiệm nước, thu gom nước mưa, tái sử dụng nước, bảo vệ sông hồ và xử lý nước sạch. Những thông điệp này góp phần lan tỏa ý thức sử dụng nước bền vững trong cộng đồng.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước nhấn mạnh, tài nguyên nước là nền tảng thiết yếu cho sự sống, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm và ô nhiễm nguồn nước ngày càng gia tăng, việc quản lý tài nguyên nước cần được thực hiện đồng bộ, bảo đảm phân bổ hợp lý và phát triển bền vững.

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Nguyễn Thủy.

Đại diện UNICEF tại Việt Nam, bà Silvia Danailov cho biết, chủ đề cuộc thi mang ý nghĩa thiết thực, truyền tải thông điệp mỗi giọt nước đều quý giá và cần được trân trọng.

Chủ đề của Ngày Nước Thế giới năm 2026 là “Nước và bình đẳng giới – Khi dòng nước chảy, cơ hội nảy mầm” nhấn mạnh rằng, tài nguyên nước không chỉ là vấn đề môi trường hay hạ tầng mà còn gắn với con người, cơ hội phát triển và sự bình đẳng. Tại nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ và trẻ em gái vẫn phải gánh vác việc lấy nước cho gia đình, ảnh hưởng đến cơ hội học tập và phát triển.

Theo bà Silvia Danailov, tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng nước đang gia tăng nhanh chóng. Trong hơn 50 năm qua, nhu cầu nước đã tăng gấp ba lần do gia tăng dân số, phát triển nông nghiệp, công nghiệp và đô thị hóa. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả, bền vững.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh và bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam trao giải Nhất cho học sinh Nguyễn Việt Cường, lớp 3A2, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thủy.
Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh và bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF trao giải cho các tác giả đạt giải. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm dự thi có sự đa dạng về hình thức thể hiện, giàu trí tưởng tượng và chứa đựng nhiều thông điệp về tiết kiệm nước, giảm ô nhiễm và chia sẻ nguồn nước sạch với cộng đồng. Thông qua các hoạt động truyền thông, cuộc thi đã tiếp cận hơn 1 triệu giáo viên, phụ huynh và học sinh trên cả nước, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải ở hai hạng mục cá nhân và tập thể. Hạng mục cá nhân gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 100 giải Triển vọng. Hạng mục tập thể gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích và 30 giải dành cho các trường có số lượng bài dự thi nhiều, chất lượng.

Bên cạnh lễ trao giải, chương trình còn có nhiều hoạt động như triển lãm tác phẩm dự thi, tọa đàm “Tiếng nói của trẻ em về tài nguyên nước”, các tiết mục nghệ thuật và cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về tài nguyên nước.

Cục Quản lý tài nguyên nước sử dụng nước unicef giảm ô nhiễm nguồn nước

Cuộc sống số
Ngày 15/3/2026, 76 triệu cử tri trên cả nước đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp với tỷ lệ cử tri đi bầu gần 100%. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đây là "ngày hội non sông" mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, tiếp nối 80 năm truyền thống dân chủ từ Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, đồng thời đặt ra trọng trách lớn cho những đại biểu vừa được nhân dân trao quyền.
Zalo dẫn đầu ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam 2026, 100% phụ nữ chọn dùng hàng ngày

Zalo dẫn đầu ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam 2026, 100% phụ nữ chọn dùng hàng ngày

Phần mềm - Ứng dụng
Đây là kết quả vừa được Zalo đưa ra dựa trên báo cáo “Sự phổ biến của các ứng dụng di động Việt Nam 2026”.
Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Cuộc sống số
Một bức chân dung ngư dân tại Hội An (Quảng Nam) đã giúp nữ nhiếp ảnh gia nghiệp dư người Anh Sophia Spurgin giành giải cao nhất tại cuộc thi uy tín LCE Photographer of the Year 2026, tổ chức tại London (Anh).
Ngọc Trinh ‘lột xác’ trong phim kinh dị

Ngọc Trinh ‘lột xác’ trong phim kinh dị 'Thẩm mỹ viện âm phủ’

Cuộc sống số
Lần đầu thử sức với dòng phim kinh dị, Ngọc Trinh gây chú ý với hình ảnh hoàn toàn khác lạ trong dự án Thẩm mỹ viện âm phủ của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng, xoay quanh những ám ảnh về sắc đẹp và nỗi sợ tâm lý.
Công nghệ số nâng tầm dự báo, cảnh báo sớm thiên tai tại Việt Nam

Công nghệ số nâng tầm dự báo, cảnh báo sớm thiên tai tại Việt Nam

AI
Sáng 18/3/2026, tại Hà Nội, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Khí tượng Thủy văn và Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tổ chức hội thảo khoa học “Công nghệ mới trong dự báo và cảnh báo sớm thiên tai”.
Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
31°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 31°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
37°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
32°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
25°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 25°C
mây rải rác
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
29°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 23°C
mây rải rác
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
28°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
27°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 25°C
mây thưa
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
31°C
Nghệ An

25°C

Cảm giác: 25°C
mây rải rác
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
18°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
30°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
28°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 21°C
mây rải rác
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
17°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
18°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
17°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
17°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
26°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,250 ▼750K 17,550 ▼750K
Kim TT/AVPL 17,260 ▼790K 17,560 ▼750K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,250 ▼630K 17,550 ▼630K
Nguyên Liệu 99.99 16,350 ▼630K 16,550 ▼630K
Nguyên Liệu 99.9 16,300 ▼630K 16,500 ▼630K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,090 ▼630K 17,490 ▼630K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,040 ▼630K 17,440 ▼630K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,970 ▼630K 17,420 ▼630K
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Hà Nội - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Đà Nẵng - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Miền Tây - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Tây Nguyên - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Đông Nam Bộ - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,250 ▼750K 17,550 ▼750K
Miếng SJC Nghệ An 17,250 ▼750K 17,550 ▼750K
Miếng SJC Thái Bình 17,250 ▼750K 17,550 ▼750K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,250 ▼700K 17,550 ▼700K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,250 ▼700K 17,550 ▼700K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,250 ▼700K 17,550 ▼700K
NL 99.90 16,370 ▼600K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,400 ▼600K
Trang sức 99.9 16,740 ▼700K 17,440 ▼700K
Trang sức 99.99 16,750 ▼700K 17,450 ▼700K
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,725 ▲1545K 17,552 ▼750K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,725 ▲1545K 17,553 ▼750K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,722 ▼75K 1,752 ▼75K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,722 ▼75K 1,753 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,702 ▼75K 1,737 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 16,548 ▼156358K 17,198 ▼162208K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 121,538 ▼5626K 130,438 ▼5626K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 109,378 ▼5100K 118,278 ▼5100K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 97,218 ▼4575K 106,118 ▼4575K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 92,527 ▲91558K 101,427 ▲100369K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 6,369 ▼60449K 7,259 ▼68459K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18009 18284 18866
CAD 18606 18883 19502
CHF 32485 32869 33515
CNY 0 3470 3830
EUR 29546 29817 30851
GBP 34125 34515 35453
HKD 0 3225 3428
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14998 15583
SGD 19960 20242 20773
THB 717 780 834
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
USD (50,100) 26096 26115 26325
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,085 26,085 26,325
USD(1-2-5) 25,042 - -
USD(10-20) 25,042 - -
EUR 29,608 29,632 30,882
JPY 160.01 160.3 169.06
GBP 34,226 34,319 35,326
AUD 18,143 18,209 18,797
CAD 18,783 18,843 19,430
CHF 32,739 32,841 33,637
SGD 20,048 20,110 20,792
CNY - 3,748 3,850
HKD 3,285 3,295 3,415
KRW 16.13 16.82 18.2
THB 763.1 772.52 822.92
NZD 14,946 15,085 15,448
SEK - 2,744 2,826
DKK - 3,962 4,080
NOK - 2,690 2,770
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,233.64 - 6,999.75
TWD 741.64 - 893.63
SAR - 6,879.06 7,207.11
KWD - 83,383 88,244
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,055 26,085 26,325
EUR 29,592 29,711 30,882
GBP 34,286 34,424 35,424
HKD 3,284 3,297 3,412
CHF 32,600 32,731 33,647
JPY 160.59 161.23 168.45
AUD 18,154 18,227 18,816
SGD 20,137 20,218 20,795
THB 782 785 819
CAD 18,805 18,881 19,454
NZD 15,033 15,563
KRW 16.86 18.36
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26165 26165 26325
AUD 18213 18313 19241
CAD 18794 18894 19910
CHF 32690 32720 34302
CNY 3750 3775 3910.7
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29734 29764 31490
GBP 34438 34488 36246
HKD 0 3355 0
JPY 161.69 162.19 172.73
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15110 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20120 20250 20983
THB 0 746.6 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17250000 17250000 17550000
SBJ 16000000 16000000 17550000
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,142 26,192 26,325
USD20 26,142 26,192 26,325
USD1 23,819 26,192 26,325
AUD 18,250 18,350 19,460
EUR 29,930 29,930 31,347
CAD 18,781 18,881 20,194
SGD 20,231 20,381 21,355
JPY 161.85 163.35 167.97
GBP 34,377 34,727 35,600
XAU 17,538,000 0 17,842,000
CNY 0 3,665 0
THB 0 783 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 19/03/2026 18:00

