Hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, sáng 19/3, tại Trường THCS Phúc Diễn, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với UNICEF tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi vẽ tranh “Sáng kiến sử dụng nước an toàn, hiệu quả” dành cho học sinh từ 6 đến 15 tuổi trên phạm vi toàn quốc.

Sau hơn hai tháng phát động (từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2025), Cuộc thi đã nhận được hơn 60.000 tác phẩm dự thi đến từ khoảng 300 trường tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Nguyễn Thủy.

Theo ông Châu Trần Vĩnh, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, nhiều bài dự thi được gửi từ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa bão, ngập lụt như Thái Nguyên, Gia Lai…, cho thấy sự quan tâm của học sinh đối với vấn đề nước sạch và an ninh nguồn nước.

Qua các tác phẩm, học sinh đã thể hiện nhiều ý tưởng sáng tạo như tiết kiệm nước, thu gom nước mưa, tái sử dụng nước, bảo vệ sông hồ và xử lý nước sạch. Những thông điệp này góp phần lan tỏa ý thức sử dụng nước bền vững trong cộng đồng.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước nhấn mạnh, tài nguyên nước là nền tảng thiết yếu cho sự sống, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc gia. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, suy giảm và ô nhiễm nguồn nước ngày càng gia tăng, việc quản lý tài nguyên nước cần được thực hiện đồng bộ, bảo đảm phân bổ hợp lý và phát triển bền vững.

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Nguyễn Thủy.

Đại diện UNICEF tại Việt Nam, bà Silvia Danailov cho biết, chủ đề cuộc thi mang ý nghĩa thiết thực, truyền tải thông điệp mỗi giọt nước đều quý giá và cần được trân trọng.

Chủ đề của Ngày Nước Thế giới năm 2026 là “Nước và bình đẳng giới – Khi dòng nước chảy, cơ hội nảy mầm” nhấn mạnh rằng, tài nguyên nước không chỉ là vấn đề môi trường hay hạ tầng mà còn gắn với con người, cơ hội phát triển và sự bình đẳng. Tại nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ và trẻ em gái vẫn phải gánh vác việc lấy nước cho gia đình, ảnh hưởng đến cơ hội học tập và phát triển.

Theo bà Silvia Danailov, tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng nước đang gia tăng nhanh chóng. Trong hơn 50 năm qua, nhu cầu nước đã tăng gấp ba lần do gia tăng dân số, phát triển nông nghiệp, công nghiệp và đô thị hóa. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả, bền vững.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh và bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam trao giải Nhất cho học sinh Nguyễn Việt Cường, lớp 3A2, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Phúc Lợi, TP. Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh và bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện UNICEF trao giải cho các tác giả đạt giải. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Theo Ban Tổ chức, các tác phẩm dự thi có sự đa dạng về hình thức thể hiện, giàu trí tưởng tượng và chứa đựng nhiều thông điệp về tiết kiệm nước, giảm ô nhiễm và chia sẻ nguồn nước sạch với cộng đồng. Thông qua các hoạt động truyền thông, cuộc thi đã tiếp cận hơn 1 triệu giáo viên, phụ huynh và học sinh trên cả nước, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải ở hai hạng mục cá nhân và tập thể. Hạng mục cá nhân gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 100 giải Triển vọng. Hạng mục tập thể gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích và 30 giải dành cho các trường có số lượng bài dự thi nhiều, chất lượng.

Bên cạnh lễ trao giải, chương trình còn có nhiều hoạt động như triển lãm tác phẩm dự thi, tọa đàm “Tiếng nói của trẻ em về tài nguyên nước”, các tiết mục nghệ thuật và cuộc thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về tài nguyên nước.