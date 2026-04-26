Nam diễn viên chính đoạt Oscar tham gia thực hiện phim điện ảnh Battlefield

Nam diễn viên Michael B. Jordan sẽ tham gia với vai trò nhà sản xuất, đồng thời nhiều khả năng đảm nhận vai chính trong tác phẩm đang thu hút sự chú ý lớn từ các hãng phim. Dự án được cầm trịch bởi Christopher McQuarrie đạo diễn đứng sau thành công của loạt Mission: Impossible và từng đoạt Oscar cho kịch bản của The Usual Suspects.

Battlefield tựa game nổi tiếng sắp được chuyển thể thành phim điện ảnh

Hiện dự án đang được chào bán tới các hãng lớn, trong đó Apple và Sony được xem là những cái tên quan tâm hàng đầu, với định hướng phát hành ngoài rạp. Ra mắt từ năm 2002, Battlefield là một trong những thương hiệu bắn súng góc nhìn thứ nhất nổi bật với quy mô chiến trường rộng lớn và trải nghiệm chiến tranh chân thực.

Nam diễn viên Michael B. Jordan sẽ tham gia sản xuất dự án với bộ phim hành động chuyển thể từ loạt game đình đám Battlefield

Phiên bản gần nhất, Battlefield 6, phát hành năm 2025, đạt doanh số ấn tượng và được đánh giá cao, tạo nền tảng thuận lợi cho bản chuyển thể điện ảnh. Trước đó, từng có những kế hoạch đưa thương hiệu này lên màn ảnh nhưng đều không đi đến kết quả, khiến lần trở lại này được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá.

Song song với Battlefield, Michael B. Jordan còn góp mặt trong Miami Vice 85 của Joseph Kosinski, cũng như dự án The Thomas Crown Affair, nơi anh vừa đạo diễn vừa đóng chính cùng Adria Arjona.

Việc liên tục tham gia các dự án quy mô lớn cho thấy hướng đi rõ rệt của nam diễn viên trong việc mở rộng vai trò, từ diễn xuất đến sản xuất và đạo diễn. Dù nội dung cụ thể của Battlefield vẫn chưa được công bố, sự kết hợp giữa một ngôi sao vừa lên ngôi Oscar và một đạo diễn dày dạn kinh nghiệm với các bom tấn hành động đủ để khiến dự án này trở thành cái tên đáng chờ đợi trong thời gian tới.