Bí quyết thành công của xưởng phim hoạt hình Alibaba: Khi dữ liệu quyết định câu chuyện

Đội ngũ sản xuất loạt phim hoạt hình “Cang Yuan Tu” của Youku quay mùa thứ ba tại Bắc Kinh vào ngày 12/3/2026.

Theo Huiyu Xu, nhà sản xuất điều hành của loạt phim hoạt hình nổi tiếng Cang Yuan Tu trên nền tảng video Youku, câu hỏi quan trọng nhất không phải là “chúng ta muốn kể câu chuyện gì”, mà là “khán giả muốn xem gì”.

Làm phim từ dữ liệu người dùng

Youku hiện có khoảng 170 triệu người dùng, và toàn bộ dữ liệu về hành vi xem phim, thời gian xem, nội dung yêu thích, nhân vật được quan tâm hay các chủ đề đang thịnh hành đều được phân tích trước khi quyết định sản xuất một bộ phim hoạt hình mới.

“Thay vì tập trung vào những gì chúng tôi thích, điều quan trọng hơn là họ thích gì,” Xu nói.

Đó là sự khác biệt lớn giữa mô hình sản xuất nội dung của Alibaba và Hollywood – nơi nhiều dự án bắt đầu từ ý tưởng sáng tạo của đạo diễn hoặc biên kịch.

Một ví dụ điển hình là Cang Yuan Tu - bộ phim võ hiệp giả tưởng được chuyển thể từ một tiểu thuyết mạng năm 2019. Chỉ trong hơn một năm, tác phẩm đã thu hút khoảng 5 triệu lượt đề xuất chuyển thể, một con số đủ lớn để các nền tảng video lớn chú ý.

Kể từ khi phát sóng mùa đầu tiên vào năm 2023, bộ phim đã thu hút hơn 9,9 triệu người theo dõi tại Trung Quốc, trở thành một trong những chương trình hoạt hình thành công nhất của Youku.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khán giả, Youku liên tục nâng cấp chất lượng sản xuất, từ mức độ chi tiết của hoạt hình đến việc thuê các họa sĩ giỏi hơn để vẽ các cảnh màu nước xuất hiện trong phim.

Theo Xu, khoảng cách giữa hoạt hình Trung Quốc và các hãng lớn như Walt Disney Animation Studios đã thu hẹp đáng kể trong vài năm qua.

“So với phim hoạt hình của Disney, không có nhiều khác biệt so với ba năm trước. Nhưng đối với chúng tôi, đó là một bước tiến rất lớn,” ông nói.

Hollywood vẫn cần Trung Quốc

Bất chấp kiểm duyệt và hạn chế số lượng phim nước ngoài, thị trường Trung Quốc vẫn cực kỳ quan trọng đối với Hollywood. Bộ phim hoạt hình Zootopia 2 đã thu về khoảng 1/3 doanh thu phòng vé toàn cầu từ thị trường Trung Quốc, trở thành bộ phim Hollywood có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại quốc gia này.

Trong khi đó, hãng phim độc lập A24 cũng đưa bộ phim Marty Supreme đến Trung Quốc và tổ chức chiến dịch quảng bá rầm rộ với sự tham gia của nam diễn viên Timothée Chalamet tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, doanh thu cuối tuần đầu tiên của bộ phim chỉ đạt khoảng 3 triệu nhân dân tệ – một con số khá khiêm tốn.

Điều này cho thấy thị hiếu khán giả Trung Quốc không dễ dự đoán – và đó chính là lý do các nền tảng như Youku phải dựa vào dữ liệu thay vì cảm tính.

Tham vọng vươn ra thế giới

Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, Alibaba đang đưa hoạt hình Trung Quốc ra thị trường quốc tế. Cang Yuan Tu hiện đang ngày càng phổ biến tại Thái Lan và Việt Nam, và được phát hành quốc tế với tên tiếng Anh “The Demon Hunter”.

Youku cũng vận hành nền tảng phát trực tuyến quốc tế và kênh YouTube riêng cho mảng hoạt hình, với mô hình thuê bao khoảng 3,99 USD mỗi tháng để xem nội dung có phụ đề.

Trong thời gian tới, Youku dự kiến sản xuất thêm các bộ phim hoạt hình lấy bối cảnh đô thị và tương lai, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố truyền thống Trung Quốc – một chiến lược rõ ràng nhằm chinh phục khán giả toàn cầu.

Nam diễn viên Timothee Chalamet (bên phải) và nhà làm phim người Mỹ Joshua Safdie tham dự buổi ra mắt phim “Marty Supreme” vào ngày 10/3/2026 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Getty.

AI sẽ thay đổi ngành hoạt hình

Theo Huiyu Xu, trí tuệ nhân tạo sẽ sớm thay đổi ngành công nghiệp hoạt hình, đặc biệt là trong mảng hiệu ứng hình ảnh. Trong vòng một đến hai năm tới, AI có thể tác động mạnh đến các nhóm kỹ xảo hơn là các nhóm sáng tạo nội dung.

Xu hướng này không chỉ diễn ra ở Trung Quốc. Tại Mỹ, hãng phim A24 được cho là đã thành lập phòng thí nghiệm AI với nguồn vốn đầu tư từ OpenAI.

Thành công không chỉ là công nghệ, mà là cảm xúc

Dù dữ liệu, công nghệ và AI đóng vai trò quan trọng, nhưng cuối cùng, điều quyết định thành công của một bộ phim vẫn là cảm xúc mà nó mang lại cho khán giả.

Khi được hỏi vì sao mùa ba của Cang Yuan Tu xoay quanh hình tượng phượng hoàng thần thoại, Xu cho biết thông điệp mà nhóm sản xuất muốn truyền tải là: “Chiến tranh không có nghĩa là chúng ta nên ngừng sống. Dù chuyện gì xảy ra bên ngoài, trái tim con người vẫn nên giữ niềm vui.”

Có lẽ đó mới là bí quyết thành công lớn nhất: Dữ liệu giúp tìm ra câu chuyện, công nghệ giúp kể câu chuyện, nhưng cảm xúc mới là thứ khiến khán giả ở lại.