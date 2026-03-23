Công nghệ số
AI

Adobe nâng cấp AI tạo ảnh theo phong cách cá nhân, kiểm soát đồng nhất sáng tạo

Minh Đức

13:57 | 23/03/2026
Adobe vừa giới thiệu Firefly Custom Models dưới dạng thử nghiệm, mở rộng khả năng cá nhân hóa trong thiết kế bằng trí tuệ nhân tạo.
Adobe Firefly Custom Models cho phép người dùng huấn luyện mô hình dựa trên chính bộ hình ảnh và tác phẩm cốt lõi, từ đó tạo ra sản phẩm mang dấu ấn riêng, hạn chế tình trạng lệch phong cách vốn phổ biến trước đây.

Trong bối cảnh AI tạo ảnh phát triển nhanh, vấn đề đồng nhất luôn đặt ra thách thức lớn. Các hệ thống truyền thống thường tạo ra kết quả thiếu ổn định về màu sắc, nét vẽ hay cấu trúc hình ảnh. Firefly Custom Models đưa ra hướng tiếp cận khác khi xây dựng một “nền dữ liệu phong cách” riêng cho từng người dùng. Khi dữ liệu đầu vào đủ rõ ràng và nhất quán, AI có thể tái tạo hình ảnh với độ đồng bộ cao, phù hợp cho các chiến dịch truyền thông quy mô lớn hoặc quy trình sản xuất nội dung liên tục.

Adobe Firefly Custom Models mang lại sự sáng tạo vượt trội. Ảnh: Adobe blog

Thực tiễn sử dụng cho thấy giá trị rõ nét. Họa sĩ truyện tranh có thể mở rộng bối cảnh, phát triển nhân vật phụ mà vẫn giữ nguyên phong cách cá nhân. Doanh nghiệp kiểm soát hình ảnh thương hiệu trên nhiều nền tảng với độ nhận diện ổn định, giảm đáng kể khối lượng công việc lặp lại trong khâu thiết kế. AI khi đó vận hành như một hệ thống hỗ trợ có định hướng, thay vì chỉ phản hồi theo câu lệnh rời rạc.

Song song với hiệu năng, Adobe duy trì trọng tâm vào quyền riêng tư. Dữ liệu người dùng dùng để huấn luyện mô hình được giữ ở chế độ riêng tư mặc định, không đưa vào hệ thống chung. Cách tiếp cận này giúp bảo vệ tài sản sáng tạo trong bối cảnh tranh chấp bản quyền liên quan AI ngày càng gia tăng.

Dù vậy, chất lượng đầu ra vẫn phụ thuộc trực tiếp vào dữ liệu đầu vào. Bộ dữ liệu thiếu đồng nhất hoặc hạn chế về số lượng dễ khiến kết quả sai lệch khỏi phong cách mong muốn. Firefly Custom Models vì thế định hình vai trò rõ ràng: mở rộng năng suất sáng tạo, đồng thời giữ nguyên vai trò trung tâm của tư duy thẩm mỹ từ con người.

