Adobe ra mắt công cụ LLM Optimizer: Giải pháp tối ưu thương hiệu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo

Anh Xuân

Anh Xuân

09:00 | 24/06/2025
Thời đại trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách người dùng tìm kiếm thông tin, việc tối ưu hóa thương hiệu không còn chỉ dừng lại ở các công cụ tìm kiếm truyền thống. Tại lễ hội Cannes Lions ngày 16/6/2025, Adobe đã chính thức giới thiệu Adobe LLM Optimizer - một công cụ hoàn toàn mới nhằm giúp các thương hiệu doanh nghiệp nâng cao khả năng hiển thị trong môi trường AI sinh tạo.

Adobe ra mắt công cụ LLM Optimizer: Giải pháp tối ưu thương hiệu trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo
VentureBeat được tạo bằng Midjourney

Sự thay đổi lớn trong cách tìm kiếm thông tin

Các nền tảng AI giao tiếp như ChatGPT, Gemini và Claude đang dần trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng khi tìm kiếm thông tin. Theo số liệu từ Adobe Analytics, lưu lượng truy cập từ AI đến các trang thương mại điện tử Mỹ đã tăng vọt 3.500%, trong khi lưu lượng đến các trang du lịch tăng 3.200% chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 7/2024 đến tháng 5/2025.

"Sự phát triển của các dịch vụ trò chuyện AI thực sự ấn tượng với mức tăng trưởng khổng lồ từ năm này sang năm khác," ông Haresh Kumar, Giám đốc cấp cao về Chiến lược và Marketing Sản phẩm tại Adobe Experience Manager chia sẻ. "Điều này đang thay đổi hoàn toàn cách người tiêu dùng tương tác, tìm kiếm và thu thập thông tin."

GEO - Khái niệm mới thay thế SEO truyền thống

Thay vì tập trung vào SEO (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) truyền thống với từ khóa và liên kết ngược, các thương hiệu giờ đây cần quan tâm đến GEO (Generation Engine Optimization - Tối ưu hóa công cụ tạo sinh).

"SEO không còn chỉ xoay quanh từ khóa và backlink nữa," ông Kumar nhấn mạnh. "Trong kỷ nguyên AI tạo sinh, chúng ta đang bước vào một mô hình hoàn toàn mới - GEO - nơi mà tính liên quan được đánh giá theo cách khác biệt."

Ba tính năng chính của Adobe LLM Optimizer

Adobe LLM Optimizer hoạt động dựa trên ba trụ cột chính:

1. Tự động nhận diện (Auto Identify): Hệ thống sẽ phát hiện cách nội dung thương hiệu được các mô hình AI lớn sử dụng. Adobe theo dõi "dấu vân tay" của nội dung đã được lập chỉ mục và xác định liệu nội dung có xuất hiện trong các câu trả lời AI hay không, cũng như cách thức xuất hiện.

2. Tự động Đề xuất (Auto Suggest): Dựa trên các mô hình AI riêng được huấn luyện cho giao diện sinh tạo, công cụ sẽ đưa ra những khuyến nghị cải thiện về mặt kỹ thuật và nội dung. Điều này có thể bao gồm việc sửa lỗi metadata hoặc nâng cao tính uy tín và ngữ cảnh trong nội dung FAQ.

3. Tự động Tối ưu (Auto Optimize): Đối với nhiều thương hiệu, thách thức không chỉ là biết cần sửa gì mà còn là thực hiện nhanh chóng. LLM Optimizer cho phép áp dụng các thay đổi được đề xuất một cách trực tiếp, thường không cần sự can thiệp sâu từ đội ngũ phát triển.

Phát hiện và khắc phục khoảng trống hiển thị

Một trong những điểm mạnh của hệ thống Adobe là khả năng giúp nhà marketing nhận ra những lĩnh vực mà thương hiệu của họ chưa được thể hiện đầy đủ trong kết quả AI. Ứng dụng còn tính toán giá trị lưu lượng dự kiến cho từng thay đổi được đề xuất, giúp đội ngũ ưu tiên những hành động có tác động lớn nhất.

Ông Kumar giải thích: "Mục tiêu là giúp thương hiệu hiểu rõ những khoảng trống, những nơi họ không xuất hiện trong câu trả lời của AI - và các giải pháp có thể giúp họ dễ thấy hơn"

Tập trung vào định dạng nội dung phù hợp

Theo kinh nghiệm của Adobe, các trang FAQ (Câu hỏi Thường gặp) có xu hướng hoạt động rất hiệu quả trong việc lập chỉ mục LLM.

"Các trang FAQ mang lại hiệu suất xuất sắc trong việc lập chỉ mục LLM vì chúng cung cấp những câu trả lời trực tiếp, có thẩm quyền mà các LLM ưa chuộng khi tạo phản hồi," ông Kumar chia sẻ.

Nền tảng Adobe không chỉ khuyến nghị tạo nội dung dạng này mà còn hỗ trợ việc tạo ra chúng theo đúng giọng điệu và cấu trúc thương hiệu hiện có, nhờ tính năng tích hợp sẵn với Adobe Experience Manager.

Phân tích liên tục và mở rộng phạm vi

LLM Optimizer sử dụng kết hợp mô hình đẩy và kéo để duy trì việc lập chỉ mục nội dung luôn cập nhật. Khi có nội dung mới được xuất bản hoặc được mô hình AI truy cập, hệ thống sẽ tự động cập nhật phân tích và đưa ra thông tin chi tiết cho người dùng.

Hiện tại, sản phẩm theo dõi hiệu suất trên các mô hình AI hàng đầu như ChatGPT, Claude và Gemini, với kế hoạch mở rộng khi có thêm mô hình mới xuất hiện.

Tính sẵn có và tích hợp

Adobe LLM Optimizer đã chính thức ra mắt dưới hai dạng: sản phẩm độc lập hoặc tích hợp trực tiếp với Adobe Experience Manager Sites. Mặc dù giá cả chưa được công bố, Adobe xác nhận đây là sản phẩm riêng biệt yêu cầu khách hàng đăng ký và cập nhật hợp đồng.

"LLM Optimizer là sản phẩm mới hoàn toàn, được tích hợp sâu với Adobe Experience Manager nhưng cũng có thể hoạt động độc lập," ông Kumar cho biết. "Khách hàng cần đăng ký dựa trên mức độ sẵn sàng và chiến lược AI của mình."

Hướng tới tương lai

Bà Loni Stark, Phó Chủ tịch Chiến lược và Sản phẩm của Adobe Experience Cloud tóm tắt: "Với Adobe LLM Optimizer, chúng tôi giúp các thương hiệu tự tin điều hướng trong bối cảnh mới này, đảm bảo họ nổi bật và thành công trong những thời khắc quan trọng."

Với việc ngày càng nhiều người tiêu dùng sử dụng các giao diện AI, Adobe định vị LLM Optimizer như một giải pháp tiên phong cho các doanh nghiệp muốn thích ứng với bối cảnh mới. Sản phẩm mang đến sự kết hợp giữa khả năng hiển thị, tự động hóa và tính minh bạch chiến lược khi tương tác số hóa đang từng bước vượt ra ngoài các công cụ tìm kiếm truyền thống để hướng tới một tương lai sáng tạo hơn.

