Chúng ta đang ở trong một siêu chu kỳ AI và nó có thể kéo dài 20 năm

Hải Thủy

Hải Thủy

17:22 | 26/09/2025
Theo Raj Ganguly - đồng sáng lập kiêm CEO B Capital, trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đang ở giai đoạn đầu của một “siêu chu kỳ” công nghệ có thể kéo dài từ 15 đến 20 năm, tác động mạnh mẽ đến kinh tế và xã hội toàn cầu.
Chúng ta đang ở trong một siêu chu kỳ AI và nó có thể kéo dài 20 năm
Siêu chu kỳ thường được định nghĩa là một giai đoạn tăng trưởng liên tục kéo dài của một thị trường. Ảnh: Getty.

Trên podcast Beyond the Valley của CNBC, Ganguly nhấn mạnh: “Chúng ta đang ở năm thứ ba hoặc thứ tư của siêu chu kỳ AI này. Nó có thể kéo dài 15 năm, thậm chí 20 năm, và chắc chắn sẽ thay đổi thế giới.”

Khái niệm siêu chu kỳ thường chỉ giai đoạn tăng trưởng liên tục, kéo dài của một thị trường. Với AI, sự chuyển biến không chỉ giới hạn ở công nghệ tiêu dùng mà lan rộng sang y tế, khí hậu, năng lượng và thị trường lao động.

Ba thay đổi lớn do AI thúc đẩy

Thung lũng Silicon hồi sinh: Dù mất vị thế thống trị tuyệt đối, nhưng AI tạo sinh đã giúp khu vực này quay trở lại trung tâm đổi mới toàn cầu.

Người sáng lập đơn lẻ có lợi thế: AI cho phép khởi nghiệp mà không cần đội ngũ kỹ sư đông đảo, giảm rào cản công nghệ.

Kỷ nguyên công nghệ “sâu”: Thập kỷ tới tập trung vào AI tạo sinh, chất bán dẫn tiên tiến, thay vì chỉ các nền tảng tiêu dùng như Amazon hay Meta.

B Capital hiện tập trung đầu tư vào công nghệ sâu, bao gồm AI, y tế và khí hậu. Ganguly đặc biệt đánh giá cao Ấn Độ, đây là nơi các ứng dụng AI gốc đang được xây dựng, có khả năng trở thành sản phẩm dẫn đầu tại Mỹ và châu Âu trong vòng 5 năm tới.

Liệu AI đang tạo “bong bóng”?

Trước lo ngại về định giá quá cao, Ganguly thừa nhận có yếu tố “bong bóng” khi nhiều người kỳ vọng AI sẽ thay đổi thế giới chỉ trong 5 năm. Tuy nhiên, ông khẳng định các bước chuyển đổi công nghệ lớn luôn mất nhiều thời gian hơn tưởng tượng.

Ganguly, sinh ra ở Ấn Độ và lớn lên ở Mỹ, đồng sáng lập B Capital vào năm 2015 cùng Eduardo Saverin, đồng sáng lập Facebook. Ông tin rằng sự đổi mới công nghệ cơ bản tại châu Á sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong siêu chu kỳ AI này.

siêu chu kỳ AI Trí tuệ nhân tạo Raj Ganguly B Capital đầu tư AI AI tạo sinh công nghệ sâu Ứng dụng AI bong bóng AI Ấn Độ AI Thung lũng Silicon tương lai AI chip tiên tiến thị trường việc làm AI Đổi mới công nghệ

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

