Ấn Độ chi 18 tỷ USD xây dựng cường quốc chip

Mười dự án bán dẫn hiện đang được triển khai trên sáu tiểu bang ở Ấn Độ, với tổng vốn đầu tư là 18,2 tỷ đô la. Ảnh: Getty.

Theo CNBC, New Delhi muốn xây dựng chuỗi cung ứng hoàn chỉnh từ thiết kế, chế tạo đến thử nghiệm và đóng gói ngay tại Ấn Độ. Hiện Ấn Độ đã phê duyệt 10 dự án trị giá 1,6 nghìn tỷ rupee (18,2 tỷ USD), bao gồm hai nhà máy chế tạo và nhiều cơ sở đóng gói. Dự án lớn nhất là nhà máy 11 tỷ USD của Tata Electronics tại bang Gujarat, hợp tác cùng Powerchip (Đài Loan).

Ấn Độ sở hữu lực lượng kỹ sư thiết kế chip dồi dào, nhưng hạ tầng sản xuất và hệ sinh thái vẫn còn non trẻ. Các chuyên gia cảnh báo rằng để thành công, New Delhi không chỉ cần “một vài nhà máy sáng bóng” mà còn phải xây dựng một hệ sinh thái bán dẫn sâu và bền vững, từ nhân lực, hạ tầng, thuế, thương mại cho đến chính sách sở hữu trí tuệ.

Chính phủ Ấn Độ đã tung ra hàng loạt ưu đãi, bao gồm việc chi trả 50% chi phí dự án cho cả chế tạo và đóng gói chip, cùng chính sách hỗ trợ sản xuất linh kiện điện tử nhằm tạo cầu nội địa. Tuy vậy, tính bền vững của các ưu đãi này vẫn bị đặt dấu hỏi.

Các nhà nghiên cứu bên trong phòng thí nghiệm chế tạo chất bán dẫn tại Trung tâm Khoa học và Kỹ thuật Nano, thuộc Viện Khoa học Ấn Độ, ở Bangalore. Ảnh: Getty.

Ngoài các dự án chế tạo, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đang tập trung vào mảng thử nghiệm và đóng gói (OSAT), vốn cần ít vốn hơn nhưng đem lại biên lợi nhuận hấp dẫn. Đây được xem là cơ hội khả thi hơn để Ấn Độ tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mục tiêu xa hơn của Ấn Độ là tiến tới sản xuất chip 2nm, loại chip tiên tiến đang được TSMC (Đài Loan) chuẩn bị sản xuất hàng loạt. Song hiện tại, nhân tài trong nước chủ yếu mới tham gia vào khâu thử nghiệm và xác nhận thiết kế, trong khi quyền sở hữu trí tuệ cốt lõi vẫn tập trung tại Mỹ, Đài Loan hay Singapore.

“3-4 năm tới sẽ là giai đoạn then chốt. Nếu vượt qua được rào cản hạ tầng, công nghệ và luật SHTT, Ấn Độ có thể trở thành mắt xích quan trọng trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu,” ông Sujay Shetty, PwC Ấn Độ, nhận định.