Giá vàng hôm nay 22/12: Trong nước neo cao, thế giới giữ xu hướng tích cực

Vàng trong nước giữ giá cao

Tại thời điểm khảo sát, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết phổ biến quanh mức 154,6 – 156,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), không có biến động đáng kể so với cuối tuần trước. Biên độ chênh lệch mua – bán vẫn duy trì ở mức cao, phản ánh sự dè dặt của cả bên mua lẫn bên bán.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn 9999 dao động quanh 151 – 154 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu và khu vực. Một số doanh nghiệp điều chỉnh giảm nhẹ vài trăm nghìn đồng mỗi lượng nhằm kích cầu giao dịch, song nhìn chung mặt bằng giá vẫn neo ở vùng cao kỷ lục.

Thị trường trong nước đang bước vào giai đoạn giao dịch chậm khi nhu cầu đầu tư ngắn hạn suy yếu, trong khi người mua vàng tích trữ có xu hướng chờ đợi các nhịp điều chỉnh rõ ràng hơn.

Giá vàng thế giới ổn định

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay dao động quanh 4.300 – 4.350 USD/ounce, giữ xu hướng tích cực sau các phiên tăng trước đó. Diễn biến của kim loại quý phần nào được hỗ trợ bởi tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn và kỳ vọng về chính sách tiền tệ nới lỏng hơn trong trung hạn.

Tuy nhiên, thanh khoản trên thị trường quốc tế đang có dấu hiệu suy giảm do các quỹ đầu tư và tổ chức tài chính lớn chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, khiến biên độ dao động giá không quá mạnh.

Nhận định và dự báo

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, giá vàng có thể tiếp tục đi ngang hoặc biến động nhẹ, khi thị trường thiếu thông tin hỗ trợ đủ mạnh để hình thành xu hướng mới. Các yếu tố như diễn biến của đồng USD, chính sách lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn và rủi ro địa chính trị vẫn là những biến số quan trọng chi phối giá vàng trong thời gian tới.

Đối với thị trường trong nước, mức chênh lệch cao giữa giá vàng nội và thế giới tiếp tục là rào cản khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Ngày 22/12, giá vàng trong nước duy trì ổn định ở vùng cao, trong khi giá vàng thế giới giữ được xu hướng tích cực nhưng giao dịch trầm lắng. Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn cuối năm, giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến kinh tế quốc tế và hạn chế tâm lý lướt sóng ngắn hạn.