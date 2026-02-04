Hà Nội ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ và chợ Chuyển đổi số

Phát biểu tại Lễ ra mắt HanoTEX và DTMarket, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, thời gian qua Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và đặc biệt là Ban Chỉ đạo 57 đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đã đạt được những kết quả quan trọng có ý nghĩa thiết thực. Việc ra mắt HanoTEX và DTMarket là bước đi cụ thể hóa quyết tâm thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cù Ngọc Trang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Lê Hải

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nguồn cung công nghệ ngày càng lớn.

Tuy nhiên, khả năng giao dịch, thương mại hóa và lan tỏa các kết quả này vẫn còn hạn chế do thiếu một thị trường được tổ chức bài bản, minh bạch và có cơ chế bảo đảm niềm tin. Từ thực tiễn đó, việc hình thành HanoTEX và DTMarket là yêu cầu tất yếu nhằm tổ chức lại thị trường công nghệ theo hướng hiện đại, hiệu quả.

HanoTEX được xây dựng như một hạ tầng trung tâm cho thị trường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đa chức năng, thực hiện các hoạt động: Định giá, môi giới và xúc tiến chuyển giao công nghệ; Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Kết nối doanh nghiệp, viện – trường, nhà đầu tư và các thiết chế tài chính; Thúc đẩy phát triển và khai thác tài sản trí tuệ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội và Chợ Chuyển đổi số thế hệ mới. Ảnh Lê Hải

HanoTEX bao gồm sàn giao dịch trực tuyến (hanotex.vn) và không gian giao dịch vật lý, là sàn giao dịch công nghệ đầu tiên trong cả nước triển khai theo mô hình hợp tác công - tư, với doanh nghiệp tham gia quản lý, vận hành chuyên nghiệp. Đến năm 2030, HanoTEX hướng tới trở thành thiết chế trung gian thị trường khoa học và công nghệ tầm khu vực và quốc tế, đóng vai trò dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô và cả nước.

DTMarket (dtmarket.vn) là cấu phần chuyên biệt của HanoTEX, tập trung vào các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ phục vụ chuyển đổi số. DTMarket tạo lập không gian giao dịch tập trung, minh bạch, nơi các giải pháp chuyển đổi số được đánh giá, lựa chọn và triển khai dựa trên hiệu quả thực tiễn. Không chỉ là một nền tảng giao dịch trực tuyến, DTMarket kế thừa đầy đủ các chức năng cốt lõi của Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội, đồng thời chuyên sâu vào kết nối cung - cầu công nghệ số cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

Trong khuôn khổ Lễ ra mắt cũng đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác 3 nhà trong nghiên cứu, phát triển AI. Ảnh Lê Hải

Việc hình thành DTMarket góp phần khắc phục tình trạng thị trường giải pháp số phân tán, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm công nghệ số và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của Thủ đô.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, HanoTEX và DTMarket là minh chứng cho định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hà Nội theo chuỗi giá trị “nghiên cứu - ứng dụng - thị trường”, trong đó: Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và dẫn dắt; Doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo; Viện, trường là nguồn cung tri thức và công nghệ và Thị trường là thước đo hiệu quả cuối cùng.

Tại sự kiện, 20 doanh nghiệp đã tham gia không gian trưng bày và trình diễn công nghệ, giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp phục vụ chuyển đổi số trong các lĩnh vực: Quản lý nhà nước và chính quyền số; đô thị thông minh; sản xuất - kinh doanh; giáo dục, y tế và đời sống xã hội.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng đã giới thiệu Hệ thống chuyển nhận văn bản trực tuyến giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước và ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác theo mô hình “ba nhà: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp” trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).