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Hà Nội ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ và chợ Chuyển đổi số

La Giang

La Giang

18:16 | 04/02/2026
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Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội (HanoTEX) và Chợ Chuyển đổi số (DTMarket) được Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, viện, trường và cộng đồng doanh nghiệp và Công ty CP Liên kết quốc tế BVA chính thức ra mắt vào ngày 3/2, tại Khu Liên cơ Võ Chí Công, Hà Nội.
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Phát biểu tại Lễ ra mắt HanoTEX và DTMarket, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, thời gian qua Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và đặc biệt là Ban Chỉ đạo 57 đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và đã đạt được những kết quả quan trọng có ý nghĩa thiết thực. Việc ra mắt HanoTEX và DTMarket là bước đi cụ thể hóa quyết tâm thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Hà Nội ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ và Chợ Chuyển đổi số
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cù Ngọc Trang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Lê Hải

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số, nguồn cung công nghệ ngày càng lớn.

Tuy nhiên, khả năng giao dịch, thương mại hóa và lan tỏa các kết quả này vẫn còn hạn chế do thiếu một thị trường được tổ chức bài bản, minh bạch và có cơ chế bảo đảm niềm tin. Từ thực tiễn đó, việc hình thành HanoTEX và DTMarket là yêu cầu tất yếu nhằm tổ chức lại thị trường công nghệ theo hướng hiện đại, hiệu quả.

HanoTEX được xây dựng như một hạ tầng trung tâm cho thị trường khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đa chức năng, thực hiện các hoạt động: Định giá, môi giới và xúc tiến chuyển giao công nghệ; Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Kết nối doanh nghiệp, viện – trường, nhà đầu tư và các thiết chế tài chính; Thúc đẩy phát triển và khai thác tài sản trí tuệ.

Hà Nội ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ và Chợ Chuyển đổi số
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội và Chợ Chuyển đổi số thế hệ mới. Ảnh Lê Hải

HanoTEX bao gồm sàn giao dịch trực tuyến (hanotex.vn) và không gian giao dịch vật lý, là sàn giao dịch công nghệ đầu tiên trong cả nước triển khai theo mô hình hợp tác công - tư, với doanh nghiệp tham gia quản lý, vận hành chuyên nghiệp. Đến năm 2030, HanoTEX hướng tới trở thành thiết chế trung gian thị trường khoa học và công nghệ tầm khu vực và quốc tế, đóng vai trò dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô và cả nước.

DTMarket (dtmarket.vn) là cấu phần chuyên biệt của HanoTEX, tập trung vào các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ phục vụ chuyển đổi số. DTMarket tạo lập không gian giao dịch tập trung, minh bạch, nơi các giải pháp chuyển đổi số được đánh giá, lựa chọn và triển khai dựa trên hiệu quả thực tiễn. Không chỉ là một nền tảng giao dịch trực tuyến, DTMarket kế thừa đầy đủ các chức năng cốt lõi của Sàn Giao dịch công nghệ Hà Nội, đồng thời chuyên sâu vào kết nối cung - cầu công nghệ số cho cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội.

Hà Nội ra mắt Sàn Giao dịch công nghệ và Chợ Chuyển đổi số
Trong khuôn khổ Lễ ra mắt cũng đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác 3 nhà trong nghiên cứu, phát triển AI. Ảnh Lê Hải

Việc hình thành DTMarket góp phần khắc phục tình trạng thị trường giải pháp số phân tán, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm công nghệ số và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của Thủ đô.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, HanoTEX và DTMarket là minh chứng cho định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của Hà Nội theo chuỗi giá trị “nghiên cứu - ứng dụng - thị trường”, trong đó: Nhà nước giữ vai trò kiến tạo và dẫn dắt; Doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo; Viện, trường là nguồn cung tri thức và công nghệ và Thị trường là thước đo hiệu quả cuối cùng.

Tại sự kiện, 20 doanh nghiệp đã tham gia không gian trưng bày và trình diễn công nghệ, giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp phục vụ chuyển đổi số trong các lĩnh vực: Quản lý nhà nước và chính quyền số; đô thị thông minh; sản xuất - kinh doanh; giáo dục, y tế và đời sống xã hội.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng đã giới thiệu Hệ thống chuyển nhận văn bản trực tuyến giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước và ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác theo mô hình “ba nhà: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp” trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI).

HanoTEX Sàn Giao dịch công nghệ Chợ Chuyển đổi số DTMarket Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nghị quyết 57-NQ/TW đổi mới sáng tạo

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
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DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đơn giản hơn nhờ dữ liệu số liên thông

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Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Cục CSGT đề xuất

Cục CSGT đề xuất 'làn vượt xe' trên đường cao tốc

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

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Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

Ubisoft: Game remake mang lại lợi nhuận cao hơn dự án IP mới

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Chủ tịch SEGA: Đĩa game vẫn còn chỗ đứng trong kỷ nguyên game số

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây

Lenovo hé lộ Legion C700, tay cầm chơi game đám mây với độ trễ 10 mili giây