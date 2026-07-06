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Tổng thống Trump can thiệp vụ FIFA treo giò ngôi sao tuyển Mỹ

Thế Kiên

Thế Kiên

08:59 | 06/07/2026
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Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã liên hệ với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để đề nghị xem xét lại án treo giò tiền đạo Folarin Balogun, trước khi cơ quan quản lý bóng đá thế giới bất ngờ tạm hoãn lệnh cấm thi đấu.
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Tổng thống Trump can thiệp vụ FIFA treo giò ngôi sao tuyển Mỹ
Tổng thống Donald Trump được cho là đã yêu cầu FIFA xem xét lại án treo giò một trận đối với tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển quốc gia Mỹ tại World Cup, trước khi cơ quan quản lý bóng đá quốc tế này bất ngờ đảo ngược lệnh cấm. Ảnh: Getty.

Cuộc gọi gây chú ý trước quyết định hiếm gặp của FIFA

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã yêu cầu FIFA xem xét lại án treo giò đối với tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ, trước khi cơ quan quản lý bóng đá thế giới đưa ra quyết định hiếm gặp, cho phép cầu thủ này tiếp tục thi đấu tại World Cup.

Theo New York Times, ông Trump đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino sau trận đấu giữa Mỹ và Bosnia và Herzegovina, trong đó Balogun phải nhận thẻ đỏ gây tranh cãi. Tờ báo dẫn ba nguồn tin am hiểu cuộc trao đổi cho biết Tổng thống Mỹ đề nghị FIFA xem lại án phạt dành cho tiền đạo 25 tuổi.

Thông tin về cuộc gọi giữa Nhà Trắng và lãnh đạo FIFA ban đầu được bình luận viên thể thao Ben Jacobs tiết lộ. MS NOW sau đó xác nhận ông Trump đã liên hệ với người đứng đầu FIFA. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi chính thức về mức độ liên quan của Tổng thống Mỹ trong quyết định này.

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Balogun, chân sút chủ lực của tuyển Mỹ tại giải đấu năm nay, bị truất quyền thi đấu trong chiến thắng 2-0 trước Bosnia và Herzegovina. Theo quy định thông thường, thẻ đỏ kéo theo án treo giò một trận tự động và không được phép kháng cáo.

Tuy nhiên, FIFA sau đó thông báo tạm hoãn việc thi hành án phạt. Cơ quan này cho biết “việc thực hiện án treo giò tự động đối với cầu thủ người Mỹ Folarin Balogun được tạm hoãn trong thời gian thử thách một năm”.

Quyết định này giúp Balogun đủ điều kiện ra sân trong trận gặp Bỉ tại vòng 16 đội diễn ra ở Seattle.

Tranh cãi về tiền lệ và tính độc lập của FIFA

Sau quyết định của FIFA, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social: “Cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và đảo ngược một sự bất công lớn”.

Tuy nhiên, phía Bỉ bày tỏ sự không hài lòng. Hiệp hội Bóng đá Hoàng gia Bỉ (RBFA) cho biết họ “vô cùng kinh ngạc” trước việc FIFA thay đổi án phạt, đồng thời cho rằng quyết định này có thể không phù hợp với các quy định hiện hành.

RBFA cho biết tổ chức này đang xem xét các phương án phản ứng phù hợp.

[Chưa xác minh] Theo một số nguồn tin quốc tế, đây là một trong những trường hợp hiếm hoi FIFA thay đổi cách áp dụng án treo giò tự động tại World Cup, làm dấy lên tranh luận về quy trình xử lý kỷ luật và yếu tố bên ngoài có thể tác động đến các quyết định thể thao.

Sự việc cũng thu hút chú ý bởi mối quan hệ giữa ông Trump và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Nhà lãnh đạo FIFA từng nhiều lần xuất hiện cùng Tổng thống Mỹ trong các sự kiện bóng đá lớn.

Theo bản kê khai tài chính năm 2025 của ông Trump, ông Infantino từng tặng Tổng thống Mỹ 10 vé xem trận chung kết FIFA Club World Cup tại sân MetLife, New Jersey, với tổng giá trị khoảng 15.000 USD.

Ông Trump cũng tham dự trận đấu này và cùng Chủ tịch FIFA xuống sân trong lễ trao cúp sau khi Chelsea đánh bại Paris Saint-Germain.

Việc Mỹ là một trong ba quốc gia đồng tổ chức World Cup cùng MexicoCanada càng khiến những diễn biến xung quanh đội tuyển chủ nhà nhận được sự quan tâm lớn.

Với việc Balogun trở lại đội hình, tuyển Mỹ có thêm lựa chọn quan trọng trên hàng công trong cuộc đối đầu với Bỉ. Tiền đạo sinh ra tại Mỹ và trưởng thành ở Anh đã ghi ba bàn trong ba trận tại giải đấu năm nay.

Đội thắng trong cặp đấu Mỹ và Bỉ sẽ giành quyền vào tứ kết để gặp Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha.

Trump can thiệp vụ FIFA Chủ tịch FIFA Gianni Infantino Gianni Infantino Chủ tịch FIFA treo giò tiền đạo Folarin Balogun Balogun

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Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Kim TT/AVPL 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Nguyên Liệu 99.99 13,560 ▼40K 13,760 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 13,510 ▼40K 13,710 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,060 ▼40K 14,560 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,010 ▼40K 14,510 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,940 ▼40K 14,490 ▼40K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Hà Nội - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Miền Tây - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,700 ▼90K 15,050 ▼90K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,240 ▼90K 14,940 ▼90K
Trang sức 99.99 14,250 ▼90K 14,950 ▼90K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 148 ▼1336K 15,102 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148 ▼1336K 15,103 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,479 ▼4K 1,509 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,479 ▼4K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,459 ▼4K 1,494 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,921 ▼396K 147,921 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,711 ▼300K 112,211 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,252 ▼272K 101,752 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,793 ▼244K 91,293 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,759 ▼233K 87,259 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,956 ▼167K 62,456 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cập nhật: 06/07/2026 13:45
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Cập nhật: 06/07/2026 13:45
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Cập nhật: 06/07/2026 13:45
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Cập nhật: 06/07/2026 13:45

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