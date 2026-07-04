Lịch World Cup 2026 ngày 5/7: Loạt đấu mở màn vòng 1/8

Maroc tự tin vượt thử thách mang tên Canada

Maroc là một trong những đội tuyển ổn định nhất tại World Cup 2026. Sau hành trình ấn tượng ở vòng bảng và chiến thắng trước Hà Lan tại vòng 1/16, đại diện châu Phi tiếp tục được đánh giá cao trước Canada ở trận đấu diễn ra tại Houston.

Những gương mặt như Bouaddi, El Khannouss và Saibari đang tạo dấu ấn bên cạnh hai ngôi sao Achraf Hakimi và Brahim Diaz. Sự cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm giúp Maroc duy trì cường độ thi đấu cao, đồng thời tạo ra nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

World Cup 2026: Cannada chạm trán Maroc. Ảnh: Khelnow

Ở vòng 1/16, Maroc kiểm soát phần lớn thế trận trước Hà Lan và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Dù chỉ giành chiến thắng sau loạt sút luân lưu, màn trình diễn của đội bóng châu Phi cho thấy họ hoàn toàn đủ khả năng kết thúc trận đấu sớm nếu không gặp một thủ môn thi đấu xuất sắc bên phía đối thủ.

Trong khi đó, Canada phải trải qua hành trình khó khăn hơn để góp mặt ở vòng 1/8. Đội đồng chủ nhà chỉ vượt qua Nam Phi bằng bàn thắng ở những phút bù giờ, đồng thời không còn lợi thế được thi đấu trên sân quen thuộc sau khi đánh mất ngôi đầu bảng.

Với chất lượng đội hình đồng đều cùng bản lĩnh được khẳng định trong nhiều giải đấu lớn, Maroc được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài hành trình thành công tại World Cup 2026.

Thời gian thi đấu: 0 giờ sáng ngày 5/7 (giờ Việt Nam)

Pháp tìm lời giải cho hàng thủ Paraguay

Ở cặp đấu còn lại, Pháp đối mặt thử thách không nhỏ trước Paraguay, đội bóng gây bất ngờ khi loại Đức bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ và giàu tính kỷ luật.

Sau thất bại nặng nề trước Mỹ ở trận ra quân, Paraguay nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật. Đại diện Nam Mỹ trở lại với phong cách phòng ngự số đông quen thuộc, hạn chế tối đa khoảng trống và sẵn sàng tranh chấp quyết liệt để bảo vệ khung thành. Cách tiếp cận này đã giúp Paraguay liên tiếp giành những kết quả tích cực, trong đó đáng chú ý là chiến thắng trước Đức để giành quyền góp mặt ở vòng 1/8 World Cup.

World Cup 2026: Pháp đụng độ Paraguay. Ảnh: Khelnow

Tuy nhiên, Pháp sở hữu hàng công được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất giải đấu. Bộ ba Michael Olise, Kylian Mbappe và Ousmane Dembele mang đến sự đa dạng trong các phương án tấn công, từ tốc độ, kỹ thuật cá nhân đến khả năng tạo đột biến ở những thời điểm quyết định.

Ngoài lực lượng đá chính chất lượng, HLV Didier Deschamps còn có nhiều lựa chọn trên băng ghế dự bị như Desire Doue hay Bradley Barcola, giúp đội tuyển Pháp duy trì sức ép trong suốt trận đấu.

Trước đối thủ thiên về phòng ngự, Pháp nhiều khả năng sẽ kiên nhẫn kiểm soát bóng, kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương trước khi tận dụng những khoảng trống để tạo khác biệt. Với chiều sâu lực lượng, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và phong độ ổn định, tuyển Pháp có nhiều cơ sở để hướng tới chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức, qua đó giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết World Cup 2026.

Thời gian thi đấu: 4 giờ sáng ngày 5/7 (giờ Việt Nam)