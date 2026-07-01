Lịch World Cup 2026 ngày 2/7: Bỉ đối đầu Senegal, Mỹ quyết vượt Bosnia

Bỉ - Senegal: Chờ màn đôi công bùng nổ

Cuộc đối đầu giữa Bỉ và Senegal tại vòng 1/16 World Cup 2026 được đánh giá là một trong những trận đấu đáng chờ đợi nhất khi cả hai đội đều bước vào vòng knock-out với sự tự tin lớn sau những chiến thắng đậm ở lượt cuối vòng bảng.

Đội tuyển Bỉ khẳng định sức mạnh bằng màn vùi dập New Zealand 5-1 để giành ngôi đầu bảng G. Trước đó, thầy trò HLV Garcia trải qua khởi đầu không mấy suôn sẻ với trận hòa Ai Cập và cuộc đối đầu đầy khó khăn trước Iran. Dù vậy, màn trình diễn bùng nổ ở lượt đấu cuối cho thấy "Quỷ đỏ" đã tìm lại được sự hiệu quả trong tấn công.

Sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng ở tuyến giữa cùng phong độ cao của Leandro Trossard, Bỉ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ. Tuy nhiên, hàng phòng ngự chưa tạo được sự yên tâm khiến đại diện châu Âu không được phép chủ quan nếu muốn tiến sâu tại giải đấu.

World Cup 2026: Bỉ đụng độ Senegal. Ảnh: Khelnow

Ở phía đối diện, Senegal giành quyền vào vòng 1/16 với tư cách một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đại diện châu Phi khép lại vòng bảng bằng chiến thắng 5-0 trước Iraq, đồng thời trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên ghi năm bàn trong một trận đấu tại World Cup.

Sau hai thất bại liên tiếp trước Pháp và Na Uy, đoàn quân của HLV Aliou Cisse cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ. Hàng công với Sadio Mane, Ismaila Sarr cùng nhiều phương án dự bị giàu tốc độ và khả năng tạo đột biến giúp Senegal luôn sẵn sàng gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Trong bối cảnh cả Bỉ và Senegal đều thiên về lối chơi tấn công nhưng chưa thật sự chắc chắn ở khâu phòng ngự, trận đấu trên sân Lumen Field được kỳ vọng sẽ diễn ra cởi mở với nhiều cơ hội ghi bàn.

Thời gian thi đấu: 3 giờ sáng ngày 2/7 (giờ Việt Nam)

Mỹ - Bosnia: Chủ nhà đối mặt bài kiểm tra bản lĩnh

Sau vòng bảng nhiều cảm xúc, đội tuyển Mỹ bước vào vòng 1/16 với mục tiêu tận dụng lợi thế sân nhà để giành quyền góp mặt ở tứ kết. Tuy nhiên, Bosnia được dự báo sẽ mang đến thử thách không nhỏ cho thầy trò HLV Mauricio Pochettino.

Đội tuyển Mỹ thể hiện hình ảnh giàu năng lượng với hai chiến thắng thuyết phục trước Paraguay và Australia. Dẫu vậy, thất bại 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt đấu cuối cho thấy những khoảng trống nơi hàng thủ vẫn là vấn đề cần khắc phục.

Lối chơi pressing cường độ cao, khả năng chuyển đổi trạng thái nhanh cùng sự cơ động của Tyler Adams, Weston McKennie và Christian Pulisic tiếp tục là điểm tựa lớn nhất của đội chủ nhà. Nếu duy trì được nhịp độ thi đấu và hạn chế sai lầm, Mỹ đủ khả năng kiểm soát thế trận trước Bosnia.

World Cup 2026: Mỹ đụng độ Bosnia. Ảnh: Khelnow

Trong khi đó, Bosnia tiếp cận giải đấu theo phong cách thực dụng. Đội bóng vùng Balkan ưu tiên sự chắc chắn trong phòng ngự, kiên nhẫn chờ thời cơ phản công và tận dụng các tình huống bóng bổng dành cho tiền đạo kỳ cựu Edin Dzeko. Chính lối chơi kỷ luật đã giúp họ giành tấm vé vào vòng loại trực tiếp sau chiến thắng quyết định trước Qatar.

Về lực lượng, Mỹ vẫn chờ đánh giá khả năng ra sân của Christian Roldan, Mark McKenzie và Auston Trusty vì chấn thương, còn Bosnia đón sự trở lại của hậu vệ Tarik Muharemovic sau án treo giò.

Xét về chất lượng đội hình, chiều sâu lực lượng và lợi thế sân nhà, Mỹ được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, Bosnia đã nhiều lần chứng minh họ là đối thủ khó chịu ở những trận đấu loại trực tiếp. Muốn tránh bất ngờ, đội chủ nhà sẽ phải duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút trước một tập thể giàu kinh nghiệm và luôn biết cách tận dụng sai lầm của đối phương.

Thời gian thi đấu: 7 giờ sáng ngày 2/7 (giờ Việt Nam)