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Trump công bố thu nhập hơn 580 triệu USD từ tiền điện tử

Thế Kiên

Thế Kiên

11:25 | 01/07/2026
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Bản kê khai tài chính năm 2025 của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy ông thu về hơn 580 triệu USD từ các hoạt động liên quan đến tiền điện tử, đồng thời sở hữu danh mục đầu tư trải rộng từ cổ phiếu công nghệ, vàng đến bất động sản. Hồ sơ dài 927 trang tiếp tục làm dấy lên tranh luận về xung đột lợi ích giữa hoạt động kinh doanh và cương vị nguyên thủ quốc gia.
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Trump công bố thu nhập hơn 580 triệu USD từ tiền điện tử
Trump công bố thu nhập hơn 580 triệu USD từ tiền điện tử

Trump tiết lộ nguồn thu hàng trăm triệu USD từ tiền điện tử

Bản kê khai tài chính năm 2025 của Tổng thống MỹDonald Trump vừa được Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ công bố đã hé lộ quy mô tài sản và nguồn thu lớn từ tiền điện tử, bất động sản, cổ phiếu công nghệ cùng nhiều hoạt động cấp phép thương hiệu.

Theo hồ sơ dài 927 trang, ông Trump ghi nhận khoảng 580 triệu USD thu nhập liên quan đến lĩnh vực tiền điện tử. Trong đó, khoảng 515 triệu USD đến từ việc bán token do World Liberty Financial phát hành và khoảng 65 triệu USD từ việc bán cổ phần tại công ty mẹ của nền tảng này.

World Liberty Financial là doanh nghiệp tiền điện tử có liên hệ với gia đình ông Trump. Công ty phát hành token quản trị WLFI và đồng stablecoin USD1, hai sản phẩm từng thu hút sự quan tâm lớn của thị trường tài sản số.

Tiền điện tử trở thành nguồn thu lớn nhất

Hồ sơ cho thấy hoạt động kinh doanh tiền điện tử hiện là một trong những nguồn thu nổi bật nhất của ông Trump, bên cạnh hệ thống sân golf, khu nghỉ dưỡng và các hợp đồng khai thác thương hiệu.

Ngoài khoản thu từ World Liberty Financial, ông Trump còn khai báo khoảng 635 triệu USD tiền bản quyền từ các sản phẩm được mô tả là "đồng xu kỷ niệm". Theo Bloomberg, khoản doanh thu này có liên quan đến CIC Digital LLC, doanh nghiệp đứng sau hoạt động phát hành memecoin mang thương hiệu Trump.

Trong lĩnh vực bất động sản, các câu lạc bộ và sân golf tiếp tục mang về nguồn doanh thu lớn. Hồ sơ ghi nhận hơn 290 triệu USD đến từ Mar a Lago tại Florida, Trump National Doral, Trump National Washington, câu lạc bộ Bedminster và Jupiter.

Bên cạnh đó, ông Trump còn nhận hơn 86 triệu USD tiền bồi thường từ các vụ kiện và thỏa thuận pháp lý với nhiều tập đoàn truyền thông, gồm ABC, CBS, Meta, YouTube và X.

Bản kê khai cũng tiết lộ nhiều giao dịch đầu tư đáng chú ý.

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Ngày 18/8/2025, ông Trump thực hiện ba giao dịch mua liên tiếp cổ phiếu Apple, Microsoft và Nvidia, mỗi giao dịch có giá trị trong khoảng từ 5 triệu đến 25 triệu USD theo quy định công bố của Chính phủ Mỹ.

Khoản đầu tư vào Nvidia diễn ra một tuần sau khi chính quyền Trump công bố thỏa thuận cho phép Nvidia và AMD tiếp tục xuất khẩu chip AI H20 sang Trung Quốc với điều kiện chia sẻ một phần doanh thu cho Chính phủ Mỹ.

Ngoài ra, hồ sơ còn ghi nhận khoản đầu tư từ 500.000 đến 1 triệu USD vào cổ phiếu Amazon trong thời điểm tập đoàn này đang đối mặt với vụ kiện của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ.

Một khoản đầu tư khác thu hút sự chú ý là vàng thỏi trị giá từ 500.000 đến 1 triệu USD, cho thấy danh mục tài sản của Tổng thống Mỹ vẫn duy trì tỷ trọng nhất định ở các tài sản phòng thủ.

Thương hiệu Trump tiếp tục tạo dòng tiền

Ngoài các hoạt động đầu tư, tên tuổi Donald Trump tiếp tục tạo nguồn thu lớn thông qua các hợp đồng cấp phép thương hiệu.

Theo hồ sơ, ông nhận khoảng 4,7 triệu USD từ thỏa thuận cấp phép đồng hồ Trump, hơn 200.000 USD từ dự án Kinh thánh Greenwood, hàng trăm nghìn USD từ các hợp đồng giày thể thao, nước hoa, đàn guitar và nhiều đầu sách mang thương hiệu Trump.

Bản kê khai cũng xác nhận một số khoản thu này chưa từng được khai báo trong các báo cáo trước và đã được bổ sung trong lần công bố năm nay.

Về phía Đệ nhất phu nhân Melania Trump, hồ sơ cho thấy bà thu về khoảng 10,7 triệu USD từ thỏa thuận cấp phép bộ phim tài liệu mang tên mình, hơn 521.000 USD từ hợp đồng với nhà xuất bản Skyhorse và khoảng 6 triệu USD từ hoạt động cấp phép NFT cùng các vật phẩm sưu tầm số.

Việc bản kê khai tài chính công bố quy mô tài sản số lớn của Tổng thống Mỹ tiếp tục làm dấy lên các cuộc tranh luận tại Washington về ranh giới giữa lợi ích kinh doanh cá nhân và hoạt động điều hành quốc gia.

Trong bối cảnh chính quyền Trump đang thúc đẩy nhiều chính sách thân thiện hơn với ngành công nghiệp tiền điện tử, các khoản đầu tư và doanh thu liên quan đến tài sản số của tổng thống có thể tiếp tục trở thành chủ đề được Quốc hội Mỹ và giới quan sát theo dõi trong thời gian tới.

Donald Trump tiền điện tử World Liberty Financial kê khai tài chính WLFI

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
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SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
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Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

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Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

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Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam