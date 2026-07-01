Trump công bố thu nhập hơn 580 triệu USD từ tiền điện tử

Trump tiết lộ nguồn thu hàng trăm triệu USD từ tiền điện tử

Bản kê khai tài chính năm 2025 của Tổng thống MỹDonald Trump vừa được Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ công bố đã hé lộ quy mô tài sản và nguồn thu lớn từ tiền điện tử, bất động sản, cổ phiếu công nghệ cùng nhiều hoạt động cấp phép thương hiệu.

Theo hồ sơ dài 927 trang, ông Trump ghi nhận khoảng 580 triệu USD thu nhập liên quan đến lĩnh vực tiền điện tử. Trong đó, khoảng 515 triệu USD đến từ việc bán token do World Liberty Financial phát hành và khoảng 65 triệu USD từ việc bán cổ phần tại công ty mẹ của nền tảng này.

World Liberty Financial là doanh nghiệp tiền điện tử có liên hệ với gia đình ông Trump. Công ty phát hành token quản trị WLFI và đồng stablecoin USD1, hai sản phẩm từng thu hút sự quan tâm lớn của thị trường tài sản số.

Tiền điện tử trở thành nguồn thu lớn nhất

Hồ sơ cho thấy hoạt động kinh doanh tiền điện tử hiện là một trong những nguồn thu nổi bật nhất của ông Trump, bên cạnh hệ thống sân golf, khu nghỉ dưỡng và các hợp đồng khai thác thương hiệu.

Ngoài khoản thu từ World Liberty Financial, ông Trump còn khai báo khoảng 635 triệu USD tiền bản quyền từ các sản phẩm được mô tả là "đồng xu kỷ niệm". Theo Bloomberg, khoản doanh thu này có liên quan đến CIC Digital LLC, doanh nghiệp đứng sau hoạt động phát hành memecoin mang thương hiệu Trump.

Trong lĩnh vực bất động sản, các câu lạc bộ và sân golf tiếp tục mang về nguồn doanh thu lớn. Hồ sơ ghi nhận hơn 290 triệu USD đến từ Mar a Lago tại Florida, Trump National Doral, Trump National Washington, câu lạc bộ Bedminster và Jupiter.

Bên cạnh đó, ông Trump còn nhận hơn 86 triệu USD tiền bồi thường từ các vụ kiện và thỏa thuận pháp lý với nhiều tập đoàn truyền thông, gồm ABC, CBS, Meta, YouTube và X.

Bản kê khai cũng tiết lộ nhiều giao dịch đầu tư đáng chú ý.

Ngày 18/8/2025, ông Trump thực hiện ba giao dịch mua liên tiếp cổ phiếu Apple, Microsoft và Nvidia, mỗi giao dịch có giá trị trong khoảng từ 5 triệu đến 25 triệu USD theo quy định công bố của Chính phủ Mỹ.

Khoản đầu tư vào Nvidia diễn ra một tuần sau khi chính quyền Trump công bố thỏa thuận cho phép Nvidia và AMD tiếp tục xuất khẩu chip AI H20 sang Trung Quốc với điều kiện chia sẻ một phần doanh thu cho Chính phủ Mỹ.

Ngoài ra, hồ sơ còn ghi nhận khoản đầu tư từ 500.000 đến 1 triệu USD vào cổ phiếu Amazon trong thời điểm tập đoàn này đang đối mặt với vụ kiện của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ.

Một khoản đầu tư khác thu hút sự chú ý là vàng thỏi trị giá từ 500.000 đến 1 triệu USD, cho thấy danh mục tài sản của Tổng thống Mỹ vẫn duy trì tỷ trọng nhất định ở các tài sản phòng thủ.

Thương hiệu Trump tiếp tục tạo dòng tiền

Ngoài các hoạt động đầu tư, tên tuổi Donald Trump tiếp tục tạo nguồn thu lớn thông qua các hợp đồng cấp phép thương hiệu.

Theo hồ sơ, ông nhận khoảng 4,7 triệu USD từ thỏa thuận cấp phép đồng hồ Trump, hơn 200.000 USD từ dự án Kinh thánh Greenwood, hàng trăm nghìn USD từ các hợp đồng giày thể thao, nước hoa, đàn guitar và nhiều đầu sách mang thương hiệu Trump.

Bản kê khai cũng xác nhận một số khoản thu này chưa từng được khai báo trong các báo cáo trước và đã được bổ sung trong lần công bố năm nay.

Về phía Đệ nhất phu nhân Melania Trump, hồ sơ cho thấy bà thu về khoảng 10,7 triệu USD từ thỏa thuận cấp phép bộ phim tài liệu mang tên mình, hơn 521.000 USD từ hợp đồng với nhà xuất bản Skyhorse và khoảng 6 triệu USD từ hoạt động cấp phép NFT cùng các vật phẩm sưu tầm số.

Việc bản kê khai tài chính công bố quy mô tài sản số lớn của Tổng thống Mỹ tiếp tục làm dấy lên các cuộc tranh luận tại Washington về ranh giới giữa lợi ích kinh doanh cá nhân và hoạt động điều hành quốc gia.

Trong bối cảnh chính quyền Trump đang thúc đẩy nhiều chính sách thân thiện hơn với ngành công nghiệp tiền điện tử, các khoản đầu tư và doanh thu liên quan đến tài sản số của tổng thống có thể tiếp tục trở thành chủ đề được Quốc hội Mỹ và giới quan sát theo dõi trong thời gian tới.