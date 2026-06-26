Binance dừng dịch vụ tại EU do chưa được cấp phép

Binance tạm rời thị trường châu Âu

Binance sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại Liên minh châu Âu (EU) từ tuần tới sau khi không được cấp phép hoạt động theo khuôn khổ pháp lý mới của khối. Đây được xem là một trong những trở ngại lớn nhất đối với sàn giao dịch tiền điện tử có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới kể từ khi EU triển khai đầy đủ Quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA).

Theo Financial Times, đơn xin cấp phép hoạt động trên toàn EU của Binance tại Hy Lạp đã bị cơ quan quản lý từ chối vào tuần trước. Trong khi đó, quy định MiCA yêu cầu mọi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử phải có giấy phép trước ngày 1/7 nếu muốn tiếp tục hoạt động hợp pháp trong toàn khối.

Trong phản hồi gửi CNBC, Binance xác nhận sẽ thực hiện các bước cần thiết để tuân thủ quy định hiện hành. Công ty cho biết đang chuẩn bị nộp hồ sơ xin cấp phép tại một quốc gia thành viên khác của EU và kỳ vọng sẽ nhận được giấy phép trong những tháng tới.

Theo Financial Times, người dùng Binance tại Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha và Pháp đã nhận được email hướng dẫn rút tài sản khỏi sàn giao dịch trước khi dịch vụ tạm dừng. Binance cho biết chỉ một bộ phận khách hàng bị ảnh hưởng và doanh nghiệp sẽ liên hệ trực tiếp để hướng dẫn các bước tiếp theo.

MiCA đang thay đổi cuộc chơi của thị trường tiền số

MiCA được đánh giá là bộ quy định toàn diện đầu tiên trên thế giới dành riêng cho thị trường tài sản số. Thay vì cho phép các doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép riêng của từng quốc gia, EU yêu cầu các sàn giao dịch phải đáp ứng bộ tiêu chuẩn thống nhất về quản trị, phòng chống rửa tiền, bảo vệ nhà đầu tư và quản lý tài sản khách hàng.

Việc Binance chưa hoàn tất giấy phép đồng nghĩa công ty không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ trên phạm vi toàn EU sau thời hạn chuyển tiếp.

Động thái này cũng tạo cơ hội cho các đối thủ đã hoàn thành thủ tục pháp lý.

Eric Demuth, nhà sáng lập Bitpanda, cho biết quy định của EU có thể làm tăng chi phí tuân thủ nhưng giúp xây dựng niềm tin lâu dài đối với người dùng. Ông khẳng định Bitpanda đã chuẩn bị cho khung pháp lý này ngay từ đầu.

Trong khi đó, Star Xu, nhà sáng lập OKX, cũng quảng bá các dịch vụ tiền điện tử và fintech của công ty sau khi thông tin về Binance được công bố.

Áp lực pháp lý tiếp tục đè nặng lên Binance

Việc phải tạm dừng hoạt động tại EU nối dài chuỗi khó khăn pháp lý mà Binance đối mặt trong nhiều năm qua.

Năm 2021, sàn giao dịch này bị cấm thực hiện một số hoạt động tại Anh.

Đến năm 2023, Binance nhận tội tại Mỹ đối với các cáo buộc liên quan đến vi phạm quy định phòng chống rửa tiền và lệnh trừng phạt quốc tế. Công ty đồng ý nộp khoản tiền phạt hơn 4,3 tỷ USD trong một trong những vụ xử lý lớn nhất lịch sử ngành tài chính.

Năm 2025, các công tố viên Pháp tiếp tục mở cuộc điều tra tư pháp với nghi vấn Binance hỗ trợ hoạt động rửa tiền. Binance bác bỏ toàn bộ các cáo buộc.

Nhà sáng lập Binance là Changpeng Zhao cũng từng bị kết án tù trong năm 2024 liên quan đến các vi phạm về phòng chống rửa tiền trước khi được Tổng thống Mỹ Donald Trump ân xá vào năm 2025.

Hàm ý đối với thị trường tiền số

Việc Binance phải tạm dừng hoạt động tại EU cho thấy giai đoạn phát triển dựa trên tăng trưởng nhanh của ngành tiền điện tử đang dần nhường chỗ cho cuộc cạnh tranh về năng lực tuân thủ pháp luật.

Đối với các sàn giao dịch quốc tế, giấy phép hoạt động đang trở thành yếu tố quyết định khả năng tiếp cận khách hàng, thay vì chỉ dựa vào quy mô giao dịch hay số lượng sản phẩm. Trong khi đó, nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên các nền tảng được cấp phép nhằm giảm rủi ro pháp lý và tăng khả năng bảo vệ tài sản khi xảy ra tranh chấp.

Nếu Binance sớm được cấp phép tại một quốc gia thành viên EU, công ty vẫn có thể quay trở lại thị trường chung theo cơ chế "passport" của MiCA. Tuy nhiên, khoảng trống trong giai đoạn chuyển tiếp có thể tạo điều kiện để các đối thủ mở rộng thị phần tại một trong những thị trường tiền điện tử được quản lý chặt chẽ nhất thế giới.