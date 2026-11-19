Ngày 17/11/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (IHK) đã chính thức công nhận chương trình đào tạo “Xây lắp, quản lý vận hành hệ thống điện cao áp” của Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NEPC) đáp ứng tiêu chuẩn nghề quốc gia của Đức.

Kết quả được đưa ra sau chương trình khảo sát, đánh giá cơ sở vật chất và năng lực giảng viên tại NEPC vào chiều 16/11, tại Hà Nội. Đoàn công tác có đại diện Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), Đại sứ quán Đức và IHK.

Trong quá trình làm việc, đoàn đã khảo sát hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ đào tạo, gồm các thao trường, xưởng thực hành và khu vực huấn luyện kỹ thuật điện. Những hạng mục được đánh giá bao gồm lưới điện hạ áp 0,4 kV, trung áp 22 kV, 35 kV và cao áp 110 kV.

Đoàn cũng kiểm tra thao trường hạ thấp, trung tâm đào tạo 3M, khu vực thực hành an toàn điện và nhận diện mối nguy. Đây là những cơ sở phục vụ đào tạo kỹ năng xây lắp, vận hành và bảo dưỡng hệ thống điện trong điều kiện thực tế.

Đoàn công tác khảo sát trung tâm đào tạo 3M. Ảnh EVN

Bên cạnh cơ sở vật chất, đoàn công tác tiến hành đánh giá, sát hạch 12 giảng viên NEPC từng tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu tại Đức. Nội dung tập trung vào năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy và khả năng tổ chức thực hành phù hợp với điều kiện đào tạo tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 23/8/2026, 12 giảng viên này đã hoàn thành hơn hai tháng đào tạo tại Đức và được cấp chứng chỉ giảng viên theo tiêu chuẩn IHK. Chương trình được triển khai trong khuôn khổ hợp tác giữa NEPC với GIZ, Omexom và các đối tác Đức.

Theo EVN, việc chương trình được IHK công nhận có ý nghĩa đối với người học. Sinh viên tham gia chương trình sẽ được công nhận đạt tiêu chuẩn nghề để làm việc tại Đức mà không phải thực hiện lại quy trình công nhận bằng cấp.

Tuy nhiên, việc công nhận chương trình đào tạo không đồng nghĩa sinh viên mặc nhiên có việc làm tại Đức. Khả năng tuyển dụng còn phụ thuộc vào yêu cầu của doanh nghiệp tiếp nhận và các điều kiện liên quan đến ngoại ngữ, hợp đồng lao động, thủ tục cư trú và làm việc.

Việc đạt chuẩn nghề của Đức cũng tạo điều kiện để NEPC tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, phát triển đội ngũ giảng viên và mở rộng hợp tác quốc tế. Đây là bước tiến trong đào tạo nhân lực kỹ thuật điện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực của ngành điện Việt Nam.

Hiện thông tin công bố chưa nêu số lượng sinh viên theo học chương trình, số người tốt nghiệp hoặc đã được doanh nghiệp tại Đức tuyển dụng. Những kết quả này sẽ là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả thực tế của chương trình trong thời gian tới.