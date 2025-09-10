Hơn 300 thương hiệu công nghệ điện tử toàn cầu góp mặt tại NEPCON Vietnam 2025

Sự kiện do RX Tradex Việt Nam tổ chức, diễn ra trong 3 ngày từ ngày 10-12/9/2025, quy tụ hơn 300 thương hiệu công nghệ và dự kiến chào đón hơn 10.000 khách tham quan thương mại từ khắp khu vực và quốc tế.

Trải qua hành trình 17 năm, NEPCON Vietnam không chỉ là một triển lãm thương mại đơn thuần mà đã trở thành nền tảng hội tụ công nghệ và giao thương chiến lược, nơi doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế gặp gỡ, hợp tác và cùng nhau mở rộng chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Daniel Lim, Tổng Giám đốc HIBEX Vietnam phát biểu tại lễ khai mạc.

Với chủ đề năm nay “Hội tụ Công nghệ - Nâng tầm Điện tử Việt” (Technological Convergence – Synergy for Growth in Vietnam Electronics), sự kiện khẳng định sứ mệnh không ngừng đổi mới để đồng hành cùng ngành điện tử Việt Nam trên hành trình chuyển mình mạnh mẽ.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm , bà Varaporn Dhamcharee, Tổng Giám đốc RX Tradex Thái Lan và Việt Nam, nhấn mạnh rằng NEPCON Vietnam không chỉ là nơi trưng bày công nghệ, mà còn là biểu tượng của sự hội nhập, hợp tác và đổi mới sáng tạo.

Triển lãm được thiết kế như một hệ sinh thái toàn diện, nơi doanh nghiệp Việt có thể tiếp cận công nghệ tiên tiến, mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế và tận dụng sức mạnh cộng hưởng để tạo ra giá trị gia tăng bền vững cho ngành điện tử.

Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI), Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA).

Trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên như một tâm điểm mới của chuỗi cung ứng toàn cầu, NEPCON Vietnam 2025 càng trở nên đặc biệt quan trọng.

Theo Ngân hàng Thế giới, kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng 6,8% trong năm nay, một trong những mức cao nhất khu vực, với xuất khẩu điện tử, máy tính, linh kiện và điện thoại tiếp tục đóng vai trò trụ cột, chiếm hơn 33% tổng kim ngạch. Đồng thời, dòng vốn FDI vào lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và thiết bị thông minh đạt hơn 24 tỷ USD, với sự hiện diện ngày càng lớn của những tên tuổi toàn cầu như Samsung, LG, Foxconn, Amkor, Hana Micron.

Những khoản đầu tư này không chỉ củng cố năng lực sản xuất mà còn khẳng định niềm tin của các tập đoàn quốc tế vào vai trò chiến lược của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Ở góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, ông Daniel Lim, Tổng Giám đốc HIBEX Vietnam, cho rằng Việt Nam đã và đang trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á. Ông nhấn mạnh NEPCON Vietnam chính là “cầu nối quý giá” để doanh nghiệp không chỉ tiếp cận công nghệ tiên tiến mà còn xây dựng mạng lưới hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và mở ra cơ hội đổi mới để phát triển bền vững.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm.

Đồng quan điểm, bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI), Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), khẳng định rằng NEPCON Vietnam đã trở thành một diễn đàn quan trọng trong khu vực.

Đây là nơi các doanh nghiệp, nhà cung cấp và chuyên gia không chỉ chia sẻ tri thức và giới thiệu thành tựu công nghệ, mà còn thúc đẩy hợp tác thiết thực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp hỗ trợ, góp phần đưa các sản phẩm “Made in Vietnam” vươn xa.

Là một phần trong chuỗi sự kiện quốc tế thuộc thương hiệu NEPCON được tổ chức định kỳ tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc, NEPCON Vietnam tiếp tục khẳng định vị thế là triển lãm điện tử chuyên ngành hàng đầu tại Việt Nam.

Với sự đồng hành của các hiệp hội, tổ chức chuyên ngành và mạng lưới đối tác quốc tế đến từ hơn 20 quốc gia, triển lãm hướng đến mục tiêu xây dựng một nền tảng toàn diện, kết nối công nghệ, thị trường và chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp trong nước và cộng đồng sản xuất điện tử toàn cầu.

Khách tham quan gian hàng tại triển lãm.

Triển lãm năm nay tập trung trưng bày các nhóm công nghệ và sản phẩm then chốt của ngành điện tử hiện đại, từ Công nghệ gắn linh kiện bề mặt (SMT), Bán dẫn (Semiconductor), Mạch tích hợp và Cảm biến (IC & Sensor), Lắp ráp mạch in (PCB/PCA) đến Kiểm tra Quang học tự động (AOI). Với danh mục ngành hàng đa dạng và liên tục cập nhật, NEPCON Vietnam 2025 trở thành điểm đến lý tưởng để các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận những xu hướng công nghệ đang định hình lại ngành điện tử toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) ngày càng được tích hợp sâu vào dây chuyền sản xuất thông minh.

Góp mặt tại sự kiện là nhiều thương hiệu uy tín như Matfron Technology, JST Vina, Willas Electronic, Quectel Wireless Solutions, Hibex Vietnam, Brady, Carl Zeiss Vietnam, Daiwa Fine Chemicals, Altis, Xintechnology Electronics, Hongfa Electroacoustic, cùng với các nhóm gian hàng đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Malaysia… Các doanh nghiệp này sẽ mang đến những giải pháp và công nghệ chuyên sâu, phục vụ toàn diện cho chuỗi sản xuất điện tử từ thiết kế, lắp ráp đến kiểm tra và vận hành, mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược cho cả doanh nghiệp nội địa và quốc tế.

Song song với hoạt động trưng bày, NEPCON Vietnam 2025 còn tổ chức chuỗi chương trình tại sân khấu chính với ba trọng tâm nổi bật: các phiên đối thoại chiến lược nhằm nâng cao vị thế ngành điện tử Việt Nam phối hợp cùng VEIA; những buổi chia sẻ công nghệ và giải pháp từ các doanh nghiệp tiên phong như Hibex, Cicor, Brady, JIT Industrial nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh; và các cuộc thi kỹ năng như Hàn tay & Sửa chữa điện tử, Lắp ráp bộ dây điện phối hợp cùng Hiệp hội Điện tử Toàn cầu (IPC).

Đặc biệt, đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế tại Munich (Đức) vào tháng 11 tới, cơ hội để khẳng định tay nghề Việt Nam trên sân chơi toàn cầu, đồng thời thúc đẩy chuẩn hóa chất lượng và đào tạo nhân lực theo chuẩn quốc tế.

Trải qua 17 năm, NEPCON Vietnam trở thành điểm hẹn công nghệ điện tử hàng đầu khu vực, nơi doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế tiếp cận công nghệ mới, mở rộng mạng lưới hợp tác và kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để tối ưu hiệu quả kết nối, RX Tradex còn triển khai hệ thống Auto Matching và ứng dụng Lead Manager, hỗ trợ doanh nghiệp và khách tham quan tiếp cận đúng đối tác phù hợp với nhu cầu cụ thể.

Tất cả những điểm nhấn này góp phần khẳng định NEPCON Vietnam không chỉ là triển lãm thương mại, mà còn là cầu nối chiến lược để doanh nghiệp Việt Nam hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi công nghệ và phát triển bền vững trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0.

NEPCON Vietnam 2025 sẽ diễn ra từ ngày 10-12/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hanoi và mở cửa miễn phí cho khách tham quan thương mại. Đây là cơ hội để doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và startup công nghệ khám phá các xu hướng mới, tiếp cận công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế và cùng nhau kiến tạo tương lai ngành điện tử Việt Nam.