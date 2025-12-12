Tại đây, các bạn sinh viên, nhà sáng tạo nội dung hàng đầu của CapCut, các chuyên gia công nghệ, cùng đại diện các đơn vị truyền thông uy tín đã cùng nhau vinh danh những người tiên phong ứng dụng công nghệ để kể chuyện, mà còn tái khẳng định cam kết của CapCut trong việc mang đến các giải pháp chỉnh sửa video hiệu quả, đơn giản hóa các thao tác phức tạp nhờ trí tuệ nhân tạo.

Sự kiện “CapCut AI Creator Lab” thành công tốt đẹp

Năm 2025 cũng ghi dấu bước tiến quan trọng khi các công cụ hỗ trợ bởi AI trở nên phổ biến và dễ tiếp cận hơn với đông đảo người dùng, từ những nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp đến những “tân binh” vừa gia nhập sân chơi sáng tạo. Trong đó, CapCut khẳng định vị thế là Top 10 ứng dụng được tải nhiều nhất toàn cầu với hơn 500 triệu lượt tải về trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, CapCut thu hút một cộng đồng đông đảo các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, tạo ra các mẫu video template được yêu thích bởi hàng triệu người dùng Việt.

Đáng chú ý, thay vì tập trung vào các kỹ thuật thủ công, CapCut đã giới thiệu các giải pháp giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tập trung nhiều hơn vào ý tưởng nội dung, bao gồm các tính năng AI giúp tự động hoá việc xử lý hình ảnh/video. Hiệu quả của việc ứng dụng AI được minh chứng rõ rệt qua mức tăng trưởng về tổng lượt sử dụng cũng như chất lượng vượt bậc của các mẫu AI do chính các nhà sáng tạo Việt Nam thực hiện.

Cũng tại sự kiện, đội ngũ CapCut Việt Nam đã chính thức công bố lộ trình phát triển năm 2026, tập trung vào chiến lược "Phát triển Cộng đồng AI" (AI Community Growth) dựa trên 3 trụ cột chính, bao gồm:

Phát triển đội ngũ chuyên gia: Thay vì chỉ cung cấp công cụ, CapCut sẽ tiếp tục đầu tư phát triển cộng đồng chuyên gia am hiểu sâu sắc về công cụ AI, nhằm hỗ trợ kết nối cộng đồng nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp với các tổ chức, đối tác doanh nghiệp. Xây dựng cộng đồng sáng tạo AI thế hệ mới: Triển khai tổ chức các buổi tập huấn, workshop chuyên sâu nhằm trang bị và cập nhật kĩ năng sử dụng bộ công cụ CapCut AI và sáng tạo mẫu AI cho cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung mẫu AI mới. Mở rộng quy mô ứng dụng AI để nâng cao hiệu suất và tác động xã hội: Phổ cập bộ công cụ CapCut AI căn bản đến đông đảo người dùng, giúp việc chỉnh sửa, biên tập video trở nên nhanh gọn, thu hút và phù hợp với xu hướng.

Việt Nam tiếp tục được xác định là thị trường trọng điểm khi sở hữu cộng đồng người dùng năng động bậc nhất khu vực

Cũng theo đội ngũ CapCut, thì Việt Nam tiếp tục được xác định là thị trường trọng điểm khi sở hữu cộng đồng người dùng năng động bậc nhất khu vực. Tại sự kiện, CapCut cũng đã tổ chức Lễ trao giải CapCut AI Award 2025, sân chơi lớn nhất trong năm nhằm tìm kiếm và vinh danh những "bậc thầy" kể chuyện bằng AI, những người biết cách kết hợp hài hòa giữa tư duy nghệ thuật và công cụ công nghệ.