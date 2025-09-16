Doanh nghiệp số
YouTube Works Awards Việt Nam 2025: nơi vinh danh những chiến dịch Việt sáng tạo, đổi mới và hiệu quả

09:42 | 16/09/2025
Sự kiện YouTube Works Awards 2025 đã thu hút hơn 300 nhà tiếp thị và lãnh đạo cấp cao từ các thương hiệu hàng đầu, ghi nhận các chiến dịch đã tạo nên kết quả kinh doanh vượt trội thông qua nền tảng YouTube.
Theo thống kê, trong năm qua, YouTube đã tiếp cận hơn 93% dân số trực tuyến của Việt Nam trong độ tuổi 18-29, và thời lượng xem nội dung liên quan đến Gen Z đã tăng hơn 125%. Có hơn 33 triệu người Việt Nam xem YouTube trên tivi, trung bình hơn 4 giờ mỗi ngày đối với những người dùng đã đăng nhập, tính đến tháng 6 năm 2024.
YouTube Works Awards Việt Nam 2025
YouTube đã tiếp cận hơn 93% dân số trực tuyến của Việt Nam trong độ tuổi 18-29, và thời lượng xem nội dung liên quan đến Gen Z đã tăng hơn 125%

Không chỉ là nền tảng giải trí thông thường, YouTube còn sở hữu hệ sinh thái nhà sáng tạo nội dung đa dạng và đóng vai trò chủ lực trong việc thúc đẩy kinh tế. Tính đến cuối năm 2024, số lượng kênh YouTube tại Việt Nam có doanh thu từ 10 con số (VNĐ) đã tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm trước.

YouTube Works Awards Việt Nam 2025

YouTube Works Awards 2025 là nơi vinh danh các chiến dịch quảng cáo tiếp thị địa phương xuất sắc nhất

Thực tế tại Việt Nam, YouTube mang lại tỷ suất hoàn vốn (ROI) cao gấp 2,9 lần so với kênh truyền hình truyền thống là tivi, đồng thời vượt trội hơn các nền tảng mạng xã hội lớn khác với hiệu quả cao hơn ít nhất 1,2 lần.

Bên cạnh đó, quảng cáo YouTube Shorts cũng đang chứng minh hiệu quả khi người dùng tại Việt Nam được khảo sát có xu hướng giới thiệu thương hiệu cho bạn bè và gia đình sau khi xem quảng cáo trên Shorts nhiều hơn so với các nền tảng khác.

YouTube Works Awards Việt Nam 2025
YouTube cũng công bố loạt sản phẩm mới nhằm nâng cao hiệu quả quảng cáo trên toàn nền tảng

Ngoài ra, YouTube cũng công bố loạt sản phẩm mới nhằm nâng cao hiệu quả quảng cáo trên toàn nền tảng, với trọng tâm là giải pháp tivi kết nối Internet (Connected TV - CTV). Các sản phẩm nổi bật bao gồm:

Immersive Masthead trên CTV - mang lại không gian hiển thị toàn màn hình trên trang chủ YouTube để thu hút tối đa sự chú ý:

Shoppable CTV - công cụ thúc đẩy mua sắm trên màn hình tivi, cho phép người dùng mua hàng trực tiếp trên tivi hoặc gửi thông tin sản phẩm về điện thoại.

YouTube Works Awards Việt Nam 2025
YouTube Works Awards Việt Nam 2025 vinh danh những chiến dịch sáng tạo, hiệu quả

Tại YouTube Works Awards Việt Nam 2025, những chiến dịch sáng tạo, hiệu quả đã được vinh danh. Giải thưởng cao nhất năm nay thuộc về Grab Vietnam - thương hiệu giành chiến thắng ở hạng mục “Best of Vietnam” với chiến dịch “Grab 10 Years | A Decade Of Impact & Appreciation”.

Những thương hiệu chiến thắng nổi bật khác bao gồm: Chiến dịch “Thank You From Your Future Self” của MSD Vietnam / Gardasil 9 (hạng mục The Big Bang), “The Power Of Creator Story Telling” của Samsung Bespoke (hạng mục Brands & Creators) và “Kinh Do Mooncake: One Day Off Togetherness” của Kinh Đô Mooncake (hạng mục Best of Festive).

YouTube Works Awards Việt Nam 2025
Giải thưởng cao nhất năm nay thuộc về Grab Vietnam - thương hiệu giành chiến thắng ở hạng mục “Best of Vietnam”

Các chiến dịch đạt giải cao nhất tại YouTube Works Awards Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự lễ trao giải YouTube Works Awards Đông Nam Á vào ngày 7/10 tới tại Philippines.

