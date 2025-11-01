Điện tử tiêu dùng
HONOR X7d, chiếc smartphone 'nồi đồng cối đá' chính thức ra mắt

Phạm Anh

Phạm Anh

09:16 | 01/11/2025
Theo HONOR, HONOR X7d có khả năng chống rơi vỡ chuẩn 5 sao SGS Thuỵ Sĩ, kháng nước IP65, viên pin 6.500mAh bền bỉ và nút AI tương tác thông minh… HONOR X7d khẳng định triết lý “bền bỉ - mạnh mẽ - thông minh” trong một mức giá dễ tiếp cận.
HONOR X7d, chiếc smartphone ‘nồi đồng cối đá’ chính thức ra mắt
HONOR X7d, chiếc smartphone ‘nồi đồng cối đá’ chính thức ra mắt

Khác với người dùng cao cấp, nhóm người dùng phổ thông luôn cần một thiết bị bền bỉ, thông minh và HONOR X7d đáp ứng trọn vẹn nhu cầu đó. Và để khẳng định tất cả những gì mà HONOR đã trang bị cho X7d, đấu trường “5 Sao Đại Chiến” đã ra đời, nơi mà HONOR X7d được thử thách qua các bài kiểm tra khắc nghiệt với sự tham gia của hàng trăm người.

Thử thách đó đã cho thấy, HONOR X7d xứng đáng với chứng nhận SGS Premium Performance về khả năng chống rơi và chịu va đập, và có thể chịu được cú rơi từ độ cao tới 2 mét.

Để có thể vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt, HONOR X7d được thiết kế theo cấu trúc “áo giáp tê giác”, kết hợp kiến trúc giảm chấn đa lớp và hệ thống phân tán lực thông minh, giúp hạn chế tối đa hư hỏng khi va chạm trong quá trình sử dụng hàng ngày.

HONOR X7d, chiếc smartphone ‘nồi đồng cối đá’ chính thức ra mắt
HONOR X7d có độ bền vượt trội khi sở hữu khả năng kháng nước IP65

Bên cạnh đó, một trong những tiêu chuẩn tưởng như ‘rất bình thường’ là tiêu chuẩn kháng nước cũng đã được HONOR nâng lên một tầm mới với X7d. Với chuẩn kháng nước IP65, HONOR X7d có thể chống lại bụi bẩn, tia nước bắn hoặc nước rửa trong sinh hoạt thường ngày. Thậm chí, thiết bị vẫn hoạt động ổn định sau khi ngâm nước sâu 0,5 mét trong 1 phút, cảm ứng vẫn mượt mà kể cả khi tay ướt hoặc dính dầu… mang đến trải nghiệm liền mạch trong mọi điều kiện môi trường.

Một số hình ảnh tại đấu trường “5 Sao Đại Chiến” nhằm kiểm chứng độ bền thực tế của HONOR X7d qua các thử thách khắc nghiệt như “Hockey Bền Bỉ”, “Ngắm Nhanh Bắn Chuẩn”, “Nhanh Tay Chuẩn 5 Sao”, “Cú Đập 5 Sao” và “Bệ Phóng 5 Sao”.

HONOR X7d, chiếc smartphone ‘nồi đồng cối đá’ chính thức ra mắt
HONOR X7d, chiếc smartphone ‘nồi đồng cối đá’ chính thức ra mắt

Thử thách độ bền và Thử thách rơi vỡ khi thả rơi ở độ cao 2m

Không chỉ nổi bật về độ bền, HONOR X7d còn gây ấn tượng với viên pin kép dung lượng 6.500mAh. Với cấu trúc hai cell độc lập giúp sạc nhanh hơn, tuổi thọ cao hơn và an toàn hơn, đồng thời được tích hợp hệ thống giám sát nhiệt độ đa điểm, đảm bảo hoạt động ổn định trong dải nhiệt từ -20°C đến 55°C. Nhờ đó, thiết bị vẫn vận hành mượt mà ngay cả trong môi trường khắc nghiệt.

Công nghệ sạc nhanh HONOR 35W giúp người dùng nhanh chóng nạp đầy năng lượng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng suốt cả ngày dài mà không lo gián đoạn.

HONOR X7d, chiếc smartphone ‘nồi đồng cối đá’ chính thức ra mắt
HONOR X7d, chiếc smartphone ‘nồi đồng cối đá’ chính thức ra mắt

HONOR cũng thiết kế “Nút AI một chạm” để mang AI đến gần hơn với người dùng thông

HONOR cũng thiết kế “Nút AI một chạm” để mang AI đến gần hơn với người dùng thông. Đây là phím vật lý chuyên dụng đầu tiên trong phân khúc, cho phép người dùng truy cập nhanh vào hàng loạt tính năng thông minh như chỉnh sửa ảnh bằng AI (xóa vật thể, tách nền), dịch thuật AI, chatbot AI Gemini hay tính năng Khoanh tròn đề tìm kiếm…

Đặc biệt, HONOR X7d được vận hành trên nền tảng MagicOS 9.0 (dựa trên Android), mang đến trải nghiệm mượt mà, hiện đại và thông minh hơn. Nhờ được tích hợp trợ lý AI Google Gemini, người dùng X7d có thể tương tác tự nhiên hơn thông qua giọng nói, văn bản hoặc hình ảnh.

Hệ thống camera chính 108MP Ultra-Clear trên X7d mang đến khả năng chụp ảnh sáng rõ trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Cụm camera hỗ trợ zoom 3x cùng ba chế độ chân dung thông minh (1x Toàn cảnh, 2x Không gian, 3x Cận cảnh), giúp người dùng dễ dàng ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng ở mọi góc độ. Trong khi các công cụ AI sẽ giúp xử lý ảnh nhanh chóng ngay trên thiết bị

HONOR X7d, chiếc smartphone ‘nồi đồng cối đá’ chính thức ra mắt
HONOR X7d chính thức được bán ra với 2 phiên bản ONOR X7d 4G và HONOR X7d 5G

HONOR X7d chính thức được bán ra với bộ nhớ trong 256GB cùng công nghệ RAM Turbo, cho phép mở rộng dung lượng từ 8GB lên tương đương 16GB. Đặc biệt, từ hôm nay ngày 1/11 đến 30/11/2025, HONOR X7d sẽ có giá bán 5.690.000 đồng với ưu đãi hấp dẫn:

  • Giảm ngay 300.000 đồng,
  • Hỗ trợ trả góp 0% lãi suất,
  • Ưu đãi thêm 500.000 đồng cho sinh viên, tài xế công nghệ và khách hàng thu cũ đổi mới.
  • Bên cạnh đó, HONOR cũng áp dụng chính sách 100 ngày 1 đổi 1 nếu có lỗi từ nhà sản xuất và bảo hành chính hãng 24 tháng, giúp người dùng yên tâm trải nghiệm dài lâu.

Phiên bản HONOR X7d 4G (8GB + 256GB) có giá 5.690.000 đồng được bán ra với ba màu sắc là Vàng Sa Mạc, Đen Huyền Bí và Xanh Đại Dương tại hệ thống FPT Shop, Viettel Store, Hoàng Hà Mobile, CellphoneS, Phong Vũ, Minh Tuấn, Nguyễn Kim.

HONOR X7d 5G (8GB + 256GB) có giá 7.090.000 đồng, được bán độc quyền tại Thế Giới Di Động, với ba màu Bạc Thiên Thạch, Vàng Sa Mạc và Đen Huyền Bí.

Điện tử tiêu dùng
Sản phẩm đã mở chương trình đặt trước đặc quyền tại Thế Giới Di Động và đặc biệt là phiên bản vivo X300 Pro đã “cháy hàng” sau 2 ngày nhận đặt trước.
PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 quy tụ thiết bị, giải pháp âm thanh, ánh sáng đột phá

PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 quy tụ thiết bị, giải pháp âm thanh, ánh sáng đột phá

Điện tử tiêu dùng
Sáng ngày 1/11, triển lãm PLASE SHOW HÀ NỘI 2025 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Nhiều thiết bị, giải pháp âm thanh - ánh sáng đến từ các thương hiệu trong nước và quốc tế quy tụ tại triển lãm.
Xiaomi mở bán máy giặt sấy 2 trong 1 Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg

Xiaomi mở bán máy giặt sấy 2 trong 1 Mijia Front Load Washer Dryer 10.5kg

Điện tử tiêu dùng
Bên cạnh đó là tính năng kết nối thông minh qua ứng dụng Xiaomi Home, hướng đến sự tiện nghi tối ưu cho gia đình hiện đại.
realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

Mobile
Theo realme, kế thừa những tính năng bền bỉ đặc trưng của dòng C Series, realme C85 Series “Siêu Pin, Siêu Kháng Nước” được nâng cấp toàn diện về độ bền, hiệu năng, tính năng AI đột phá cùng ngôn ngữ thiết kế hiện đại cá tính, hứa hẹn trở thành một trong những sản phẩm đột phá trong phân khúc phổ thông cuối năm 2025.
MediaTek Kompanio 540 giúp Chromebook sinh viên chạy mượt cả ngày, pin bền hơn 35%

MediaTek Kompanio 540 giúp Chromebook sinh viên chạy mượt cả ngày, pin bền hơn 35%

Computing
MediaTek Kompanio 540, vi xử lý được thiết kế chuyên biệt để mang lại hiệu suất năng lượng vượt trội cho các dòng Chromebook sinh viện chạy mượt cả ngày, giúp học sinh học tập, sáng tạo và thành công trong kỷ nguyên số hóa.
