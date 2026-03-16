Chuyển đổi số
Giáo dục số

Hành trình từ nữ sinh nông thôn đến ước mơ đổi mới giáo dục và công nghệ

Phước Hà

11:14 | 16/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Nữ sinh Chu Thị Phương Anh (Bắc Ninh) vừa nhận được thư trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Learning Design, Innovation & Technology (Thiết kế giáo dục, đổi mới và công nghệ) tại Harvard Graduate School of Education.
Hé lộ thành tích xuất sắc

Chu Thị Phương Anh sinh năm 2004, là gương mặt xuất sắc đến từ Bắc Ninh. Bản thân Chu Thị Phương Anh từng học tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh.

Tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Chu Thị Phương Anh dành được học bổng toàn quốc của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) - Học bổng Giám đốc Đào tạo trị giá 50% - đây là 1 trong 12 suất học bổng trên toàn quốc. Sau 4 năm theo học, Chu Thị Phương Anh tốt nghiệp Cử nhân Xuất sắc Chương trình Digital & Social Media Marketing - Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Nữ sinh Chu Thị Phương Anh (Bắc Ninh).

Ở tuổi 22, Chu Thị Phương Anh nhận được thư trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Learning Design, Innovation & Technology (Thiết kế giáo dục, đổi mới và công nghệ) tại Harvard Graduate School of Education.

Ngoài ra, Chu Thị Phương Anh còn tham gia nhiều cuộc thi và trở thành chủ nhân của nhiều giải thưởng đáng tự hào: Quán quân Cuộc thi Khởi nghiệp xã hội toàn quốc - Impact Entrepreneurship Bootcamp 2022; Á quân toàn quốc cuộc thi UEB Business Case - Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; Giải Tư toàn quốc Youth Innovation Startup 2022 (Sáng tạo khởi nghiệp dành cho giới trẻ năm 2022) - Bộ Khoa học & Công nghệ; Giải Tư Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh 2023 - Sở Khoa học & Công nghệ; Top 10 Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia - UNDP và Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam.

Chu Thị Phương Anh cũng là một trong 20 thí sinh đạt giải cuộc thi “Tell Us Your Lionhearted Stories” (Hãy kể cho chúng tôi những câu chuyện về lòng dũng cảm của bạn) do Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) chức năm 2025 với hạng 2 và câu chuyện về bẩn thân “Chu Thị Phương Anh - Từ nữ sinh nông thôn đến sân khấu quốc tế”.

Gương mặt nữ sinh sáng giá

Ngoài ra thành tích học tập đáng tự hào, Chu Thị Phương Anh cũng hoạt động tích cực trên mạng xã hội. TikTok cá nhân của Chu Thị Phương Anh có gần 95.000 người theo dõi, chia sẻ nội dung về học tập và phát triển bản thân; Facebook cá nhân của Chu Thị Phương Anh cũng có gần 50.000 người theo dõi.

Năm đầu tiên tham gia học tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) Chu Thị Phương Anh (lúc này mới 19 tuổi) đã mạnh dạn tham gia vào sân chơi khởi nghiệp. Cuối năm nhất, Chu Thị Phương Anh đã mạnh dạn tự mở một công ty riêng, sản xuất sản phẩm đồ chăm sóc da từ quả bồ hòn. Thời điểm này, Chu Thị Phương Anh đã đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm từ việc làm thêm để thử nghiệm dự án cùng 6 cộng sự trong khoảng một năm; cô sáng lập một startup sản xuất sản phẩm chăm sóc da từ quả bồ hòn dành cho nam giới, được xem là dòng sản phẩm tiên phong tại Việt Nam thời điểm đó.

Năm 20 tuổi, Chu Thị Phương Anh chuyển hướng sang lĩnh vực giáo dục, mở trung tâm tiếng Anh online tại quê nhà Bắc Ninh. Thời gian này, Chu Thị Phương Anh mỗi tối đều miệt mài ở quán cafe, tìm kiếm những đối tác nền tảng công nghệ học tập cho trung tâm, vừa thiết kế chương trình học cho các bạn. Chu Thị Phương Anh nỗ lực để giải quyết bài toán làm sao để vừa giữ chất lượng nhưng học phí phải thật hợp lý cho học sinh và phụ huynh ở quê. Chu Thị Phương Anh vừa làm chủ, đồng thời vừa tự trở thành “cố vấn” hỗ trợ các bạn học sinh THPT phát triển các dự án cộng đồng và tìm kiếm học bổng quốc tế.

Trong thời gian học ở Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Chu Thị Phương Anh cũng từng thử sức ở những cơ hội liên quan đến ngoại giao. Và Chu Thị Phương Anh đã vinh dự được chọn để đại diện Việt Nam tham dự chương trình ngoại giao Đối thoại Thanh niên về Tính bền vững sinh thái năm 2023 tổ chức ở Singapore. Ngoài ra, Chu Thị Phương Anh còn được đại diện thanh niên Việt Nam tham dự “Hội nghị mô phỏng thượng đỉnh ASEAN - Đông Á 2025” và “Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2026”.

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) giáo dục số sinh viên công nghệ

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
23°C
TP Hồ Chí Minh

32°C

Cảm giác: 35°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
32°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
25°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 27°C
mây thưa
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
28°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 32°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
30°C
Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
17°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
17°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
16°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
16°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
17°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
29°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
30°C
Hà Giang

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
26°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
24°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 28°C
mây cụm
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 18/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 19/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 19/03/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 19/03/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 19/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 19/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 19/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 19/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
32°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,960 18,260
Kim TT/AVPL 17,965 18,270
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,960 18,260
Nguyên Liệu 99.99 17,150 ▲70K 17,350 ▲70K
Nguyên Liệu 99.9 17,100 ▲70K 17,300 ▲70K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,800 18,200
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,750 18,150
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,680 18,130
Cập nhật: 16/03/2026 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 179,600 182,600
Hà Nội - PNJ 179,600 182,600
Đà Nẵng - PNJ 179,600 182,600
Miền Tây - PNJ 179,600 182,600
Tây Nguyên - PNJ 179,600 182,600
Đông Nam Bộ - PNJ 179,600 182,600
Cập nhật: 16/03/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,960 18,260
Miếng SJC Nghệ An 17,960 18,260
Miếng SJC Thái Bình 17,960 18,260
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,960 18,260
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,960 18,260
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,960 18,260
NL 99.90 17,170 ▲100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,200 ▲100K
Trang sức 99.9 17,450 18,150
Trang sức 99.99 17,460 18,160
Cập nhật: 16/03/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 1,826
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,796 18,262
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,796 18,263
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,793 1,823
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,793 1,824
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,773 1,808
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 17,251 17,901
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 126,864 135,764
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 114,206 123,106
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 101,549 110,449
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 96,667 105,567
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 66,651 75,551
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 1,826
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 1,826
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 1,826
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 1,826
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 1,826
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 1,826
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 1,826
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 1,826
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 1,826
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 1,826
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,796 1,826
Cập nhật: 16/03/2026 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17894 18168 18744
CAD 18641 18919 19535
CHF 32654 33038 33674
CNY 0 3470 3830
EUR 29464 29735 30763
GBP 34046 34436 35378
HKD 0 3228 3430
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14963 15548
SGD 19977 20260 20784
THB 726 789 842
USD (1,2) 26030 0 0
USD (5,10,20) 26071 0 0
USD (50,100) 26100 26119 26321
Cập nhật: 16/03/2026 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,081 26,081 26,321
USD(1-2-5) 25,038 - -
USD(10-20) 25,038 - -
EUR 29,559 29,583 30,828
JPY 160.31 160.6 169.4
GBP 34,203 34,296 35,292
AUD 18,082 18,147 18,730
CAD 18,802 18,862 19,454
CHF 32,863 32,965 33,760
SGD 20,072 20,134 20,818
CNY - 3,749 3,852
HKD 3,288 3,298 3,418
KRW 16.2 16.89 18.28
THB 773.58 783.13 833.46
NZD 14,911 15,049 15,414
SEK - 2,737 2,820
DKK - 3,956 4,073
NOK - 2,643 2,727
LAK - 0.94 1.29
MYR 6,240.6 - 7,005.81
TWD 740.32 - 891.49
SAR - 6,880.57 7,209.86
KWD - 83,397 88,259
Cập nhật: 16/03/2026 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,051 26,081 26,321
EUR 29,535 29,654 30,824
GBP 34,227 34,364 35,363
HKD 3,288 3,301 3,416
CHF 32,719 32,850 33,770
JPY 161.06 161.71 168.97
AUD 18,082 18,155 18,743
SGD 20,155 20,236 20,814
THB 792 795 830
CAD 18,816 18,892 19,466
NZD 15,000 15,530
KRW 16.94 18.46
Cập nhật: 16/03/2026 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26100 26100 26321
AUD 18091 18191 19116
CAD 18827 18927 19943
CHF 32911 32941 34527
CNY 0 3777 0
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29665 29695 31420
GBP 34368 34418 36179
HKD 0 3355 0
JPY 161.54 162.04 172.58
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15055 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20137 20267 20999
THB 0 757 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17960000 17960000 18260000
SBJ 16000000 16000000 18260000
Cập nhật: 16/03/2026 12:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,119 26,169 26,321
USD20 26,119 26,169 26,321
USD1 23,815 26,169 26,321
AUD 18,115 18,215 19,328
EUR 29,796 29,796 31,212
CAD 18,768 18,868 20,181
SGD 20,208 20,358 21,390
JPY 161.77 163.27 167.85
GBP 34,249 34,599 35,742
XAU 17,958,000 0 18,262,000
CNY 0 3,659 0
THB 0 790 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 16/03/2026 12:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Lào Cai đạt 100% cử tri đi bầu: Giải pháp nào giúp miền núi xóa tỷ lệ vắng mặt?

Lào Cai đạt 100% cử tri đi bầu: Giải pháp nào giúp miền núi xóa tỷ lệ vắng mặt?

Thái Nguyên tìm giải pháp khai thác du lịch xứ trà

Thái Nguyên tìm giải pháp khai thác du lịch xứ trà

Giảng viên, cán bộ và sinh viên Trường ĐH KHXH&NV tham gia ngày hội bầu cử

Giảng viên, cán bộ và sinh viên Trường ĐH KHXH&NV tham gia ngày hội bầu cử

Rộn ràng bầu cử ở nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội

Rộn ràng bầu cử ở nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Đèn học Xiaomi tích hợp radar AI, độ sáng 12.700 lumen, giá gần 10 triệu đồng

Đèn học Xiaomi tích hợp radar AI, độ sáng 12.700 lumen, giá gần 10 triệu đồng

vivo tuyên bố hợp tác cùng ZSIGA từ POP MART

vivo tuyên bố hợp tác cùng ZSIGA từ POP MART

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi đăng tải thẻ cử tri lên mạng xã hội

Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi đăng tải thẻ cử tri lên mạng xã hội

Ninh Bình: Giữ vững mạch thông tin trong ngày bầu cử

Ninh Bình: Giữ vững mạch thông tin trong ngày bầu cử

Google Maps

Google Maps 'hiểu chuyện' với Gemini: Điều hướng 3D và gợi ý thông minh khi kẹt xe

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử

'Khai trương diện mạo mới - Deal phơi phới'

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Trải nghiệm ngân hàng số, khách hàng ABBank nhận quà 100%

Trải nghiệm ngân hàng số, khách hàng ABBank nhận quà 100%

VN-Index giằng co quanh mốc 1.700 điểm, cổ phiếu công nghệ điều chỉnh, tiêu dùng hút dòng tiền ngoại

VN-Index giằng co quanh mốc 1.700 điểm, cổ phiếu công nghệ điều chỉnh, tiêu dùng hút dòng tiền ngoại

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Diễn đàn

Diễn đàn 'Văn hóa với Doanh nghiệp' 2026: Lan tỏa giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Tựa game Indie thuần Việt

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng