Hành trình từ nữ sinh nông thôn đến ước mơ đổi mới giáo dục và công nghệ

Hé lộ thành tích xuất sắc

Chu Thị Phương Anh sinh năm 2004, là gương mặt xuất sắc đến từ Bắc Ninh. Bản thân Chu Thị Phương Anh từng học tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh.

Tốt nghiệp Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Chu Thị Phương Anh dành được học bổng toàn quốc của Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) - Học bổng Giám đốc Đào tạo trị giá 50% - đây là 1 trong 12 suất học bổng trên toàn quốc. Sau 4 năm theo học, Chu Thị Phương Anh tốt nghiệp Cử nhân Xuất sắc Chương trình Digital & Social Media Marketing - Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Ở tuổi 22, Chu Thị Phương Anh nhận được thư trúng tuyển chương trình Thạc sĩ Learning Design, Innovation & Technology (Thiết kế giáo dục, đổi mới và công nghệ) tại Harvard Graduate School of Education.

Ngoài ra, Chu Thị Phương Anh còn tham gia nhiều cuộc thi và trở thành chủ nhân của nhiều giải thưởng đáng tự hào: Quán quân Cuộc thi Khởi nghiệp xã hội toàn quốc - Impact Entrepreneurship Bootcamp 2022; Á quân toàn quốc cuộc thi UEB Business Case - Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội; Giải Tư toàn quốc Youth Innovation Startup 2022 (Sáng tạo khởi nghiệp dành cho giới trẻ năm 2022) - Bộ Khoa học & Công nghệ; Giải Tư Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh 2023 - Sở Khoa học & Công nghệ; Top 10 Chương trình Khởi nghiệp Quốc gia - UNDP và Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam.

Chu Thị Phương Anh cũng là một trong 20 thí sinh đạt giải cuộc thi “Tell Us Your Lionhearted Stories” (Hãy kể cho chúng tôi những câu chuyện về lòng dũng cảm của bạn) do Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) chức năm 2025 với hạng 2 và câu chuyện về bẩn thân “Chu Thị Phương Anh - Từ nữ sinh nông thôn đến sân khấu quốc tế”.

Gương mặt nữ sinh sáng giá

Ngoài ra thành tích học tập đáng tự hào, Chu Thị Phương Anh cũng hoạt động tích cực trên mạng xã hội. TikTok cá nhân của Chu Thị Phương Anh có gần 95.000 người theo dõi, chia sẻ nội dung về học tập và phát triển bản thân; Facebook cá nhân của Chu Thị Phương Anh cũng có gần 50.000 người theo dõi.

Năm đầu tiên tham gia học tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) Chu Thị Phương Anh (lúc này mới 19 tuổi) đã mạnh dạn tham gia vào sân chơi khởi nghiệp. Cuối năm nhất, Chu Thị Phương Anh đã mạnh dạn tự mở một công ty riêng, sản xuất sản phẩm đồ chăm sóc da từ quả bồ hòn. Thời điểm này, Chu Thị Phương Anh đã đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm từ việc làm thêm để thử nghiệm dự án cùng 6 cộng sự trong khoảng một năm; cô sáng lập một startup sản xuất sản phẩm chăm sóc da từ quả bồ hòn dành cho nam giới, được xem là dòng sản phẩm tiên phong tại Việt Nam thời điểm đó.

Năm 20 tuổi, Chu Thị Phương Anh chuyển hướng sang lĩnh vực giáo dục, mở trung tâm tiếng Anh online tại quê nhà Bắc Ninh. Thời gian này, Chu Thị Phương Anh mỗi tối đều miệt mài ở quán cafe, tìm kiếm những đối tác nền tảng công nghệ học tập cho trung tâm, vừa thiết kế chương trình học cho các bạn. Chu Thị Phương Anh nỗ lực để giải quyết bài toán làm sao để vừa giữ chất lượng nhưng học phí phải thật hợp lý cho học sinh và phụ huynh ở quê. Chu Thị Phương Anh vừa làm chủ, đồng thời vừa tự trở thành “cố vấn” hỗ trợ các bạn học sinh THPT phát triển các dự án cộng đồng và tìm kiếm học bổng quốc tế.

Trong thời gian học ở Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), Chu Thị Phương Anh cũng từng thử sức ở những cơ hội liên quan đến ngoại giao. Và Chu Thị Phương Anh đã vinh dự được chọn để đại diện Việt Nam tham dự chương trình ngoại giao Đối thoại Thanh niên về Tính bền vững sinh thái năm 2023 tổ chức ở Singapore. Ngoài ra, Chu Thị Phương Anh còn được đại diện thanh niên Việt Nam tham dự “Hội nghị mô phỏng thượng đỉnh ASEAN - Đông Á 2025” và “Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2026”.