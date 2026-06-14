Qatar tạo dấu mốc lịch sử với bàn thắng phút bù giờ

Ở bảng B World Cup 2026, Qatar tạo nên bất ngờ khi cầm hòa Thụy Sĩ 1-1 bằng bàn thắng ở phút 95. Kết quả này giúp đội bóng Tây Á có điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup.

Thụy Sĩ khởi đầu mạnh mẽ và sớm tạo lợi thế. Phút 17, Embolo thực hiện thành công quả phạt đền, đưa đội bóng châu Âu vượt lên dẫn trước.

Sau bàn thắng, Thụy Sĩ tiếp tục kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, các chân sút của họ không tận dụng tốt cơ hội để gia tăng cách biệt.

Qatar giành điểm số đầu tiên trong lịch sử các kì World Cup của nước này

Qatar gặp nhiều khó khăn trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng vẫn duy trì tinh thần thi đấu ổn định. Khi trận đấu bước vào những phút cuối, đội bóng Tây Á dồn lực tấn công và được đền đáp.

Phút 90+5, Boualem Khoukhi xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm, đánh đầu ghi bàn gỡ hòa 1-1. Pha lập công muộn giúp Qatar tạo nên một trong những bất ngờ đáng chú ý tại World Cup 2026.

Brazil và Morocco chia điểm sau màn so tài của những siêu phẩm

Brazil và Morocco kết thúc trận đấu tại bảng C World Cup 2026 với tỷ số hòa 1-1. Hai đội đều để lại dấu ấn bằng những pha lập công đẹp mắt, trong đó mỗi bên có một lần đưa bóng vào lưới đối phương.

HLV Carlo Ancelotti gây bất ngờ khi lựa chọn Igor Thiago đá cao nhất trên hàng công thay vì Matheus Cunha như dự đoán. Brazil nhập cuộc chậm và gặp nhiều khó khăn trước khả năng chuyển trạng thái nhanh của Morocco.

Đội bóng châu Phi tận dụng tốt cơ hội ở phút 21. Từ đường chuyền xuyên tuyến của Mazraoui, Saibari thoát xuống thông minh rồi thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật, đánh bại thủ môn Alisson để mở tỷ số.

Brazil khởi động World Cup 2026 với trận hòa bất ngờ trước Morocco

Sau bàn thua, Brazil cố gắng đẩy cao đội hình nhưng chưa tạo được sức ép đủ lớn. Tuy nhiên, Vinicius Junior đã giúp đại diện Nam Mỹ trở lại cuộc chơi ở phút 32. Nhận đường chuyền thiếu chính xác từ Bruno Guimaraes, tiền đạo Brazil xử lý kỹ thuật trước khi dứt điểm vào góc xa, quân bình tỷ số.

Sang hiệp hai, Brazil thay đổi nhân sự nhưng không cải thiện đáng kể khả năng tấn công. Morocco chủ động phòng ngự số đông, khiến các ngôi sao bên phía Selecao không có nhiều khoảng trống. Những phút cuối trận diễn ra cởi mở hơn nhưng không có thêm bàn thắng, buộc hai đội chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Scotland vượt qua Haiti trong trận đấu giàu thể lực

Scotland giành chiến thắng 1-0 trước Haiti trong trận ra quân bảng C, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng đấu.

Được đánh giá cao hơn, Scotland nhanh chóng kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. McTominay từng đưa bóng chạm cột dọc trước khi John McGinn phá vỡ thế cân bằng ở phút 28 với cú đá bồi trong vòng cấm.

World Cup 2026: Scotland đánh bại Haiti

Sau bàn thua, Haiti không bỏ cuộc và tổ chức nhiều đợt tấn công trong hiệp hai. Đội bóng Caribe có thời điểm gây sức ép ngược trở lại nhờ nền tảng thể lực tốt, nhưng các pha phối hợp cuối cùng thiếu chính xác.

Scotland bảo toàn lợi thế mong manh đến hết trận, giành 3 điểm quan trọng trong ngày ra quân và tạm chiếm vị trí đầu bảng C.

Australia gây sốc trước Thổ Nhĩ Kỳ bằng lối chơi phản công

Australia tạo ra một trong những kết quả bất ngờ khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0. Dù chịu sức ép lớn trong phần lớn thời gian, đội bóng châu Á vẫn tận dụng hiệu quả các pha phản công.

Phút 27, Irankunda bứt tốc sau tình huống chuyển trạng thái nhanh, vượt qua hàng thủ Thổ Nhĩ Kỳ rồi dứt điểm chính xác mở tỷ số. Sang hiệp hai, Australia tiếp tục duy trì lối chơi phòng ngự chặt chẽ và có thêm bàn thắng ở phút 75 nhờ cú sút xa hiểm hóc của Metcalfe.

Bất ngờ lớn của loạt trận ngày 14/6 World Cup 2026: Úc đáng bại Thổ Nhĩ Kỳ

Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực tấn công nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Australia. Chung cuộc, đại diện châu Á giành chiến thắng 2-0, tạo nên một trong những bất ngờ đầu tiên của giải đấu.