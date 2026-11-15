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Giám đốc Hoàng Anh Lab bị khởi tố vì lừa dối khách hàng

Thế Kiên
Thế Kiên
09:00 | 15/11/2026
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Một giám đốc công ty sản xuất răng giả tại Gia Lai bị khởi tố sau khi cơ quan điều tra xác định Hoàng Anh Lab hoạt động nhiều năm khi chưa được cấp phép, cung cấp sản phẩm chưa qua kiểm nghiệm cho các phòng khám nha khoa.
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Giám đốc Hoàng Anh Lab bị khởi tố vì lừa dối khách hàng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Hoàng (Ảnh: Bộ Công an).

Một cơ sở sản xuất răng giả tại Gia Lai hoạt động từ năm 2019 đến tháng 6/2026 khi chưa được cấp phép, cung cấp sản phẩm chưa qua kiểm nghiệm cho nhiều phòng khám nha khoa. Giám đốc doanh nghiệp vừa bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng”.

Sản xuất răng giả nhiều năm khi chưa được cấp phép

Ngày 10/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Hoàng (sinh năm 1982), Giám đốc Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab, có địa chỉ tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, để điều tra về tội “Lừa dối khách hàng”.

Theo thông tin từ Bộ Công an được báo chí đăng tải, vụ việc bắt nguồn từ quá trình Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phát hiện những dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh răng giả tại cơ sở do ông Hoàng làm chủ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2019 đến tháng 6/2026, dù chưa được cấp phép hoạt động, Công ty Hoàng Anh Lab vẫn tổ chức sản xuất và cung cấp răng giả cho nhiều phòng khám nha khoa trong và ngoài tỉnh.

Không dừng lại ở việc hoạt động khi chưa được cấp phép, cơ quan điều tra còn xác định sản phẩm của doanh nghiệp chưa được kiểm nghiệm, công bố đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Tuy nhiên, ông Hoàng vẫn đưa ra những thông tin không đúng sự thật về chất lượng sản phẩm, trình độ nhân viên, năng lực và uy tín doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin với khách hàng.

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Bằng phương thức này, ông Hoàng bị xác định đã thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng từ hoạt động cung cấp răng giả cho các phòng khám nha khoa. Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can, thu giữ các tài liệu liên quan để phục vụ điều tra. Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Hữu Hoàng.

Một chi tiết cần làm rõ là đến tháng 9/2026, cơ sở Hoàng Anh Lab đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, các hành vi đang bị điều tra đều xảy ra trước thời điểm được cấp phép. Việc doanh nghiệp được cấp phép sau đó không đồng nghĩa những hành vi vi phạm trước đây được miễn xem xét trách nhiệm pháp lý.

Diễn biến vụ án cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh răng giả có thể tiềm ẩn những rủi ro khi thông tin về chất lượng sản phẩm và năng lực của nhà cung cấp không được kiểm chứng đầy đủ.

Nơi sản xuất răng giả tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Bộ Công an).
Nơi sản xuất răng giả tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Bộ Công an).

Ai kiểm soát chất lượng răng giả trước khi đến tay người bệnh?

Từ vụ việc tại Công ty Hoàng Anh Lab, vấn đề đặt ra không dừng ở trách nhiệm của một doanh nghiệp sản xuất răng giả mà còn liên quan đến quy trình lựa chọn, kiểm tra nguồn gốc và chất lượng sản phẩm tại các phòng khám nha khoa.

Trong hoạt động phục hình răng, nhiều phòng khám không trực tiếp sản xuất toàn bộ sản phẩm mà đặt hàng từ các cơ sở kỹ thuật nha khoa bên ngoài. Các cơ sở này thực hiện những công đoạn như chế tác mão răng, cầu răng hoặc hàm giả theo yêu cầu của bác sĩ điều trị.

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Đối với người sử dụng dịch vụ, điều dễ nhận thấy thường là hình thức, màu sắc, độ vừa vặn của răng giả và chi phí điều trị. Trong khi đó, những thông tin như nguồn gốc vật liệu, quy trình chế tác, tiêu chuẩn chất lượng hay năng lực của đơn vị sản xuất lại khó được kiểm chứng bằng mắt thường.

Điều này khiến trách nhiệm lựa chọn nhà cung cấp và kiểm soát chất lượng của phòng khám trở thành một khâu quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi người bệnh.

Một sản phẩm răng giả không đáp ứng yêu cầu về vật liệu, độ chính xác hoặc khả năng tương thích có thể gây ra những bất tiện trong quá trình sử dụng. Tùy từng trường hợp, người bệnh có thể gặp tình trạng cộm, khó chịu, kích ứng hoặc phải điều chỉnh, thay thế phục hình.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa nguy cơ chung của sản phẩm nha khoa không bảo đảm chất lượng và hậu quả thực tế trong vụ án Hoàng Anh Lab. Đến nay, thông tin được công bố chưa xác định các sản phẩm do doanh nghiệp này cung cấp đã gây tổn hại sức khỏe cho người sử dụng hay chưa.

Tương tự, chưa có thông tin công khai về số lượng sản phẩm đã bán ra, danh sách các phòng khám từng mua răng giả hoặc số người bệnh đã sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ để xác định đầy đủ phạm vi ảnh hưởng của vụ việc.

Ở góc độ quản lý, việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm nha khoa có ý nghĩa quan trọng. Khi mỗi sản phẩm được gắn với thông tin về cơ sở chế tác, vật liệu sử dụng, thời điểm sản xuất và đơn vị tiếp nhận, các bên liên quan sẽ thuận lợi hơn trong việc kiểm tra, đối chiếu hoặc xử lý khi phát sinh vấn đề chất lượng.

Việc số hóa hồ sơ đặt hàng, lưu trữ thông tin vật liệu và quản lý sản phẩm theo từng trường hợp điều trị cũng có thể giúp phòng khám tăng khả năng truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi thông tin đầu vào trung thực và có cơ chế kiểm tra độc lập.

Đối với người dân, khi sử dụng dịch vụ bọc răng sứ, làm cầu răng hoặc phục hình tháo lắp, việc yêu cầu phòng khám cung cấp thông tin về loại vật liệu, nguồn gốc sản phẩm, chính sách bảo hành và hồ sơ điều trị là cần thiết. Người bệnh cũng nên lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh có giấy phép hoạt động phù hợp và bác sĩ có phạm vi hành nghề tương ứng.

Về phía các phòng khám nha khoa, việc kiểm tra hồ sơ pháp lý, nguồn gốc và tài liệu chất lượng của sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng là một biện pháp quan trọng để hạn chế rủi ro.

Vụ án tại Gia Lai hiện vẫn đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ. Bị can Trần Hữu Hoàng được bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội cho đến khi có bản án kết tội có hiệu lực pháp luật.

Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi cần được quan tâm rộng hơn: Khi một sản phẩm nha khoa được chế tác tại cơ sở bên ngoài rồi chuyển đến phòng khám để phục vụ điều trị, cơ chế kiểm soát nào bảo đảm người bệnh biết rõ nguồn gốc và chất lượng sản phẩm mình đang sử dụng?

Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab Trần Hữu Hoàng Hoàng Anh Lab răng giả sản xuất răng giả doanh nghiệp sản xuất răng giả lừa dối khách hàng Gia Lai Công an tỉnh Gia Lai

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29°C
Nghệ An

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
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Thứ tư, 18/11/2026 21:00
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Thứ năm, 19/11/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 03:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 06:00
20°C
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19°C
Thứ năm, 19/11/2026 12:00
17°C
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Thứ năm, 19/11/2026 21:00
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16°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 36°C
mây rải rác
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
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27°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
26°C
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25°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
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Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
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28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
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Thứ ba, 17/11/2026 15:00
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24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
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30°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
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Thứ năm, 19/11/2026 00:00
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30°C
Thứ năm, 19/11/2026 09:00
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Thứ năm, 19/11/2026 12:00
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Thứ năm, 19/11/2026 15:00
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24°C
Thứ năm, 19/11/2026 21:00
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29°C
Quảng Bình

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bầu trời quang đãng
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
28°C
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Thứ hai, 16/11/2026 15:00
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Thứ ba, 17/11/2026 00:00
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Thứ ba, 17/11/2026 03:00
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Thứ ba, 17/11/2026 12:00
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Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
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Thứ tư, 18/11/2026 00:00
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Thứ tư, 18/11/2026 03:00
25°C
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21°C
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Thứ năm, 19/11/2026 12:00
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Thứ năm, 19/11/2026 15:00
18°C
Thứ năm, 19/11/2026 18:00
16°C
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14°C
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Thừa Thiên Huế

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23°C
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Thứ sáu, 20/11/2026 03:00
17°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 15/11/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
Trang sức 99.9 13,010 13,610
Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 15/11/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Cập nhật: 15/11/2026 10:00
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Cập nhật: 15/11/2026 10:00

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