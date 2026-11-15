Tìm giải pháp phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số và AI

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Học viện Tài chính tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển kinh tế bền vững và Quản trị kinh doanh” lần thứ 9 (SEDBM9). SEDBM9 nhấn mạnh yêu cầu gắn tăng trưởng kinh tế với trách nhiệm xã hội, đồng thời thúc đẩy chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành chính sách và giải pháp quản trị thiết thực.

Các đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế “Phát triển kinh tế bền vững và Quản trị kinh doanh” lần thứ 9 (SEDBM9).

SEDBM9 quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý trong nước, quốc tế; tập trung vào thông điệp “Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo vệ con người và môi trường; nghiên cứu khoa học phải trở thành luận cứ cho chính sách và động lực cho doanh nghiệp”. Thông qua SEDBM9, tạo diễn đàn trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận những giải pháp phát triển kinh tế gắn với đổi mới quản trị trong giai đoạn mới.

Cần hoàn thiện chính sách thích ứng với thực tiễn

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính nhận định, thế giới đang chứng kiến những biến động sâu rộng dưới tác động đồng thời của chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu và những bất định về kinh tế, chính trị, quân sự. Những chuyển động này đang làm thay đổi căn bản mô hình tăng trưởng, phương thức quản trị và định hướng phát triển của các nền kinh tế.

“Vấn đề đặt ra hiện nay là tìm được sự cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng với phát triển bền vững, giữa đổi mới sáng tạo với bảo đảm tính bao trùm, giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội. Đây là những yêu cầu có ý nghĩa lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, giới nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp” - PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều nêu rõ.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều, Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại hội thảo.

Đối với Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều cho rằng, yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng đang đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt trong phát triển kinh tế số, thúc đẩy tài chính xanh, hoàn thiện quản trị hiện đại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Những lĩnh vực này mở ra dư địa phát triển mới, đồng thời đòi hỏi hệ thống chính sách phải liên tục được hoàn thiện để thích ứng với thực tiễn.

Cũng theo PGS.TS. Nguyễn Mạnh Thiều, giải quyết các bài toán phát triển cần có những bằng chứng khoa học đáng tin cậy, sự trao đổi giữa các lĩnh vực nghiên cứu và cơ chế đưa tri thức vào hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh. Các kết quả nghiên cứu cần được đánh giá trên cơ sở thực tiễn, hướng tới những đề xuất có khả năng ứng dụng và tạo ra giá trị cụ thể.

Kết nối tri thức, tìm lời giải cho những thách thức phát triển

SEDBM giữ vai trò của một diễn đàn học thuật quốc tế thường niên, nơi các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý chia sẻ kết quả nghiên cứu, trao đổi quan điểm và tiếp cận những vấn đề phát triển dưới nhiều góc nhìn. Điều này góp phần khẳng định quan điểm của Học viện Tài chính trong việc xác định nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác quốc tế là những định hướng chiến lược.

Điểm nhấn của SEDBM9 là sự tham gia của GS. Bohui Zhang - Giám đốc điều hành Trường Quản lý và Kinh tế (Đại học Trung văn Hồng Kông) GS. Tam Nguyen - Trường Kinh doanh Nottingham (Đại học Nottingham Trent - Vương quốc Anh); ông Petros Ieromonachou - Phó Trưởng khoa phụ trách Nghiên cứu và Trao đổi tri thức, Trường Kinh doanh Greenwich (Đại học Greenwich, Vương quốc Anh).

SEDBM9 quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế, tập trung thảo luận 5 nhóm vấn đề từ tăng trưởng kinh tế, tài chính đến kế toán, nhân lực và marketing.

Đặc biệt, thông qua việc đăng cai SEDBM9, Học viện Tài chính mong muốn tăng cường kết nối giữa các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, cơ quan hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp. Trọng tâm là thúc đẩy chuyển giao tri thức, phát triển những nghiên cứu có giá trị thực tiễn, hình thành các khuyến nghị chính sách khả thi và giải pháp quản trị phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế bền vững.

Tại hội thảo, các đại biểu đã phát biểu tham luận, trao đổi tập trung những vấn đề cần ưu tiên nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng và hiệu quả quản trị. Các thảo luận xoay quanh năm nhóm chủ đề lớn, bao quát những lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, sức chống chịu và triển vọng phát triển dài hạn của nền kinh tế.

Trong vấn đề phát triển kinh tế bền vững, các đại biểu nhấn mạnh vấn đề về tăng trưởng bao trùm, hoàn thiện thể chế, chính sách công và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động bên ngoài. Trên cơ sở đó, hướng đến thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn.

Việc đổi mới thị trường vốn, hoạt động ngân hàng và tài chính doanh nghiệp cũng được các đại biểu quan tâm. Các đại biểu chia sẻ những nội dung liên quan về mở rộng tài chính toàn diện, phát triển công nghệ tài chính, quản trị rủi ro, tài chính xanh, tiêu chuẩn ESG, tài chính quốc tế và chính sách thuế, kỳ vọng mang đến những gợi mở cho quá trình hoàn thiện hệ thống tài chính hiện đại.

LlLãnh đạo Học viện Tài chính cùng các chuyên gia, nhà khoa học tham dự Hội thảo. Ảnh: Đào Loan

Nội dung thảo luận cũng đề cập đến yêu cầu nâng cao tính minh bạch, độ tin cậy của thông tin tài chính. Việc ứng dụng công nghệ số, phân tích dữ liệu trong kế toán, kiểm toán cũng là hướng nghiên cứu đáng quan tâm.

Bên cạnh đó, những mô hình lãnh đạo, văn hóa tổ chức, chiến lược phát triển nhân tài phù hợp với nền kinh tế số là vấn đề cốt lõi trong lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực. Vấn đề nâng cao kỹ năng, thu hút và giữ chân lao động chất lượng cao, xây dựng môi trường làm việc có trách nhiệm là những yếu tố quan trọng để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Việc quản trị marketing trong bối cảnh hành vi tiêu dùng và phương thức tiếp cận thị trường liên tục thay đổi cũng là yêu cầu hướng đến giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh, mở rộng thị trường và tạo dựng giá trị bền vững. Giải pháp đặt ra là ứng dụng marketing số, marketing xanh, truyền thông xã hội, xây dựng thương hiệu.