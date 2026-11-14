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Sáp nhập Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc vào Cao đẳng Cơ điện Hà Nội

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16:01 | 14/11/2026
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Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc vào Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội, có hiệu lực từ ngày 12/11/2026.
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Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 3319/QĐ-BGDĐT ngày 12/11/2026 về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc vào Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Theo quyết định, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội sau sáp nhập tiếp tục là đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Nhà trường có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Việc sáp nhập được thực hiện trên cơ sở đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Công văn số 12807/BNNMT-TCCB ngày 6/11/2026, với phương án tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc vào Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

Một trong những yêu cầu quan trọng của quyết định là bảo đảm quyền lợi của người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên trong quá trình tổ chức lại.

Sáp nhập Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc vào Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.
Sáp nhập Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc vào Cao đẳng Cơ điện Hà Nội.

Cụ thể, Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với những người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi kết thúc khóa học. Hoạt động đào tạo, công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng và chứng chỉ phải được duy trì, không để xảy ra gián đoạn.

Đồng thời, quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, viên chức, người lao động, người học cùng các bên liên quan phải được bảo đảm trong toàn bộ quá trình thực hiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội sau sáp nhập thực hiện thủ tục đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc điều chỉnh, bổ sung quyết định cấp phép theo quy định.

Đối với công tác tổ chức thực hiện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo và phương án đề xuất sáp nhập. Bộ có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai, hồ sơ, dữ liệu cùng các quyền và nghĩa vụ khác của Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc.

Quá trình bàn giao phải bảo đảm hoạt động bình thường của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát hoặc lãng phí tài chính, tài sản.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tiếp nhận thêm cơ sở đào tạo thông qua sáp nhập. Trước đó, ngày 16/1/2026, nhà trường đã tổ chức hội nghị công bố quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Bộ vào Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội theo Quyết định số 3669/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2025.

Việc tiếp tục sáp nhập Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc là bước triển khai mới trong quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hướng tới kiện toàn tổ chức và tập trung nguồn lực đào tạo.

Tuy nhiên, quyết định mới xác lập cơ sở pháp lý cho việc sáp nhập, chưa công bố thời điểm hoàn tất bàn giao, quy mô người học, số lượng nhân sự hoặc giá trị tài sản được tiếp nhận.

sáp nhập trường cao đẳng Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc Cao đẳng Cơ điện Hà Nội Bộ Giáo dục và Đào tạo Quyết định 3319/QĐ-BGDĐT giáo dục nghề nghiệp sắp xếp trường cao đẳng

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Hà Nội - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Miền Tây - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 ▼500K 136,900 ▼500K
Cập nhật: 14/11/2026 16:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 ▼50K 13,750 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 13,450 ▼50K 13,750 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 13,450 ▼50K 13,750 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 ▼50K 13,730 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 ▼50K 13,730 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 ▼50K 13,730 ▼50K
Trang sức 99.9 13,010 ▼50K 13,610 ▼50K
Trang sức 99.99 13,020 ▼50K 13,620 ▼50K
Vàng 99.9 12,550 ▼50K
Vàng 99.99 12,700 ▼50K
Cập nhật: 14/11/2026 16:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 ▲1210K 13,752 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 ▲1210K 13,753 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 ▼5K 1,373 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 ▼5K 1,374 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 ▼5K 1,363 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 ▼115651K 13,495 ▼121951K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 ▲83289K 102,385 ▲92109K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 ▼340K 92,843 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 ▼305K 83,301 ▼305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 ▼291K 79,621 ▼291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 ▼208K 56,993 ▼208K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
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Cập nhật: 14/11/2026 16:45

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