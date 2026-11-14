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Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Thành Biên
Thành Biên
08:06 | 14/11/2026
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Thị trường xe ô tô Việt Nam giảm doanh số trong tháng 10/2026, nhưng VinFast vẫn áp đảo bảng xếp hạng với 7 mẫu xe. Kia Seltos bất ngờ góp mặt, trong khi Ford Ranger tiếp tục vắng bóng.
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Thị trường xe ô tô giảm doanh số, VinFast tiếp tục áp đảo

Thị trường xe ô tô Việt Nam ghi nhận xu hướng giảm doanh số trong tháng 10/2026 sau giai đoạn tăng trưởng của tháng trước. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), các thành viên bán ra tổng cộng 28.957 xe, giảm 17,4% so với tháng 9/2026.

Trong khi đó, Hyundai Thành Công ghi nhận doanh số 3.422 xe, giảm 11,6% so với tháng liền trước. VinFast bán ra 22.896 ô tô điện, giảm 3%. Dù doanh số của các hãng đều đi xuống, VinFast vẫn duy trì ưu thế lớn trên thị trường nhờ danh mục sản phẩm đa dạng và sức tiêu thụ ổn định của nhiều mẫu xe điện.

Bảng xếp hạng 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026 tiếp tục cho thấy sự áp đảo của VinFast với 7 đại diện. Đáng chú ý, VF 6 vươn lên vị trí thứ hai, VF 5/Herio Green và VF 2/Minio Green đều tăng trưởng mạnh. Ở chiều ngược lại, VF 3 và Limo Green ghi nhận mức giảm doanh số đáng kể.

Trong nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, Mazda CX-5 và Toyota Yaris Cross tiếp tục góp mặt. Đáng chú ý, Kia Seltos trở lại Top 10, trong khi Ford Ranger không xuất hiện trong danh sách.

VinFast VF 3 tiếp tục dẫn đầu, VF 6 vươn lên vị trí thứ hai

1. VinFast VF 3: 3.960 xe

VinFast VF 3 tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị trường với 3.960 xe bán ra trong tháng 10/2026. Tuy nhiên, doanh số của mẫu xe điện cỡ nhỏ này giảm 38,8% so với tháng trước. Sau 10 tháng, VF 3 đạt tổng cộng 46.232 xe, tiếp tục là mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam.

Mẫu xe VinFast VF 3. Ảnh: VinFast.
Mẫu xe VinFast VF 3. Ảnh: VinFast.

VF 3 thu hút người dùng nhờ thiết kế nhỏ gọn, phù hợp di chuyển trong đô thị và giá bán từ 285-296 triệu đồng, đã bao gồm pin. Chi phí vận hành thấp, mạng lưới trạm sạc rộng và chính sách miễn phí sạc đến tháng 2/2029 cũng góp phần duy trì sức hút của mẫu xe.

2. VinFast VF 6: 3.716 xe

Bất ngờ lớn trong bảng xếp hạng tháng 10 là sự vươn lên của VinFast VF 6. Mẫu SUV điện cỡ B đạt doanh số 3.716 xe, tăng 20,5% so với tháng trước và đứng thứ hai toàn thị trường. Đây là một trong những thứ hạng cao nhất của VF 6 kể từ khi ra mắt.

Mẫu xe VinFast VF 6. Ảnh: VinFast.
Mẫu xe VinFast VF 6. Ảnh: VinFast.

Kết quả này đưa doanh số cộng dồn của mẫu xe lên 22.742 chiếc sau 10 tháng. VF 6 ghi điểm nhờ thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi, khả năng vận hành của xe điện và chi phí sử dụng cạnh tranh. Ngày 12/11/2026, VinFast tiếp tục giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu xe với hai phiên bản, giá bán từ 646-715 triệu đồng.

3. VinFast VF 5/Herio Green: 3.706 xe

Đứng ngay sau VF 6 là VinFast VF 5 cùng phiên bản Herio Green chuyên phục vụ kinh doanh dịch vụ. Hai mẫu xe đạt tổng doanh số 3.706 chiếc trong tháng 10, tăng 49,9% so với tháng trước. Doanh số cộng dồn trong 10 tháng đầu năm đạt 34.126 xe.

Mẫu xe VinFast VF5. Ảnh: VinFast.
Mẫu xe VinFast VF5. Ảnh: VinFast.

VF 5 duy trì sức hút nhờ kích thước phù hợp đô thị, giá bán dễ tiếp cận và chi phí khai thác thấp. Ngày 12/11, VinFast cũng giới thiệu phiên bản nâng cấp của VF 5 với hai phiên bản, giá bán từ 460-540 triệu đồng.

4. VinFast VF 2/Minio Green: 3.405 xe

VinFast VF 2 cùng phiên bản Minio Green đạt doanh số 3.405 xe, tăng 39,9% so với tháng 9. Mẫu xe điện cỡ nhỏ tiếp tục duy trì vị trí trong Top 10 sau lần đầu góp mặt ở tháng trước.

Mẫu xe VinFast VF 2. Ảnh: VinFast.
Mẫu xe VinFast VF 2. Ảnh: VinFast.

Với giá khởi điểm 188 triệu đồng, VF 2 hướng đến nhóm khách hàng cần phương tiện di chuyển linh hoạt trong đô thị. Kích thước nhỏ gọn, chi phí vận hành thấp và khả năng phục vụ nhu cầu kinh doanh dịch vụ giúp mẫu xe mở rộng tệp khách hàng.

5. VinFast Limo Green: 2.957 xe

Trái ngược với đà tăng của nhiều mẫu xe cùng thương hiệu, VinFast Limo Green giảm 41,1% doanh số trong tháng 10, xuống còn 2.957 chiếc. Mẫu MPV điện tụt xuống vị trí thứ năm nhưng vẫn đạt doanh số cộng dồn 42.975 xe sau 10 tháng, đứng thứ hai toàn thị trường.

Mẫu xe VinFast Limo Green. Ảnh: VinFast.
Mẫu xe VinFast Limo Green. Ảnh: VinFast.

Limo Green hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh vận tải với cấu hình 7 chỗ, không gian nội thất rộng và giá bán 699 triệu đồng. Chi phí sử dụng thấp, phạm vi di chuyển phù hợp cùng mạng lưới trạm sạc rộng tiếp tục là những lợi thế của mẫu xe.

6. VinFast VF 8: 1.903 xe

VinFast VF 8 đạt doanh số 1.903 chiếc trong tháng 10, tăng 27,3% so với tháng trước. Kết quả này giúp mẫu SUV điện hạng D tiếp tục dẫn đầu phân khúc về doanh số.

Mẫu xe VinFast VF 8. Ảnh: VinFast.
Mẫu xe VinFast VF 8. Ảnh: VinFast.

VF 8 thu hút khách hàng nhờ thiết kế hiện đại, không gian rộng và nhiều trang bị công nghệ. Với giá bán khởi điểm từ 899 triệu đồng, mẫu xe tạo thêm lựa chọn trong nhóm SUV hạng D, bên cạnh các đối thủ sử dụng động cơ đốt trong.

7. Mazda CX-5: 1.617 xe

Mazda CX-5 là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 10/2026. Mẫu SUV cỡ C đạt doanh số 1.617 chiếc, tăng 11,5% so với tháng trước. Tổng doanh số cộng dồn sau 10 tháng đạt 13.560 xe.

Mẫu xe Mazda CX-5. Ảnh: Mazda.
Mẫu xe Mazda CX-5. Ảnh: Mazda.

CX-5 duy trì sức cạnh tranh nhờ thiết kế hiện đại, trang bị tiện nghi và giá bán từ 699-869 triệu đồng. Mẫu xe tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV cỡ C, nơi có sự cạnh tranh của nhiều đối thủ.

8. Toyota Yaris Cross: 1.327 xe

Toyota Yaris Cross bán ra 1.327 xe trong tháng 10, giảm 26,2% so với tháng trước. Doanh số cộng dồn của mẫu SUV cỡ B đạt 13.973 chiếc, giúp xe duy trì vị trí trong nhóm ô tô bán chạy nhất Việt Nam.

Mẫu xe Toyota Yariss Cross. Ảnh: Toyota.
Mẫu xe Toyota Yariss Cross. Ảnh: Toyota.

Yaris Cross có lợi thế nhờ thiết kế khỏe khoắn, trang bị an toàn và tiện nghi phong phú. Đặc biệt, phiên bản hybrid giúp mẫu xe đáp ứng nhu cầu tiết kiệm nhiên liệu, bên cạnh những ưu điểm về thương hiệu và khả năng giữ giá.

9. VinFast VF MPV 7: 1.319 xe

VinFast VF MPV 7 đạt doanh số 1.319 chiếc trong tháng 10/2026, qua đó đứng thứ hai trong phân khúc MPV và xếp thứ chín toàn thị trường. Sau 10 tháng, mẫu xe ghi nhận doanh số cộng dồn 13.297 chiếc.

Mẫu xe VinFast VF MPV 7. Ảnh: VinFast.
Mẫu xe VinFast VF MPV 7. Ảnh: VinFast.

VF MPV 7 là phiên bản hướng đến khách hàng cá nhân của Limo Green. Xe sở hữu thiết kế và trang bị hướng đến nhu cầu gia đình, với giá bán 819 triệu đồng. Mẫu MPV điện này góp phần mở rộng lựa chọn của VinFast trong phân khúc xe đa dụng.

10. Kia Seltos: 1.273 xe

Khép lại Top 10 tháng 10/2026 là Kia Seltos với doanh số 1.273 chiếc, tăng 10,5% so với tháng trước. Đây là lần hiếm hoi mẫu SUV cỡ B góp mặt trở lại trong bảng xếp hạng. Doanh số cộng dồn của Seltos sau 10 tháng đạt 8.382 xe.

Mẫu xe Kia Seltos. Ảnh: Kia.
Mẫu xe Kia Seltos. Ảnh: Kia.

Kia Seltos cạnh tranh trong phân khúc nhờ thiết kế trẻ trung, trang bị tiện nghi và giá bán từ 579-799 triệu đồng. Việc trở lại Top 10 cho thấy mẫu xe vẫn duy trì sức hút nhất định trước sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các dòng SUV đô thị.

Bảng xếp hạng ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026

STT

Mẫu xe

Tháng 10/2026

Tháng 9/2026

Tỷ lệ tăng/giảm

Cộng dồn năm 2026

1

VinFast VF 3

3.960

6.474

-38,8%

46.232

2

VinFast VF 6

3.716

3.083

+20,5%

22.742

3

VinFast VF 5/Herio Green

3.706

2.472

+49,9%

34.126

4

VinFast VF 2/Minio Green

3.405

2.433

+39,9%

-

5

VinFast Limo Green

2.957

5.027

-41,1%

42.975

6

VinFast VF 8

1.903

1.494

+27,3%

-

7

Mazda CX-5

1.617

1.449

+11,5%

13.560

8

Toyota Yaris Cross

1.327

1.799

-26,2%

13.973

9

VinFast VF MPV 7

1.319

-

-

13.297

10

Kia Seltos

1.273

1.152

+10,5%

8.382

Top 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2026 (đơn vị: xe).

Kết quả tháng 10/2026 cho thấy VinFast tiếp tục chiếm ưu thế khi có tới 7 mẫu xe góp mặt trong Top 10. Trong khi đó, nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong chỉ còn Mazda CX-5, Toyota Yaris Cross và Kia Seltos. Đáng chú ý, Ford Ranger tiếp tục vắng bóng, phản ánh sự thay đổi trong lựa chọn của người tiêu dùng cũng như tương quan cạnh tranh giữa các dòng xe trên thị trường.

Thị trường xe Việt tháng 10 Xe Việt Thị trường xe Việt Nam Vinfast Kia Toyota Mazda

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,200 137,400
Hà Nội - PNJ 133,200 137,400
Đà Nẵng - PNJ 133,200 137,400
Miền Tây - PNJ 133,200 137,400
Tây Nguyên - PNJ 133,200 137,400
Đông Nam Bộ - PNJ 133,200 137,400
Cập nhật: 14/11/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 13,800
Miếng SJC Nghệ An 13,500 13,800
Miếng SJC Thái Bình 13,500 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,380 13,780
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,380 13,780
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,380 13,780
Trang sức 99.9 13,060 13,660
Trang sức 99.99 13,070 13,670
Vàng 99.9 12,600
Vàng 99.99 12,750
Cập nhật: 14/11/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 ▲1210K 13,752 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 ▲1210K 13,753 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,338 1,378
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,338 1,379
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,321 1,368
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,446 135,446
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,296 10,276
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,383 93,183
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,806 83,606
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,112 79,912
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,401 57,201
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Cập nhật: 14/11/2026 09:00
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Cập nhật: 14/11/2026 09:00
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